Volkswagen Arteon se rozdvojil a přibyla varianta Shooting Brake

A je to tady. Spolu s modernizací modelu Arteon se na trh dostává provedení zvané Shooting Brake. Kromě toho motoristy čeká hybridní verze eHybrid, u které Volkswagen slibuje slušný dojezd čistě na elektřinu. Kromě toho toho se objeví sportovní varianta R s výkonem 320 koní.





Arteon je „Gran Turismo“ v podání značky Volkswagen, která rozšiřuje tuto modelovou řadu o druhou karosářskou verzi. Nový Arteon Shooting Brake, představený nyní ve světové premiéře bude uveden na evropské trhy ve druhé polovině roku.





Plug-in hybridní pohon o výkonu 160 kW (218 k). Souběžně s debutem modelu Arteon Shooting Brake představuje Volkswagen dalekosáhlou modernizaci této modelové řady. Všechny novinky nalézají uplatnění v obou karosářských verzích. Mezi ně patří i poprvé v modelu Arteon použitý plug-in hybridní pohon o výkonu 160 kW (218 k). „Poptávka po hybridních pohonech roste na celém světě. Proto bylo pro nás důležité,“ říká Jürgen Stackmann, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za oblasti prodeje, marketingu a poprodejních služeb, „abychom obě verze modelu Arteon nabízeli již v roce 2020 i ve variantě eHybrid s plug-in hybridním pohonem.“ Dr. Frank Welsch, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za vývoj, k tomu dodává: „Dojezd na elektrický pohon je tak dlouhý, že mnozí řidiči vozů Arteon eHybrid a Arteon Shooting Brake eHybrid budou své každodenní vzdálenosti překonávat s lokálně nulovými emisemi.“ Obě karosářské verze Arteonu, sedan se splývavou zádí i Shooting Brake, patří ve vyšší střední třídě mezi první modely svého druhu, které budou nabízeny s plug-in hybridním pohonem. Jürgen Stackmann k tomu říká: „Vozy Arteon eHybrid a Arteon Shooting Brake eHybrid oslovují ve stejné míře srdce i rozum – a ve svém cenovém segmentu jsou tak výjimečným jevem.“

Arteon R – dynamika pro manažerský vůz

Pohon sportovních vozů s výkonem 235 kW (320 k). Hlavními hodnotami značky Volkswagen R, které se zrcadlí v každém modelu připraveném těmito specialisty na sportovní vozy, jsou inspirace, empatie a progresivnost. Dynamika vhodná i pro jízdu na závodním okruhu je přitom v souladu s nejvyšší úrovní praktičnosti pro každodenní provoz. Těmito vlastnostmi se vyznačují také nové a první modely R, které nyní tvoří sportovní vrchol v rámci modelové řady Arteon.

Sedm technicky vyspělých motorů TDI a TSI

Vysoká hospodárnost, nízké emise. Pro modely Arteon a Arteon Shooting Brake budou nabízeny čtyři přeplňované zážehové motory (TSI), dva turbodiesely (TDI) a již uvedený Plug-in hybrid (eHybrid). Jednotky TSI jsou k dispozici ve výkonových verzích 110 kW (150 k), 140 kW (190 k)1, 206 kW (280 k)1 a 235 kW (320 k) v případě motoru R-TSI. Také eHybrid používá motor TSI, který je vyladěn na nejvyšší výkon 115 kW (156 k) a doplněn elektromotorem o výkonu 85 kW (115 k). Motory TDI je možné objednávat ve výkonových stupních 110 kW (150 k)1 a 147 kW (200 k)1. Všechny motory kombinují vysokou hospodárnost, nízké emise a mohutný točivý moment. Nové modely Arteon a Arteon Shooting Brake splňují díky nabídce inovativních pohonů extrémně rozmanité požadavky na mobilitu. Vysoké hospodárnosti motorů je dosaženo inovativními technologiemi ve všech oblastech jejich konstrukce včetně systémů dodatečného čištění výfukových plynů:

TSI se spalovacím procesem „B cyklus“. Jednou z významných technických inovací pro zážehové motory se vyznačuje jednotka 2.0 TSI o výkonu 140 kW. Spalovací proces s označením „B cyklus“ umožňuje u tohoto motoru mimořádně vysoký kompresní poměr. A zvyšuje účinnost až o 10 procent. Citelným výsledkem je snížení spotřeby paliva a emisí v kombinaci s vysokým točivým momentem již od nízkých otáček (320 N.m od 1500 do 4100 min-1).

TDI se systémem Twindosing. Volkswagen využívá nové technologie také u turbodieselů s přímým vstřikováním nafty. Systém Twindosing se soustavou dvou katalyzátorů SCR (Selective Catalytic Reduction) včetně odděleného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku (NOx) v závislosti na verzi až o 80 procent. Dosud byly systémem Twindosing vybaveny pouze motory s výkonem do 150 k. V novém modelu Arteon 2.0 TDI o výkonu 147 kW/200 k vstupuje nyní systém Twindosing také do výkonnostní kategorie 200 k. Tento turbodiesel může být navíc na přání kombinován s pohonem všech kol 4MOTION.

Nové asistenční systémy

„Travel Assist“ – asistovaná jízda rychlostí až 210 km/h. Spektrum technických novinek zahrnuje kromě oblasti pohonu také další asistenční systémy IQ.DRIVE. Novinkou v této modelové řadě je „Travel Assist“. Systém umožňuje částečně automatizovanou jízdu v rozsahu rychlostí od 0 do 210 km/h. „Travel Assist“ znatelně zvyšuje bezpečnost a komfort zejména při popojíždění v dopravních kolonách ve městě nebo při průjezdu úsekem se stavebními pracemi. Součástí asistenta „Travel Assist“ je adaptivní tempomat „ACC“ s prediktivní regulací rychlosti jízdy. Automatické udržování bezpečného odstupu reaguje přiměřenou úpravou rychlosti jízdy na omezení rychlosti jízdy, hranice obcí, zatáčky, kruhové objezdy a křižovatky. Mezi funkce systému „Travel Assist“ patří rovněž asistent pro jízdu v jízdním pruhu „Lane Assist“ s udržováním vozidla uprostřed jízdního pruhu a asistent pro nouzové brzdění „Front Assist“ s rozpoznáváním chodců. Zdokonalena byla zadní kamera „Rear View“, která nyní poskytuje navíc mimo jiné „Cornerview“ (rozšíření obrazu z kamery na displeji informačního a zábavního systému z 90 stupňů na širokoúhlé snímání v rozsahu 170 stupňů) a speciální „náhled na přívěs“ (shora na oj pro snadnější připojení přívěsu).

Active Lighting System: Ve vozech Arteon, vybavených na přání dodávaným systémem „Active Lighting System“, plní asistenční funkci dokonce i světlomety LED. Vrcholná verze světlometů totiž dokonale osvětluje průběh zatáčky již před samotnou změnou směru jízdy. „Active Lighting System“ přitom využívá dvojité světlomety LED s projekčním optickým systémem. Tato technologie zahrnuje rovněž dynamické ovládání dálkových světel „Dynamic Light Assist“ a „dynamické natáčení dálkových světel do zatáček s předvídavou regulací“. Tato funkce osvětluje zatáčky v závislosti na úhlu otočení volantu prostřednictvím variabilně ovládaných modulů světlometů. Současně je osvětlení optimalizováno nezávisle na úhlu otočení volantu, a to předvídavě s využitím obrazových záznamů z přední kamery a dat o průběhu trasy z navigačního systému. Arteon dokáže díky tomu osvětlovat průběh zatáčky ještě dřív, než řidič na vjezdu do zatáčky otočí volantem. Kužel světla je navíc optimálně přizpůsoben poloměru zatáčky, protože nedochází ke ztrátám způsobeným nevhodným rozložením světla.

Avantgardní design exteriéru a interiéru

Modernizovaná přední partie. Styl modelu Arteon nekopíruje žádný vzor, ani trend. Arteon je svým designem tváří, která vyčnívá z davu. Jeho tvář nyní dostala preciznější rysy. Nové modely jsou zpředu rozpoznatelné podle ještě dynamičtější přídě. Arteon lze navíc poprvé nakonfigurovat s novými světly LED pro denní svícení, jejichž pruhy elektroluminiscenčních diod jsou integrovány nejen pod sériově dodávanými světlomety LED, ale na přání také uprostřed, na masce chladiče – světlo tak přebírá stejnou úlohu, jakou dříve plnilo chromování. Arteon se díky tomu vyznačuje novým a nezaměnitelným světelným designem za světla i za tmy. Rovněž nově vyvinuty byly zadní svítilny LED.

Exteriér modelu Shooting Brake. Nový Shooting Brake se od sedanu odlišuje jiným designem zadní části karoserie počínaje střešními sloupky B. Marco Pavone, vedoucí oddělení vnějšího designu u značky Volkswagen, k tomu říká: „Shooting Brake má velmi silnou ramenní partii díky výraznému zužování střechy a bočních oken směrem k zádi ve spojení s rozšířenými podběhy kol. Navzdory funkčnosti pětidveřového vozu tak vzniká dojem sportovního vozu.“

Objem zavazadlového prostoru až 1632 litrů. Za výrazným zadním výklopným víkem nového modelu Arteon Shooting Brake je při naložení až po horní okraj opěradel zadních sedadel a kryt zavazadlového prostoru k dispozici objem 565 litrů (sedan se splývavou zádí: 563 litrů). Při využití celé výšky interiéru až po strop a prodloužení ložné plochy až k opěradlům předních sedadel se objem zavazadlového prostoru zvýší na 1632 litrů (sedan se splývavou zádí: 1557 litrů). Ložná plocha má v obou případech délku 2092 mm (až k předním sedadlům).

Nová přístrojová deska. Interiéru této modelové řady vládne nově navržená přístrojová deska, která vyjadřuje charisma a exkluzivitu modelu Arteon. Ovládání usnadňuje dotykový posuvník automatické klimatizace a rovněž nový multifunkční volant s dotykovými plochami. Rovněž nové je nyní bezdrátové připojení aplikací prostřednictvím systému „App-Connect Wireless“ pro uživatelská rozhraní „Apple CarPlay“ a „Android Auto“ (Google). Výbava byla kromě toho rozšířena o highendový audiosystém harman/kardon s výkonem 700 W, který byl specificky nastaven pro modely Arteon a Arteon Shooting Brake (v obou případech se jedná o výbavu na přání). Nový interiér může na přání završit nastavitelné dekorační osvětlení s výběrem až 30 barev světla. Osvětlena jsou přitom ozdobná obložení na přístrojové desce a ve výplních dveří – i v tomto případě vystupuje světlo v roli „nového chromu“.

Dvakrát Arteon. Sedan se splývavou zádí a Shooting Brake jsou dvě karosářské verze, v nichž bude nyní nabízen model Arteon. „Když Volkswagen v roce 2017 uvedl na trh model Arteon, řekl jsem, že kombinuje stylistické prvky klasického sportovního vozu s elegancí a nabídkou prostoru sedanu se splývavou zádí,“ říká Klaus Zyciora. „S novým modelem Arteon Shooting Brake,“ pokračuje Zyciora, „představujeme nyní novou interpretaci konceptu Variant a nejexpresivnější vozidlo, které jsme dosud vyráběli jen jako sedan se splývavou zádí.“ Oba modely – Arteon a Arteon Shooting Brake – se vyznačují atletickými liniemi a velmi funkčním celkovým konceptem.

Rozměry MQB. Modelová řada Arteon je zkonstruována na základě modulární platformy MQB pro modely s motorem uloženým vpředu napříč. Z toho vyplývá mnoho výhod, například velmi dlouhý rozvor 2840 mm a s tím spojené nadprůměrně dobré využití obestavěného prostoru. Obě karosářské verze mají stejnou vnější délku (4866 mm). Oba modely Arteon kromě toho sdílejí také vnější šířku (1871 mm bez vnějších zpětných zrcátek) a rozchod kol (1587 mm vpředu i vzadu). Vzhledem ke své koncepci je Shooting Brake s vnější výškou 1447 mm o 19 mm vyšší než „Gran Turismo“ ve verzi sedan (1428 mm):

Přední partie – tvář vyčnívající z davu

Manažerský vůz s designem sportovního vozu. Design přední partie modelu Arteon je avantgardní i expresivní. Na jedné straně ztělesňuje stylový manažerský automobil, na druhé straně výkonný sportovní vůz. Charakteristická je souhra dlouhé a široké kapoty motoru s dominantní maskou chladiče a na ní přímo navazujícími světlomety LED. Z této části vyrůstá celkový design vozu, který nenapodobuje žádný vzor, ani nenásleduje žádný trend. Arteon je svým designem tváří, vyčnívající z davu. A tato tvář má nyní ještě výraznější a ostřejší rysy.

Osvětlená maska chladiče. Kapota motoru zabírá celou šířku přídě až k podběhům kol, a tvoří přitom ramenní partii. Vpředu je protažena hluboko dolů až k masce chladiče, která svými příčkami umocňuje velkou šířku modelu Arteon. To vše působí avantgardně a navíc je to i aerodynamické. Velmi nízký součinitel aerodynamického odporu vzduchu je 0,265. Kromě toho platí, že chrom a světlo tvoří u nového modelu Arteon novou alianci. Dvě příčné lišty obklopují nové, uprostřed umístěné logo VW s hladkou plochou a na okrajích lemují nízko uložené světlomety LED, dodávané sériově. Spodní příčná lišta je na okrajích opatřena světlovody LED, které plní funkce světel pro denní svícení a obrysových světel a v kombinaci s vrcholnou verzí světlometů LED, dodávanou na přání, také ukazatelů směru. Prvky osvětlení, maska chladiče a kapota motoru tvoří formálně jeden celek. Pro nyní představený modernizovaný Arteon, resp. Arteon Shooting Brake to platí o to více, protože světlovody LED osvětlují druhou horizontální lištu na masce chladiče v celé délce, což je novinka ve spojení s vrcholnou verzí světlometů LED (výbava na přání). Arteon je tak i za tmy tváří, která vyčnívá z davu.

Individualizovaný přední nárazník. Upravena byla také spodní část přídě, přední nárazník. Ten dosud nesl čtyři chromované lišty. Ty jsou nyní u výbavových linií „Arteon“ (základní verze), „Elegance“ (ušlechtilá varianta) a „R-Line“ (sportovní varianta) tři a mají podobu mnohem výraznějších chromovaných lišt. Krajní a spodní části předního nárazníku jsou vždy v barvě karoserie (s výjimkou krajních mřížek otvorů pro přívod vzduchu). Jednotlivé výbavy se od sebe odlišují následovně. „Elegance“ má na rozdíl od základní verze dva dodatečné, samostatné otvory pro přívod vzduchu před předními koly a chromovanou lištu nad předním spoilerem. Naproti tomu „R-Line“ disponuje větším, nepřerušovaným spodním otvorem pro přívod vzduchu nad předním spoilerem, který je na okrajích před předními koly ohraničen plochou v barvě karoserie a tvaru písmene C. Zcela samostatně stojí modely R. U nich je celá prostřední část předního nárazníku černá. Modely R navíc nemají chromované lišty. Na okrajích jsou umístěny dva velmi rozměrné, dodatečné otvory pro přívod vzduchu s leskle černými mřížkami, za nimiž jsou ukryty chladiče stlačovaného vzduchu.

