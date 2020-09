Volkswagen Multivan slaví pětatřicátiny. Po letech jen těžko naleznete univerzálnější model

Jeden z nejvšestrannějších automobilů slaví 35. narozeniny. Volkswagen představil Multivan T3 v roce 1985 ve světové premiéře na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Nováček se záhy vyvinul v ikonu evropského segmentu MPV. Dnes, v roce 2020, mohou zákazníci objednávat Multivan 6.1 ve čtyřech základních výbavových liniích, od mimořádně výhodného modelu Multivan 6.1 Trendline až po luxusní Multivan 6.1 Highline.





Volkswagen představil v září 1985 na IAA nový model řady T3 – Multivan, který obohatil modelovou řadu T o zcela nový druh mobility. Výrobce z Hannoveru v tomto crossoveru zkombinoval to nejlepší ze tří světů: jízdní vlastnosti a rozměry osobního automobilu, nabídku vnitřního prostoru MPV a mnohostrannost kompaktního kempovacího vozu. Multivan tak byl jedním z prvních vozů dokonale připravených na každodenní rodinný provoz, který však současně nabízel také takřka nekonečný prostor a variabilitu pro nejrůznější cestovatelská dobrodružství i volnočasové aktivity.





Historie vývoje sahá až na začátek 80. let. Odborníci na marketing a prodej značky Volkswagen v Hannoveru tehdy zjistili, že velký počet zákazníků používá T3 také k soukromým účelům. Třetí generace Transporteru totiž nahradila díky své enormní mnohostrannosti v mnoha rodinách a u sportovně založených lidí, například u surfařů, osobní vozy, které byly často jen o málo kratší, ale uvnitř nabízely výrazně méně prostoru. Tak vznikala poptávka po moderním automobilu s mimořádnou variabilitou.

Na přelomu 70. a 80. let si mohli zákazníci dodatečně přestavět běžný T3 díky modulárně koncipované nabídce kempovacího vybavení „Mosaik Joker“, které zahrnovalo například skříňky nebo sklopné lůžko. Lépe situovaní fanoušci kempování si dokonce mohli objednat kompaktní obytný automobil „Joker“ od společnosti Westfalia. Nyní však vývojáři dostali požadavek na moderní interiér osobního vozu pro každodenní provoz, který by zaplnil mezeru mezi modelem „Joker“ a až osmimístným MPV Volkswagen „Caravelle“. Ze společného vývoje společností Volkswagen a Westfalia vzešly tři různé koncepty. Jeden s nízkou skříní vlevo vzadu, další se dvěma demontovatelnými a sklopnými samostatnými sedadly vzadu a poslední s pevným sedadlem vzadu a chladicím boxem. Všechny verze měly společnou zadní sedadlovou lavici pro tři osoby, po jejímž sklopení vznikla plocha pro spaní. Volkswagen upřednostnil varianty se dvěma samostatnými sedadly a s jedním samostatným sedadlem a chladicím boxem. Tak se zrodil koncept modelu Multivan.

Volkswagen popisoval v roce 1985 nový Multivan následovně: „S velmi kvalitním podvozkem jezdí jako osobní vůz a stejně snadno se i ovládá. Díky své ideální konstrukci a promyšlenému rozdělení obestavěného prostoru nabízí však mnohem více místa. A jeho mimořádnou předností je výbava. Místo pro až 6 osob, komfortní sedadla, vpředu nastavitelná, samostatné sedadlo s odkládací schránkou vzadu, třímístná sedadlová lavice s odkládacím prostorem, kterou lze jedním úkonem přeměnit v plochu pro ležení, spaní nebo sezení, a nakonec sklopný stůl a chladicí box.“ Závěr Volkswagenu: „Automobil pro rodinu, cestování, volný čas, koníčky, nocleh a městský provoz“ v jednom. A byla to pravda.

Multivan T3 dosáhl nakonec kultovní pověsti i díky speciálním edicím. V roce 1988 debutoval nejprve Multivan „Magnum“ s markantními dvojitými světlomety a mohutnými nárazníky ve stylu modelu Caravelle „Carat“. V roce 1989 následovaly edice „Blue Star“ a „White Star“ nazvané podle barvy jejich karoserie. Součástí výbavy byl sportovní podvozek s koly z lehké slitiny a širokými pneumatikami. Maska chladiče, dvojité světlomety a nárazník převzal Volkswagen z verze „Magnum“. Všechny tři modely ukázaly, jak sportovní, exkluzivní a skvělé může být MPV, které vzniklo na základě Transporteru. A právě tento autentický původ zaručuje, že jsou všechny vozy Bulli odjakživa opravdu všestrannými automobily s přehledným a dokonalým designem, u nichž jsou všechny detaily funkční.

Výroba vozů Multivan T3 skončila v roce 1990. Ne však docela. Volkswagen se totiž v roce 1992 – dva roky po zahájení výroby nástupce Multivan T4 – rozhodl, že fanoušky překvapí poslední limitovanou edicí Multivan T3 „Limited Last Edition“. Vzniklo tak 2 500 exkluzivních exemplářů, které se vyprodaly ze dne na den. Počet vyrobených Multivanů T3 tak vzrostl na 45 000. Nemálo z nich existuje dodnes. Speciální edice „Magnum“, „Blue Star“ a „White Star“ mohou již v Německu používat registrační značku H pro historické vozy. V roce 2022 vstoupí do automobilové síně slávy také verze „Limited Last Edition“. Je načase si jeden z těchto vozů pořídit.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Volkswagen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek