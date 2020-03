Vše, co potřebujete vědět o novém Seatu Leon

Čtvrtá generace Seatu Leon bude dostupná s motory na benzín (TSI), naftu (TDI), stlačený zemní plyn CNG (TGI), s částečně hybridním pohonem (eTSI) nebo jako plug-in hybrid (eHybrid). Kombi nabídne kufr o velikosti 620 litrů. Leon bude uveden na trh v květnu.





Zcela nový SEAT Leon je zde, připraven oživit segment kompaktních vozů. Společnost SEAT investovala do vývoje a výroby nového modelu více než 1,1 miliardy eur, aby zákazníkům poskytla technicky vyspělé vozy s ještě hospodárnějšími motory, novou úrovní konektivity, inovativními asistenčními systémy, skvělou dynamikou a ještě více přitažlivým vzhledem.





Zcela nový SEAT Leon přichází s výraznou evolucí designu v porovnání se svým předchůdcem. Nový exteriér a interiér v atraktivním designérském stylu mu poskytuje ještě silnější charakter, který umocňují optimalizované celkové proporce ve spojení s odhodlanějším výrazem tváře a uhlazenějšími liniemi. Zcela nový Leon svítí na cestu celému segmentu řadou inovativních osvětlovacích technologií, mezi něž patří dekorační osvětlení po celém obvodu interiéru, zadní svítilny v celé šířce vozidla, dynamické ukazatele směru, světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce a uvítací osvětlení.

PROSTORNĚJŠÍ A PRAKTIČTĚJŠÍ

Nejúspěšnější model značky Seat je nyní ještě praktičtější. Větší vnější rozměry – pětidveřová verze je o 86 mm delší, Sportstourer dokonce o 93 mm – umožňují velkorysejší nabídku prostoru pro cestující na sedadlech vzadu. Sportstourer navíc nabízí ještě větší objem zavazadlového prostoru (620 litrů).

Zcela nový SEAT Leon je nejnovějším vozidlem, které bylo navrženo a vyvinuto v technickém centru společnosti SEAT v Martorellu. A jeho výrobu bude zajišťovat montážní závod v Martorellu. Leon byl vždy jedním z nosných pilířů produktové řady značky SEAT. Od jeho představení v roce 1999 bylo prodáno celkem více než 2,2 milionu vozů. Čtvrtá generace modelu SEAT Leon přináší novou úroveň dynamiky, hospodárnosti, bezpečnosti a přitažlivosti.

Globální trendy mění způsob, jímž zákazníci nahlížejí na automobil. Zvyšují se také vnější tlaky. To vše vede k růstu konkurence na trhu s kompaktními vozy. SEAT se však staví těmto výzvám čelem zcela novým modelem Leon.

Výrazná evoluce vnějšího a vnitřního designu dodává vozidlu ještě vytříbenější charakter, k čemuž v nemalé míře přispívají také optimalizované rozměry, celkové proporce, odhodlanější výraz tváře a neotřelý přístup k osvětlovací technice – vnitřní i vnější.

S postupující síťovou propojeností celého světa poskytuje nová generace modelu SEAT Leon spotřebitelům ještě více příležitostí k tomu, aby si mohli brát své digitální životy s sebou do vozidla a pokračovat v nich i po vystoupení z vozu. Zcela nový SEAT Leon je prvním kompletně síťově propojeným automobilem španělské značky. Jeho výbava zahrnuje konektivitu se systémem Full Link – Android Auto a Apple CarPlay – a připojení informačního a zábavního systému k internetu. V blízké budoucnosti budou nabízeny aplikace pro využití uvnitř vozu, které rozšíří a optimalizují zážitky z jízdy. Uživatelé mohou mít i mimo vozidlo dálkový přístup k jeho datům nebo dálkově ovládat nabíjecí proces či klimatizaci (v případě externě nabíjitelné hybridní verze).

Zákazníci si mohou nakonfigurovat vozidlo přesně podle svých požadavků díky širokým možnostem individualizace a výběru nových technologií pohonu, které zahrnují nejen motory na benzin (TSI), naftu (TDI), ale také částečně hybridní pohony (eTSI), externě nabíjitelné hybridní jednotky (eHybrid) a agregáty na stlačený zemní plyn (TGI). Zcela nový SEAT Leon díky tomu nabízí nejvyšší úroveň výkonových parametrů a hospodárnosti.

Také bezpečnost je neodmyslitelným fundamentem zcela nového modelu SEAT Leon. Jeho výbava proto zahrnuje nejvyspělejší asistenční systémy, včetně předvídavého adaptivního tempomatu ACC, asistenta pro stav nouze (Emergency Assist) a asistenta Travel Assist, jenž poskytuje ještě vyšší úroveň automatizované jízdy. Čtvrtá generace modelu SEAT Leon je díky tomu nejbezpečnějším vozem, který kdy španělská značka vyrobila.

SEAT Leon dosáhl ve všech oblastech značného pokroku. Za to vděčí především použití platformy MQB Evo. Ta poskytuje nezbytné předpoklady pro vývoj vozidla, které splňuje rozmanité požadavky širokého spektra zákazníků značky SEAT.

SEAT Leon ztělesňuje klíčové hodnoty značky, jejímž cílem je nabízet nejlepší možná vozidla. Nová generace modelu Leon bude uvedena na trh v dubnu 2020 jako automobil, který změní segment kompaktních vozů.

Exteriér

Vnější design zcela nového modelu SEAT Leon se vyznačuje vyváženými proporcemi a vyzařuje sebevědomí, eleganci a sportovnost.

Základem zcela nového modelu SEAT Leon a jeho celkového estetického pojetí je vyspělá platforma MQB Evo, která poskytla týmu designérů potřebnou variabilitu a flexibilitu ohledně rozměrů, aby mohl pro novou generaci vytvořit design s ještě atraktivnějšími proporcemi. Obě karosářské verze, pětidveřový Leon i rodinný Sportstourer, se přitom vyznačují většími vnějšími rozměry.

SEAT Leon má v pětidveřové verzi vnější délku 4368 mm (+86 mm) a vnější výšku 1456 mm (-3 mm), zatímco u verze Sportstourer jsou tyto rozměry 4642 mm (+93 mm), resp. 1448 mm (-3 mm).

Karoserie obou verzí je 1800 mm (-16 mm) široká, shodný je i rozvor náprav 2686 mm, což je o 50 mm více než u třetí generace modelu SEAT Leon.

Zcela nový SEAT Leon zdědil po svém předchůdci geny neodolatelné přitažlivosti, k níž přidává ještě silnější charakter umocněný hladkými plochami ladných tvarů a dokonale vyváženou kombinací hran a křivek na správných místech. Estetické řešení exteriéru potěší při každém pohledu, zatímco design s vylepšenou aerodynamikou zvyšuje celkovou hospodárnost. Součinitel aerodynamického odporu vzduchu zcela nového modelu SEAT Leon je v porovnání s předchozí generací o 8 % nižší.

Příď zcela nového modelu SEAT Leon zaujme výraznějšími rysy, k nimž přispívá silnější prostorové propojení mezi maskou chladiče a předními světlomety. Světlomety LED jsou posunuty více dozadu, čímž vzniká dojem obočí a pronikavějšího pohledu. Zcela nový SEAT Leon je díky tomu pro ostatní účastníky silničního provozu okamžitě rozpoznatelný.

K asertivnějšímu designu přispívá také kapota, která je v porovnání s předchozí generací o trochu delší a přídi dodává aspekt vertikálnosti. Design zcela nového modelu Leon tím získává na odhodlanosti. To je patrné i na střešních sloupcích A, jejichž posunutím směrem dozadu se vizuálně prodloužila přední partie vozidla.

Tvarové řešení zcela nového modelu SEAT Leon prošlo dalším vývojem. Výraznějšími tvary získal celkový design na eleganci, kterou podporují také větší změny a rozdíly v barvě a odstínu na různých místech karoserie při měnícím se úhlu dopadu světla na povrch laku. Výsledkem je automobil s vytříbenou estetikou a překvapivými detaily.

Vzrušující je i pohled na kreativně pojatou záď zcela nového modelu SEAT Leon, umocněnou pruhem svítilen LED v celé šířce vozidla. Víko zavazadlového prostoru současně zachovává dynamický charakter vozu. Jak zadní svítilny, tak i spoiler tvoří linie, díky nimž vzniká dojem rychlosti dokonce i u stojícího vozu.

Interiér

Motiv evoluce převládá také u vnitřního designu zcela nového modelu SEAT Leon. Centrem pozornosti je řidič spolu s ostatními cestujícími.

Interiér zcela nového modelu SEAT Leon si řidiče získá vrcholnou funkčností, minimalismem a elegancí od okamžiku, kdy usedne za volant, který je hlavním styčným prvkem mezi řidičem a jeho vozem.

Štíhlá a široká přístrojová deska s hladkými povrchy vyvolává dojem lehkosti a do určité míry působí, jako by se vznášela v prostoru. K tomuto efektu přispívá ozdobné obložení v celé šířce přístrojové desky, z níž plynule pokračuje do výplní předních dveří.

Celý interiér vyniká ergonomicky precizním uspořádáním, což přispívá k dalšímu zvýšení komfortu pro cestující. Ti mají dojem, že jim interiér „padne jako ulitý“, ať sedí na sedadle řidiče, spolujezdce vpředu nebo vzadu. Výsledkem je pocit naprostého bezpečí.

Hlavní dominantou interiéru je centrální 10“ displej informačního a zábavního systému, který zahrnuje funkci rozpoznávání gest, jež umožňuje precizní interakci vozidla s cestujícími. Díky tomu bylo možné snížit počet fyzických tlačítek. „Diagonální“ grafické uspořádání displeje čerpá inspiraci z proslulého barcelonského bulváru Avinguda Diagonal. Jedná se o první design uživatelského rozhraní, který vytvořila digitální laboratoř společnosti SEAT. Nové řešení je navíc ve své třídě průkopnické.

Důležitým prvkem výbavy zcela nového modelu Leon je vnitřní osvětlení. Jeho součástí je osvětlení přístrojové desky v celé její šířce, které pokračuje do výplní dveří. Toto osvětlení slouží nejen jako dekorace, vytvářející v interiéru příjemnou atmosféru, ale také plní řadu důležitých funkcí. Využívá ho například asistent pro změnu jízdního pruhu nebo asistent pro detekci nebezpečí při vystupování.

Velká pozornost byla věnována dosažení dokonalé harmonie mezi ušlechtilými plasty s měkkým povrchem, tkaninami a kůžemi, které tvoří povrch sedadel, výplní dveří a přístrojové desky.

Pětidveřový SEAT Leon nabízí zavazadlový prostor o objemu 380 litrů (shodný s předchozí generací), zatímco Sportstourer má objem zavazadlového prostoru 620 litrů, o cca 30 litrů více než u předchozí generace.

Stupně výbavy: Individualizace podle požadavků zákazníka

Leon uspokojí veškeré požadavky řidičů a nabízí nejvyšší úroveň individualizace, bez ohledu na stupeň výbavy, pro který se zákazník rozhodne, ať je to Reference, Style, Xcellence nebo FR.

Jedním z klíčových komfortních prvků vnitřní výbavy je třízónová automatická klimatizace „Climatronic“, poskytující novou úroveň komfortu cestujícím vpředu i vzadu (sériová výbava pro stupně výbavy Style, FR a Xcellence).

Reference

Zcela nový SEAT Leon nabízí dokonce již ve stupni výbavy Reference rozsáhlou standardní výbavu, díky níž se odlišuje od konkurence a získává konkurenční výhodu na trhu.

Reference zaujme svěžím vnějším vzhledem s 15“ ocelovými koly (na přání jsou k dispozici 16“ kola, ocelová nebo z lehké slitiny), který umocňují světlomety LED (s automatickým ovládáním), zadní svítilny LED a podélné střešní nosiče (jen Sportstourer). Kryty elektricky nastavitelných vnějších zpětných zrcátek a klik dveří jsou v barvě karoserie. Zadní okno je vybaveno stěračem.

Ke snadnému používání vozu významně přispívá bezklíčkový přístupový systém Kessy Go. Dva vstupy USB typu C v přední části interiéru zjednodušují připojení chytrých zařízení. Informační a zábavní systém se čtyřmi reproduktory a 8“ displejem nabízí multimediální funkce včetně přijímače rozhlasového vysílání a technologie SEAT Connect.

Komfort zajišťuje klimatizace Climatronic. Díky výškově nastavitelnému sedadlu nalezne každý řidič optimální polohu za volantem. Ochranu cestujících mají na starosti vyspělé bezpečnostní systémy včetně soustavy šesti airbagů – se dvěma čelními, dvěma bočními vpředu a dvěma hlavovými. Mezi další prvky bezpečnostní výbavy patří upozorňování na nepřipnutý bezpečnostní pás, elektronicky řízený stabilizační systém ESC, upozorňování na nízký tlak v pneumatikách a elektronicky ovládaná parkovací brzda.

Style

Style přidává k výbavě linie Reference řadu dalších komfortních prvků, mimo jiné bodové vnitřní osvětlení LED pro cestující vpředu a vzadu, osvětlení odkládací schránky před sedadlem spolujezdce, kůží obšitý multifunkční volant a kůží obšitou hlavici řadicí páky, Bluetooth, třízónovou klimatizaci Climatronic a tempomat.

Komfort zvyšuje také nastavitelná bederní opěrka pro sedadlo řidiče a výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce vpředu. Sériově se dodávají 16“ kola z lehké slitiny, na přání je mohou nahradit kola s průměrem ráfků 17 palců.

Xcellence

Cestování na ještě vyšší úrovni nabízí stupeň výbavy Xcellence. Díky dvěma vstupům USB typu C vzadu mohou uživatelé uchovávat svá zařízení v nabitém stavu. Cestující vpředu i vzadu mají navíc k dispozici loketní opěrky. Výhodou pro řidiče je také digitální panel přístrojů (SEAT Digital Cockpit), na němž jsou všechny nezbytné informace snadno přístupné. Řidiči si navíc mohou individuálně nastavovat styl i rozsah zobrazování.

Interiér ještě více zútulňuje dekorační osvětlení, které obklopuje cestující, a to ve spojení s barvami a materiály čalounění sedadel specifickými pro stupeň výbavy Xcellence. Volant je odlišen reliéfním logem Xcellence. Stupeň výbavy Xcellence zahrnuje také paket osvětlení interiéru diodami LED, komfortní paket a stylistický paket pro interiér.