Siluety – kupé a Shooting Brake

Modulární silueta. Jak velký potenciál spočívá v DNA designu modelu Arteon, ukazuje pohled na různé siluety dvou karosářských verzí. Design těchto modelů lze v podstatě rozdělit na dvě oblasti. Jedna část se nachází pod obvodovou charakterovou linií, druhá část je nad ní, tvořená především střechou. Pod charakterovou linií je design modelů Arteon a Arteon Shooting Brake téměř identický. Výrazně se odlišují pouze střešní partie se specifickým tvarovým řešením bočních oken počínaje střešními sloupky B směrem k zádi.

Spodní část karoserie. Jak již bylo uvedeno, obepíná charakterová linie vůz po celém obvodě karoserie. Tento stylistický prvek posouvá těžiště karoserie vizuálně směrem k vozovce, a zvyšuje tak dynamiku. Charakterová linie vychází vpředu z masky chladiče a čistě protíná siluetu až k zadním svítilnám. Vzadu vytváří ostrý prolis, který vizuálně snižuje výšku modelu Arteon a současně nese silnou ramenní partii. Pro karosářskou verzi Shooting Brake je neobvyklé, že je ramenní oblast i v tomto případě velmi výrazná.

Horní část karoserie. Nad spodní částí jsou plochy bočních oken, protažených až ke střešním sloupkům D, a střešní partie. Od střešních sloupků B kráčí tvarová řešení střešní partie a bočních oken s chromovanými rámečky u obou karosářských verzí vlastními cestami. Zatímco u sedanu se splývavou zádí souběžně klesají linie střechy a oken v oblouku od střešních sloupků B a plynule přecházejí do zádě připomínající kupé, jsou u nové verze Shooting Brake linie střechy a oken protaženy až k zádi, kde ústí do nového střešního spoileru, který tvoří odtokovou hranu, minimalizující turbulence vzduchu a zvyšující přítlak na zadní nápravu. V horní části probíhá linie oken souběžně se střechou. Spodní linie oken však stoupá ke střešním sloupkům D. Plocha oken se tak směrem k zádi zužuje. Dalším jedinečným stylistickým prvkem jsou dynamicky vpřed skloněné střešní sloupky D. Souhrn všech prvků vytváří pro Shooting Brake typickou sportovní zadní partii.

Zadní partie – jedna DNA, dva charaktery

Splývavá záď vs. dynamické kombi. Při pohledu zezadu je patrné, jak výrazně je tvarována ramenní partie obou karosářských verzí. Spodní část modelů Arteon a Arteon Shooting Brake má záměrně identický design. V porovnání s první verzí modelu Arteon zde byly nově navrženy zadní svítilny LED a logo VW. Nad zadními svítilnami a výrazným prolisem se však obě verze modelu Arteon výrazně odlišují. V místech, kde zadní víko sedanu se splývavou zádí ukazuje ladné a elegantní linie kupé, se nová verze kombi vyznačuje mimořádně dynamickým charakterem vozů Shooting Brake. Spojujícím a silným stylistickým prvkem je i zde dominantní ramenní partie. Ta společně se střechou, klesající směrem k zádi, zásadním způsobem utváří charakter nové karosářské verze Shooting Brake.

Samostatné modely R

Typický Volkswagen R. Suverénně sportovní vozy Arteon R a Arteon Shooting Brake R jsou i s ohledem na design zcela typickými modely Volkswagen R. Veskrze výrazný vnější design se prezentuje novými 20“ koly z lehké slitiny, 18“ brzdovou soustavou s modrými brzdovými třmeny a černými vnějšími ozdobnými prvky. Výsledkem je dojem mimořádné dynamiky a vysoké hodnoty. Speciálně pro Arteon R koncipovaná výfuková soustava ústí do čtyř nepřehlédnutelných lichoběžníkových koncovek ve sportovním difuzoru. Výfuková soustava zajišťuje suverénní zvuk, jehož intenzitu může řidič měnit prostřednictvím voliče jízdních režimů.

