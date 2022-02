Volkswagen T-Roc R má 300 koní a přijde na jeden a čtvrt milionu korun

Vrcholná verze modelové řady T-Roc o výkonu 221 kW (300 k) nabízí působivý design a typickou dynamiku modelů R za ceny již od 1 229 900 Kč. Ušlechtilou atmosféru v interiéru vytváří velmi kvalitní materiály, „Digital Cockpit Pro“ a nově navržený displej informačního a zábavního systému. T-Roc R přináší technické inovace v podobě částečně automatizované jízdy a světlometů IQ.LIGHT.





Volkswagen odstartoval předprodej nového extrémně sportovního kompaktního SUV T-Roc R na českém trhu. Modernizovaná vrcholná verze řady T-Roc nadchne fanoušky vysokovýkonných SUV strhujícími jízdními výkony, za nimiž stojí čtyřválec 2.0 TSI vyladěný na 221 kW (300 k), 7stupňová převodovka DSG a inteligentní pohon všech kol 4MOTION. Cestující si budou výjimečnou dynamiku vychutnávat v ušlechtilé atmosféře velmi kvalitního interiéru ve sportovním stylu. Nový T-Roc R s dynamickým vnějším designem přináší do svého segmentu také inovativní techniku v podobě výkonných světlometů IQ.LIGHT LED Matrix, vyspělých asistenčních systémů a rozsáhlé nabídky digitálních služeb. Ceny na českém trhu začínají již od 1 229 900 Kč.





„Mám velkou radost, že v rychlém sledu po modernizované řadě T-Roc můžeme našim sportovně zaměřeným zákazníkům nabídnout její vrcholnou verzi, nový T-Roc R, jehož předchůdce od roku 2019 přesvědčivě dokazoval, že i kompaktní crossover dokáže nabídnout nevšední dynamiku na úrovni čistokrevných sportovních vozů,“ říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Nový T-Roc R s 300 k pod kapotou si podmaní dokonce i velmi náročné fanoušky sportovní jízdy, ale na rozdíl od klasických sportovních vozů jim nabídne také nekompromisní praktičnost, komfort a bezpečnost pro každodenní provoz, stejně jako méně výkonné verze modelu T-Roc. A to je kombinace, které nedokáže odolat stále více zákazníků.“

Nový T-Roc R s rozsáhlou sériovou výbavou lze objednávat za ceny již od 1 229 900 Kč. Extrémně sportovní kompaktní crossover disponuje nejvyšším výkonem 221 kW (300 k), který při aktivované funkci Launch Control umožňuje z klidu pokořit hranici 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Dvoulitrový čtyřválec TSI ohromí i maximálním točivým momentem 400 N.m dostupným v širokém rozsahu otáček od 2000 do 5000 min-1. O suverénní přenos hnací síly na vozovku za všech okolností se stará sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG ve spojení s inteligentním pohonem všech kol 4MOTION. Stačí jen zvolit jízdní režim Race a řidič si může i za volantem praktického SUV dopřávat zážitky ze světa motoristického sportu. K tomu kromě pohonu přispívá také speciální sportovní podvozek R s výkonnými brzdami a progresivním řízením, které zaručuje dokonalou ovladatelnost a rychlé reakce.

Nový T-Roc R pamatuje při vší sportovnosti i na komfort a bezpečnost. Rozsáhlá technická modernizace přinesla do jeho výbavy pokrokové asistenční systémy, z nichž jsou Front Assist a Lane Assist a také Proaktivní ochrana cestujících již v sériové výbavě. Na přání dodávaný IQ.DRIVE Travel Assist umožňuje ve spojení s prediktivním adaptivním tempomatem ACC asistované řízení, brzdění a zrychlování až do rychlosti jízdy 210 km/h. Nové úrovně dosahuje rovněž široký výběr digitálních funkcí včetně online hlasového ovládání hovorovou řečí a přístupu ke streamingovým službám. Po dobu jednoho roku jsou bezplatně k dispozici služby We Connect Plus (pro modelový rok 2023 budou služby We Connect Plus bezplatně rozšířeny až na tři roky).

Nový T-Roc R umocňuje svůj atletický charakter vytříbeným designem a prémiovými materiály. Dravost nově navržené přídě zvyšuje specifický nárazník v designu R společně se svislými LED světly pro denní svícení na jeho okrajích. Na přání jsou místo sériových LED Plus světlometů k dispozici adaptivní světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, které propojuje nová maska chladiče s logem R. Tento znak zdobí také střešním spoilerem R osazené zadní výklopné víko, které rozděluje zadní LED svítilny s tmavými krycími skly na dvě části a nechybí zde ani zadní kamera. Pod novým zadním nárazníkem R s integrovaným difuzorem završují záď čtyři chromované koncovky výfukové soustavy R, jejichž místo může na přání zaujmout systém Akrapovič s titanovými koncovkami. Zákazníci mají na výběr 18“ nebo 19“ kola z lehké slitiny v různých designech (18“ Jerez, 19“ Estoril a Pretoria). Mezi paprsky kol jsou jasně vidět modré brzdové třmeny s logem R. Celkové vzezření extrémně sportovního crossoveru umocní exkluzivní lak karoserie v odstínu modrá Lapiz ve spojení s černě lakovanou střechou (na přání), tmavě tónovanými skly zadních oken a chromovanými kryty vnějších zpětných zrcátek. Zákazníci mají na výběr, kromě modré Lapiz, dalších šest barev karoserie.

Mezi nepřehlédnutelné highlighty velmi kvalitního interiéru se specifickými ozdobnými prvky R, černým čalouněním stropu, modrým ambientním osvětlením a nově navrženými výplněmi dveří s modrým prošíváním patří kromě sportovních sedadel Top v designu R s integrovanými bederními opěrkami také sériově dodávaný 10“ digitální panel Digital Cockpit Pro se specifickým vzhledem v režimu Race na nové přístrojové desce, multifunkční sportovní volant v designu R (včetně páček pro manuální řazení a dotykových ploch pro ovládání) a displej informačního a zábavního systému ve stylu tabletu. Sedadla mohou být na přání čalouněna kůží Nappa v úpravě Carbon. Součástí sériové výbavy je automatická klimatizace Climatronic a informační a zábavní systém Ready2Discover s 8“ displejem, který může být na přání nahrazen multimediálním a navigačním systémem Discover Pro, jehož displej má úhlopříčku 9,2 palce. Sportovní atmosféru uvnitř nového modelu T-Roc R završují koberečky v designu R s modrým prošíváním a kryty pedálů z ušlechtilé oceli.





redakce, Volkswagen