Stupeň výbavy Xcellence zahrnuje 17“ kola z lehké slitiny, zadní svítilny LED v celé šířce zádě, mlhové světlomety LED vpředu a světla pro odbočování. Vnější vzhled umocňuje maska chladiče s motivem diamantu a lesklou povrchovou úpravou ve spojení s chromovanými lištami bočních oken (skla oken vzadu jsou navíc tmavě tónovaná) a chromovanými podélnými střešními nosiči (jen Sportstourer). V rozsáhlé výbavě nechybí ani ultrazvukové senzory překážek vzadu a sklopná vnější zpětná zrcátka.

Stupeň výbavy Xcellence potěší také nastavitelnou bederní opěrkou pro spolujezdce vpředu, osvětlenými hliníkovými prahovými lištami vpředu, osvětlením výplní dveří a mimořádně účinným filtrem vzduchu přiváděného do interiéru.

FR

Na vrcholu nabídky stojí stupeň výbavy FR. V tomto případě obdrží zákazník nad rámec sériové výbavy ostatních výbavových linií navíc také specifické nárazníky FR, sportovní podvozek FR, zadní logo FR, 17“ kola z lehké slitiny (na přání mohou být až 18“ kola) a volič jízdních režimů SEAT Drive Profile.

U stupně výbavy FR jsou technikou LED vybaveny rovněž systémy osvětlení na zádi vozidla, včetně zadních svítilen v celé šířce vozu a ukazatelů směru LED. Tmavě tónovaná skla oken poskytují soukromí a společně s osvětlenými hliníkovými prahovými lištami vpředu a osvětlením ve dveřích umocňují přitažlivý styl.

Stupeň výbavy FR zahrnuje rovněž sportovní sedadla vpředu, čalouněná sportovní tkaninou, a specifický volant FR s logem, který umocňuje sportovní charakter zcela nového modelu Leon.

Zcela nový SEAT Leon svítí na cestu celému segmentu

Zcela nový SEAT Leon posouvá ve svém segmentu hranice možného vyspělou osvětlovací technikou pro vnější i vnitřní osvětlení. Inženýři a designéři značky SEAT použili vyspělé osvětlovací systémy, které umocňují dynamický styl, přitahují pozornost k celkovému designu a zvyšují úroveň bezpečnosti.

Světlomety používají elektroluminiscenční diody pro všechny osvětlovací funkce, a díky tomu poskytují řidiči lepší viditelnost dokonce i za nejtemnější noci. Světlomety LED zcela nového modelu Leon mají navíc charakteristický design značky SEAT.

Vnější zpětná zrcátka nesou ukazatele směru LED a u vozidel s kompletním osvětlením diodami LED zahrnují také funkci uvítacího osvětlení, která po odemknutí vozidla pozdraví řidiče a cestující promítáním slova „Hola!“ na vozovku.

Design zcela nového modelu SEAT Leon je ještě více umocněn pruhem svítilen LED v celé šířce vozidla. Záď je díky vyspělé osvětlovací technice ještě výraznější. Vozidlo je tak pro ostatní účastníky silničního provozu nepřehlédnutelné. Zcela nový Leon disponuje rovněž dynamickými ukazateli směru LED, které ještě zřetelněji ukazují zamýšlenou změnu směru jízdy, čímž zvyšují bezpečnost silničního provozu. Vývojový tým využil variabilitu a funkčnost techniky LED nejen u exteriéru vozidla.

V interiéru nové generace modelu SEAT Leon zpříjemňuje cestování dekorační osvětlení LED, které obklopuje cestující a vytváří pro ně nezaměnitelnou atmosféru.

Osvětlení tvoří v přední části interiéru oblouk světla, jenž vychází z předních dveří a pokračuje přes horní část přístrojové desky. Osvětlení tím umocňuje charakter interiéru.

Systém mění barvu a odstín světla v závislosti na požadavcích řidiče. Osvětlení přináší novou dynamiku do interakce mezi řidičem a vozidlem, ať se jedná o spuštění motoru, příjemné uvítání nebo změnu jízdního režimu z nastavení Eco do módu Sport.

Konektivita: První kompletně síťově propojené vozidlo značky

Svět se mění. Postupující digitalizace nám umožňuje připojení k síťově propojenému světu. A s tím roste také potřeba brát si tento digitální svět s sebou do vozidla. Zcela nový SEAT Leon je proto prvním kompletně síťově propojeným vozem španělské značky.

Srdcem systému konektivity v modelu Leon je digitální panel přístrojů SEAT Digital Cockpit, který kombinuje konfigurovatelný 10,25“ displej s vysokým rozlišením a displej informačního a zábavního systému. Standardní systém Media má 8,25“ displej kompatibilní s chytrými telefony, zatímco větší, 10“ displej navigačního systému nabízí trojrozměrný režim zobrazování mapových podkladů a funkci síťově propojené navigace. Interakci uživatele s vozidlem usnadňují funkce hlasového ovládání hovorovým jazykem a rozpoznávání gest.

Hlasové ovládání je zřejmě jedním z nejsnadnějších a nejpřirozenějších způsobů interakce se zařízeními. Uživatelé si již zvykli na domácí asistenty ze světa spotřební elektroniky.

Hlasové ovládání ve zcela novém modelu SEAT Leon rozumí hovorové řeči. Uživatelé tak mohou vstupovat do interakce s informačním a zábavním systémem pomocí obvyklých hlasových povelů – systém reaguje vyřčením mezinárodního slova „Hola“ dvakrát za sebou. Kromě toho se mohou opravovat nebo odkazovat na předchozí povely. Vyhledání informace pro navigaci nebo hudby je díky hlasovému ovládání ještě rychlejší, snadnější a bezpečnější.

Se systémem Full Link budou mít zákazníci přístup ke svým digitálním životům bez ohledu na zařízení, které používají, a to prostřednictvím uživatelských rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto.

Systém Full Link je vstupní bránou do světa konektivity, která umožňuje připojení přenosných zařízení k informačnímu a zábavnímu systému vozidla. Uživatelé díky tomu mohou intuitivně a bezpečně ovládat svá přenosná zařízení a používat jejich digitální „ekosystém“ pomocí informačního a zábavního systému, ovládacích prvků na volantu nebo hlasových povelů, aniž by docházelo k rozptylování pozornosti řidiče. Tímto způsobem si mohou do vozidla přenášet své kontakty, přehrávat hudbu během jízdy nebo používat mapové podklady.

Na přání dodávaná přihrádka pro konektivitu (Connectivity Box) zahrnuje funkci indukčního nabíjení v souladu se standardem Qi. Uživatelé se tak nemusejí obávat vybitého telefonu v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebují.

Zcela nový SEAT Leon nikdy neztratí spojení s digitálním světem díky jednotce pro připojení k internetu OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou eSIM. Systém v budoucnosti umožní uživatelům přístup k nejnovějším informačním a zábavním aplikacím, které bude možné kdykoli aktualizovat. Zcela nový SEAT Leon bude díky tomu nabízet nové digitální produkty a služby po celou dobu své životnosti. Integrovaná karta eSIM poskytuje zákazníkům výhody služby eCall, která v případě nehody automaticky přivolá záchranné služby, čímž zvyšuje bezpečnost na novou úroveň. Kromě manuálního nebo automatického nouzového volání se z vozu navíc odešlou důležitá data pro záchranné služby, jako je například poloha vozu, druh motoru, barva a počet cestujících, což jim usnadní poskytnutí pomoci.

Konektivita s připojením k internetu prostřednictvím integrované karty eSIM navíc umožňuje některým funkcím informačního a zábavního systému používat informace z cloudu v reálném čase. Tradičním funkcím navigačního systému se tak otevírají nové dimenze. Mezi získávané informace patří například dopravní zpravodajství online, informace o volných parkovacích místech nebo poloha čerpacích stanic včetně otvírací doby a aktuálních cen. Zcela nový SEAT Leon neomezuje své cestující ani výběrem rozhlasových stanic. Zákazníci mohou prostřednictvím internetu poslouchat libovolnou rozhlasovou stanici, a to i zahraniční.

Nový svět se uživatelům otevře také díky aplikaci SEAT Connect, kterou si mohou zákazníci stáhnout do svého chytrého zařízení. Aplikace umožňuje ovládat řadu funkcí na dálku, což zvyšuje úroveň komfortu i bezpečnosti.

Uživatelé mají pomocí aplikace SEAT Connect odkudkoli přístup k datům o svém vozidle, ať se jedná o provozní údaje, polohu zaparkovaného vozu, stav vozidla včetně dveří a osvětlení, po nastavení rychlostního limitu mohou být upozorňováni, že řidič, jemuž svůj vůz svěřili, jede příliš rychle, další upozornění se mohou týkat oblasti, v níž je vozidlo provozováno, nebo pokusu o odcizení. Na dálku lze také odemknout či zamknout dveře nebo aktivovat houkačku a výstražné ukazatele pro snadné nalezení vozidla. To však není všechno. Další funkce ocení uživatelé hybridních verzí s možností vnějšího nabíjení. Řidiči externě nabíjitelných hybridních vozů mohou pomocí svého chytrého telefonu na dálku řídit nabíjecí proces prostřednictvím aplikace e-Manager, ovládat klimatizaci nebo nastavovat doby odjezdu.

Digitální ekosystém bude postupně rozšiřován, a s tím poroste také počet internetových služeb, které bude uživatel moci ke své spokojenosti využívat v průběhu životnosti vozidla.

Poháněcí ústrojí: Široký výběr nejvyspělejších motorů

Zcela nový SEAT Leon byl vyvíjen s ohledem na požadavky reálného světa. Nabídka poháněcích ústrojí proto nyní zahrnuje také tři elektrifikované varianty pro ještě hospodárnější provoz. Nová generace kompaktního modelu může být poháněna motory na benzin (TSI), naftu (TDI) nebo stlačený zemní plyn (TGI). Alternativou jsou částečně hybridní (eTSI) a externě nabíjitelné hybridní pohony (eHybrid). Všechny uvedené jednotky poskytují nejvyšší úroveň výkonových parametrů pro všechny jízdní situace. Zákazníci si tak mohou objednat správnou kombinaci vozidla a motoru, který vyhovuje jejich specifickým požadavkům.

Verze, vybavené automatickou převodovkou DSG, těží nyní z výhod technologie „shift-by-wire“. Tento systém nemá mechanické propojení páky voliče s převodovkou. Signály pro řazení jsou přenášeny elektronicky. Elektronické ovládání převodovky umožňuje řadit bez použití fyzických ovládacích mechanismů. To je výhodou pro nové asistenční systémy pro automatické parkování, u nichž bylo mechanické blokování převodovky u zaparkovaného vozu nahrazeno elektronicky ovládaným systémem. Nový systém elektronicky ovládané převodovky zvyšuje hospodárnost, usnadňuje řízení a zvyšuje potěšení z jízdy.

Řidiči si mohou prostřednictvím individuálního jízdního režimu přizpůsobit nastavení zcela nového modelu SEAT Leon přesně svým požadavkům ve velmi širokém rozsahu. Kromě pevně definovaných jízdních režimů Eco, Normal a Sport je možné libovolně měnit nastavení podvozku pomocí posuvného ovladače.

Motory na benzin

Všechny zážehové motory pro nový Leon jsou vybaveny přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Zákazníci mají na výběr varianty s výkonem v rozsahu od 81 kW/110 k do 140 kW/190 k.

Základní motorizaci v modelu SEAT Leon představuje tříválec 1.0 TSI 81 kW/110 k, standardně s 6stupňovou manuální převodovkou.

Ve výkonových variantách 96 kW/130 k nebo 110 kW/150 k jsou k dispozici větší čtyřválcové zážehové motory 1,5 litru, které potěší řidiče nejen svými vynikajícími výkony, ale také optimalizovanou hospodárností.

Obě jednotky 1,0 litru a čtyřválec 1.5 TSI 96 kW/130 k používají spalovací proces s Millerovým cyklem a výfukové turbodmychadlo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek. Díky tomu se podařilo posunout hospodárnost motorů v příslušných objemových kategoriích na novou úroveň.

Millerův cyklus optimalizuje plnění válců brzkým uzavřením sacích ventilů v kombinaci s vyšším kompresním poměrem a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Vylepšená tvorba směsi vzduchu a paliva zvyšuje hospodárnost až o 10 %.

Jednotky se zdvihovým objemem 1,5 litru jsou navíc vybaveny aktivním systémem deaktivace válců ACM (Active Cylinder Management), který maximalizuje hospodárnost.

Na vrcholu nabídky stojí jednotka 2.0 TSI s výkonem 140 kW/190 k, která je vždy spojena s dvouspojkovou převodovkou.

Motory na naftu

Důležitou technologií pro snižování emisí CO2 jsou i nadále vznětové motory. Zcela nový Leon je proto nabízen se třemi turbodiesely 2.0 TDI.

Pětidveřový Leon i Leon Sportstourer se dodávají s jednotkou TDI o výkonu 85 kW/115 k ve spojení s mechanickou 6stupňovou převodovkou, zatímco turbodiesely o výkonu 110 kW/150 k jsou nabízeny buď s mechanickou převodovkou, nebo s automatickou převodovkou DSG. Sportstourer lze objednat také s jednotkou o výkonu 110 kW/150 k ve spojení s převodovkou DSG a systémem 4Drive.

Jednotky TDI jsou vybaveny novým systémem SCR s dvojím vstřikováním AdBlue, který výrazně snižuje emise NOx v porovnání se vznětovými motory v předchozí generaci modelu Leon. Výsledkem je řada vznětových motorů, které splňují přísné požadavky aktuálních emisních norem.

Částečně hybridní pohony (mHEV)

Zcela nový SEAT Leon nabízí také techniku částečně hybridního pohonu (eTSI), která umožňuje kompaktnímu vozu ještě hospodárnější provoz. Systém, který se dodává ve spojení se zážehovými motory 1.0 TSI 81 kW/110 k a 1.5 TSI 110 kW/150 k, kombinuje 48V techniku částečně hybridního pohonu se spalovacími motory. Výsledná elektrifikace zvyšuje hospodárnost. Místo mechanické převodovky nalézá v tomto systému uplatnění dvouspojková převodovka.