Nově navržený a digitalizovaný

Exkluzivní interiér. Interiéroví designéři značky Volkswagen nově navrhli kompletní přístrojovou desku včetně povrchů, výdechů ventilační soustavy a ozdobného obložení, středovou konzolu s ovládacími panely informačního a zábavního systému a klimatizace, jakož i horní části obložení dveří. Rovněž nové jsou tkaniny a kůže použité k čalounění interiéru. Nyní výrazně exkluzivní interiér tak ještě zřetelněji koresponduje s postavením modelu Arteon.

Nová přístrojová deska. V nejvyšší části přístrojové desky a výplní dveří jsou nápadné nové plochy obšité umělou kůží a zušlechtěné ozdobným prošíváním, které na tomto místě vytváří vizuální spojení s SUV vyšší třídy Volkswagen Touareg. Ve druhé úrovni zušlechťují interiér, v závislosti na výbavě, nová ozdobná obložení z pravého dřeva nebo kovu. Nově navrženy byly také výdechy ventilační soustavy, které přesahují do třetí úrovně přístrojové desky. V této části následují osvětlená ozdobná obložení. Prostřednictvím dekoračního osvětlení (na přání, resp. v závislosti na stupni výbavy) s až 30 barvami světla lze měnit světelnou atmosféru v interiéru modelu Arteon. Nově navržena byla také madla dveří a obšití ploch výplní dveří umělou kůží.

Nové, digitalizované ovládací prvky. V modelu Arteon nalézá uplatnění nová generace multifunkčních volantů s digitálními dotykovými plochami. V kombinaci s asistenčním systémem „Travel Assist“ disponuje věnec volantu navíc citlivými plochami, které při zapnutém systému „Travel Assist“ registrují, zda má řidič z důvodů bezpečnosti alespoň jednu ruku na volantu. Zcela nově koncipováno je digitalizované ovládání funkcí klimatizace. Teploty se u systému Climatronic, dodávaného na přání, nastavují nyní intuitivně prostřednictvím dotykového posuvníku. To samé platí v manuálním režimu automatické klimatizace pro funkci ventilátoru. Rovněž vyhřívání sedadel, funkce odmrazování oken a další nastavení klimatizace se ovládají prostřednictvím nových dotykových ploch na středové konzole. Oba modely Arteon mají v sériové výbavě zcela digitální panel přístrojů „Digital Cockpit Pro“. Grafická zobrazení na 10,25“ displeji jsou přehledná a velmi kvalitní. Prostřednictvím tlačítka „View“ na multifunkčním volantu může řidič snadno a rychle přecházet mezi třemi základními režimy zobrazování.

Highendový infotainment. Nad novým panelem ovládání klimatizace jsou integrovány dobře čitelné a snadno dosažitelné informační a zábavní systémy MIB 3: „Ready 2 Discover“ (8,0“ dotykový displej, na přání s dodatečně aktivovatelnou funkcí navigačního systému), „Discover Media“ (8,0“ displej s navigačním systémem, sériová výbava v Německu) nebo „Discover Pro“ (9,2“ displej s navigačním systémem). Novinkou je přitom přirozené hlasové ovládání, možnost přechodu na vyšší úroveň a používání kompatibilních chytrých telefonů jako „mobilního klíčku“. Volkswagen navíc poprvé nabízí pro tuto modelovou řadu nově vyvinutý highendový audiosystém harman/kardon, který je specificky nastaven pro modely Arteon a Arteon Shooting Brake. Systém napájí 16kanálovým zesilovačem se síťovou technologií Ethernet celkem dvanáct vysokovýkonných reproduktorů. Jeden reproduktor je umístěn centrálně na nově navržené přístrojové desce, zatímco reproduktor v zavazadlovém prostoru plní funkci subwooferu. Ostatní výškové, středové a basové reproduktory jsou rozmístěny ve dveřích. Individuální změny nastavení zvuku audiosystému harman/kardon lze realizovat prostřednictvím infotainmentu. Zde jsou k dispozici také předem nakonfigurovaná nastavení „Pure“, „Chill out“, „Live“ a „Energy“.