Částečně hybridní pohon používá 48V generátor s funkcí spouštěče a 48V sadu lithium-iontových akumulátorů. Leon může jet v některých jízdních situacích setrvačností s vypnutým motorem, během zpomalování získávat zpět kinetickou energii a elektricky podporovat spalovací motor při akceleraci. To vše snižuje spotřebu paliva.

Externě nabíjitelné hybridní pohony (Plug-in hybrid)

V rámci pokračující elektrifikace vyvinul SEAT pro čtvrtou generaci modelu Leon také variantu s vyspělým externě nabíjitelným hybridním pohonem. V tomto případě je zážehový motor 1.4 TSI kombinován s elektromotorem, sadou lithium-iontových akumulátorů o kapacitě 13 kWh a šestistupňovou převodovkou DSG. Řidič má k dispozici nejvyšší výkon 150 kW/204 k.

Hybridní verze s možností vnějšího nabíjení umožňuje řidiči používat režim výhradně elektrického pohonu s dojezdem až 60 km (WLTP) na energii uloženou v sadě akumulátorů vozidla. Jedná se o ideální řešení pro zvyšování hospodárnosti a pro cestování po městě s přísnější legislativou na ochranu čistoty ovzduší.

Verze s externě nabíjitelným hybridním pohonem bude nabízena jako pětidveřový Leon i Sportstourer.

Motor na CNG

Zcela nový SEAT Leon bude možné objednávat také s jednotkou 1.5 TGI na CNG, která poskytuje nejvyšší výkon 96 kW/130 k.

Vozidlo je vybaveno 3 nádržemi na CNG s celkovou kapacitou 17,3 kg stlačeného zemního plynu. Zcela nový SEAT Leon na CNG má s plnými nádržemi dojezd 440 km. Motor po vyprázdnění nádrží na CNG automaticky přepne na spalování benzinu, dokud řidič nezastaví u plnicí stanice CNG. Doplňování zemního plynu je stejně snadné jako čerpání paliva do ostatních variant této modelové řady.

Bezpečnost: Nejbezpečnější SEAT všech dob představuje velmi vyspělé asistenční systémy

Zcela nový SEAT Leon je nejbezpečnějším vozem, který kdy španělská značka vyvinula. Díky své vyspělé konstrukci vnímá své okolí a reaguje na překážky na silnici i na náhlé manévry ostatních řidičů díky integraci souboru modernizovaných nebo zcela nových vyspělých asistenčních systémů ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

SEAT Leon používá rozmanité technologie ke sledování svého okolí, aby zajistil cestujícím optimální ochranu v jakékoli dopravní situaci, čímž posouvá bezpečnost na novou úroveň.

Zcela nový SEAT Leon zahrnuje ve své výbavě řadu nových systémů ADAS včetně dynamické regulace podvozku DCC (Dynamic Chassis Control), předvídavého adaptivního tempomatu ACC (Adaptive Cruise Control), asistenta pro stav nouze (Emergency Assist), asistenta Travel Assist pro automatizovanou jízdu, asistenta pro změnu jízdního pruhu Side Assist a asistenta pro vystupování Exit Assist. Uvedené systémy chrání vozidlo a jeho cestující za jízdy i po zaparkování.

Řidič může měnit jízdní vlastnosti zcela nového modelu SEAT Leon díky dynamické regulaci podvozku DCC (Dynamic Chassis Control). V závislosti na provozních podmínkách a požadavcích řidiče může mít vozidlo komfortnější nebo sportovnější charakteristiku.

Technologie adaptivního podvozku nepřetržitě zjišťuje a vyhodnocuje provozní podmínky a stav vozovky. Současně přitom zohledňuje také úhel otočení volantu, polohu pedálů brzdy a plynu. Na základě toho individuálně optimalizuje nastavení tlumičů každého kola, aby byla zaručena vynikající úroveň komfortu i jízdní dynamiky. A díky novému nastavování systému DCC pomocí posuvníku lze charakteristiku odpružení upravit ještě precizněji.

Předvídavý adaptivní tempomat ACC dokáže určovat polohu vozidla Leon na základě údajů o trase a dat GPS, získávaných od navigačního systému. Leon v závislosti na dalším průběhu trasy upravuje rychlost jízdy, například před zatáčkami, kruhovými objezdy, křižovatkami, úseky s omezenou rychlostí jízdy a zastavěnými oblastmi. Rychlost jízdy upravuje dokonce i v případě změny rychlostního limitu díky informacím od přední kamery a asistenta pro rozpoznávání dopravních značek.

V blízké budoucnosti bude nabízena funkce automatizované jízdy v podobě systému Travel Assist. Tento asistent používá informace systémů ACC a Lane Assist k aktivnímu udržování vozidla uprostřed jízdního pruhu a přizpůsobuje rychlost jízdy aktuálnímu stavu dopravy. Funkci asistované jízdy lze využívat do rychlosti až 210 km/h. Inovativní asistent umožní také předjíždění. Řidič jen zapne ukazatel směru a vozidlo automaticky uskuteční předjížděcí manévr, pokud to dopravní situace dovolí.