Velký prostor pro řidiče, spolucestující a zavazadla. Cestující na předních i zadních sedadlech obou verzí modelu Arteon profitují z výhod modulární platformy MQB pro vozy s motorem uloženým vpředu napříč. Maximální prostor pro nohy vzadu je s hodnotou 1016 mm nejlepší ve své třídě. Díky odlišnému průběhu střechy nabízí Shooting Brake vpředu i vzadu více prostoru pro hlavu: vpředu to je 1019 místo 1008 mm (+11 mm), vzadu 883 místo 835 mm (+48 mm). Naopak vnitřní šířka je stejná: 1500 mm vpředu a 1481 mm vzadu. Opěradla zadních sedadel jsou v obou modelech sériově asymetricky dělená a sklopná. Za zadními sedadly modelu Arteon Shooting Brake je k dispozici objem zavazadlového prostoru 565 litrů (sedan se splývavou zádí: 563 litrů), pokud se zavazadla naloží jen do výšky opěradel zadních sedadel a krytu zavazadlového prostoru. Při využití délky interiéru až k opěradlům předních sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru na 1632 litrů (sedan se splývavou zádí: 1557 litrů). Ložná plocha má v obou případech maximální délku 2092 mm (až k předním sedadlům).

Individualizované modely R. Interiér modelů Arteon R se vyznačuje stylem „Black Carbon“ se sportovními a exkluzivními ozdobnými prvky. Interiér zušlechťují rovněž nová, ergonomicky optimalizovaná sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy, čalouněním kůží Nappa a vyšitým logem „R“. Nezaměnitelné je také modré tlačítko „R“ na novém sportovním volantu. Jeho prostřednictvím aktivuje řidič přímo mód „Race“ – nejsportovnější ze všech nabízených jízdních režimů.

Dva modely Arteon, sedmverzí motorů

Vysoká hospodárnost, nízké emise. Pro modely Arteon a Arteon Shooting Brake budou nabízeny čtyři přeplňované zážehové motory (TSI), dva turbodiesely (TDI) a jeden plug-in hybridní pohon (eHybrid). Jednotky TSI jsou k dispozici ve výkonových verzích 110 kW (150 k)1, 140 kW (190 k)1, 206 kW (280 k)1 a 235 kW (320 k) v případě motoru R-TSI. Také eHybrid používá motor TSI, který je vyladěn na nejvyšší výkon 115 kW (156 k) a doplněn elektromotorem o výkonu 85 kW (115 k). Motory TDI je možné objednávat ve výkonových stupních 110 kW (150 k)1 a 147 kW (200 k)1. Všechny motory kombinují vysokou hospodárnost, nízké emise a mohutný točivý moment.

Arteon eHybrid – Plug-in hybrid

Každodenní dojíždění pouze s elektrickým pohonem. Arteon eHybrid a Arteon Shooting Brake eHybrid patří mezi nejhospodárnější manažerské modely díky kombinaci výhod elektromobility a kvalit automobilu pro cestování na dlouhé vzdálenosti. Většina řidičů překoná s oběma modely eHybrid průměrnou vzdálenost každodenního dojíždění do zaměstnání výhradně s elektrickým pohonem.

Rozjezd v režimu „E-Mode“. Plug-in hybridní pohon je koncipován pro výhradně elektrickou jízdu na krátké vzdálenosti zejména v městských oblastech. Modely Arteon eHybrid se proto při dostatečně nabitých akumulátorech rozjedou vždy v elektrickém režimu „E-Mode“. Díky konfigurovatelnému hybridnímu režimu je navíc velmi snadné uložit i během dlouhé jízdy dostatek elektrické energie pro příjezd do cíle v městské oblasti s nulovými emisemi.