Kvůli bezpečnosti a legislativě musí řidič nepřetržitě sledovat činnost systému i dopravní situaci a alespoň jednou rukou držet volant, který je vybaven kapacitními senzory. Pokud řidič nedrží volant déle než 15 sekund, obdrží zvukové a vizuální upozornění, po němž případně následuje krátké přibrzdění. Nenásleduje-li ani poté reakce řidiče, asistent pro stav nouze (Emergency Assist) bezpečně vůz zpomalí až do úplného zastavení.

Další novinkou v bezpečnostní výbavě zcela nového modelu Leon je asistent pro vystupování (Exit Warning). Pokud cestující otevřou dveře stojícího vozu, upozorní je zvukový signál na přibližující se vozidlo, cyklistu nebo chodce.

Historie: Cesta ke čtvrté generaci

SEAT Leon je od svého představení v roce 1999 jedním z pilířů značky, který dosahuje vynikajících prodejních úspěchů, představuje nové technologie a přináší novou úroveň dynamiky a designu do neuvěřitelně konkurenčního segmentu.

Všechny generace byly navrženy, vyvinuty a vyráběny v Barceloně, v komplexu SEAT Martorell. SEAT Leon dostal své označení po španělském městě Leon v souladu s tradicemi značky SEAT, která pojmenovala již 14 svých modelů podle španělského města (Ronda, Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea, Ateca, Arona a Tarraco).

SEAT vstoupil v roce 1999 s první generací modelu SEAT Leon do segmentu C a prodal více než 500 000 těchto vozů. Tento vůz přinesl také řadu vyspělých technických řešení, mezi něž patřil například systém pohonu všech kol Haldex (byl to první SEAT, který kombinoval pohon všech kol se zcela nezávislým víceprvkovým zavěšením), šestistupňová převodovka a výkonný motor vyladěný na 132 kW/180 k.

První generace modelu SEAT Leon byla po představení verze Leon Cupra 2.8 V6 v roce 2000 také první hatchbackem značky, nabízejícím výkon více než 147 kW/200 k. Motor V6 pod kapotou tohoto ohromujícího vozu poskytoval nejvyšší výkon 150 kW/204 k.

V roce 2005 nastal čas pro nový model, a tak SEAT představil druhou generaci modelu Leon. Překonání úspěchů předchůdce bylo velkou výzvou, kterou se však podařilo splnit.

Druhá generace zavedla do výroby řízení s elektromechanickým posilovačem, techniku přímého vstřikování paliva, systém start&stop a alternátor s funkcí rekuperace kinetické energie. Kromě toho také významně zvýšila úroveň bezpečnosti.

Řidiči vozů Leon mohli nyní využívat výhod vylepšeného systému ESP, elektronické uzávěrky diferenciálu EDS, systému EBA a speciální funkce brzdové soustavy, která zajišťovala maximální brzdný výkon i při vysokých teplotách brzdových kotoučů. Systém BSW čistil povrch brzdových kotoučů při zapnutých stěračích skla čelního okna. Asistenční funkce DSR (Driver Steering Recommendation) umožňovala zachovat bezpečnou trajektorii jízdy vozidla při ztrátě stability v nouzové situaci.

Na základě modelu Leon vznikla také nová generace verze CUPRA. Leon CUPRA R, poháněný motorem 2.0 TSI o výkonu 195 kW/265 k, se stal ve své době nejvýkonnějším modelem v historii značky SEAT.

Celkem bylo prodáno více než 675 000 vozů SEAT Leon druhé generace. Tím byly položeny základy pro třetí generaci, která posunula tuto laťku ještě výše.

Třetí generace modelu SEAT Leon byla představena v roce 2012 jako do té doby bezpochyby technicky nejvyspělejší vůz značky, který nabízel mimořádnou úroveň provozních vlastností, hospodárnosti a bezpečnosti. Všechny motory byly v době uvedení na trh vybaveny systémem start&stop, nabídka zahrnovala také světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce, asistenta pro dálkové světlomety, asistenta pro jízdu v jízdním pruhu a asistenta pro rozpoznání únavy řidiče. Všechny verze byly sériově vybaveny sedmi airbagy. Oblast konektivity byla posílena integrovaným systémem SEAT FullLink.

SEAT prodal do července 2019 více než jeden milion vozů. Leon se tak definitivně zařadil mezi nejúspěšnější modely SEAT.

Leon slavil úspěchy nejen v oblasti prodeje, ale také na závodních okruzích. V roce 2014 se stal Leon CUPRA SC (3dveřová verze), poháněný čtyřválcovým motorem TSI o výkonu 206 kW/280 k, nejrychlejším kompaktním vozem s pohonem předních kol na slavné Severní smyčce Nürburgringu. Jezdec a ambasador Jordi Gené pokořil tento závodní okruh za necelých osm minut – časem 7:58.44 min.





redakce, SEAT

Fotografie k článku