Elektromotor plus TSI. Na delších trasách a při rychlosti více než 140 km/h podporuje elektromotor hospodárný spalovací motor (TSI). Souhra elektromotoru a spalovacího motoru optimalizuje účinnost, což prospívá hospodárnosti i dynamice. Elektrická energie může být v tomto případě používána k jízdě s elektrickým pohonem, nebo ke zvýšení výkonu. Elektrická podpora přispívá v režimu „eHybrid“ ke zcela výjimečnému druhu dynamiky. Sešlápnutím pedálu plynu až na podlahu nebo tlačítkem „GTE“ může být navíc aktivován mimořádně sportovní režim „GTE“. TSI dosahuje nejvyššího výkonu 115 kW/156 k. Elektromotor přispívá nejvyšším výkonem 85 kW/115 k. Z toho vyplývá celkový nejvyšší výkon hybridního systému 160 kW/218 k. Elektromotor je napájen elektrickou energií z vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů (uložené v podlaze vozidla před zadní nápravou). Volkswagen doplnil systém 6stupňovou dvouspojkovou převodovkou (DQ400E), vyvinutou speciálně pro hybridní pohon. Poháněna jsou kola přední nápravy. Samotný řidič může být ve spojení se svým vozem eHybrid také prostřednictvím internetu. Pomocí aplikace „We Connect“ si může před jízdou nechat vychladit nebo vyhřát interiér vozu Arteon, připojeného kabelem k elektrické síti, nebo spustit proces nabíjení. Stejně jako u všech nových vozů Arteon lze kromě toho získávat nejrůznější data, například o dojezdu, a ovládat četné funkce.

Arteon R – nový sportovní pohon

EA888 evo4 a dvoustupňové variabilní rozdělování točivého momentu. V modelech Arteon R použitý přeplňovaný čtyřválec o výkonu 235 kW (320 k) je součástí rodiny zážehových motorů EA888. Evo4 je nejnovějším evolučním stupněm motorů TSI 2,0 litru. Nejvyšší výkon je k dispozici od 5350 do 6500 min-1. Již od 2000 min-1 lze využívat maximální točivý moment 420 N.m. Hnací síla je přenášena na vozovku sériově dodávaným pohonem všech kol ve spojení se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou (DSG). Nový systém variabilního rozdělování točivého momentu („R Performance Torque Vectoring“) mezi nápravy a zadní kola posouvá jízdní dynamiku v této třídě na novou úroveň. V závislosti na jízdní situaci je při průjezdu zatáčkou přenášeno na vnější zadní kolo až 100 procent hnací síly. A to vede k citelnému zvýšení agility. Velikost přenášené hnací síly je podřízena úhlu otočení volantu, poloze pedálu plynu, příčnému zrychlení, otáčení vozu kolem svislé osy a rychlosti jízdy. Řidič může navíc ovlivnit funkčnost systému dvoustupňového variabilního rozdělování točivého momentu a stabilizujících systémů řízení jízdní dynamiky prostřednictvím sériově dodávaného voliče jízdních režimů a posuvníku, jímž se ovládá podvozek DCC.

Technika TSI – spalovací proces „B cyklus“

2.0 TSI se spalovacím procesem „B cyklus“. Přeplňovaný zážehový motor 2,0 litru s výkonem 140 kW (190 k) používá spalovací proces „B cyklus“, který zvyšuje účinnost až o 10 procent. Mezi zřetelné přínosy patří snížení spotřeby paliva a emisí a mohutný točivý moment již od nízkých otáček (320 N.m od 1500 do 4100 min-1). Spalovací proces „B cyklus“ funguje následovně: V porovnání s ostatními zážehovými motory jsou sací ventily této jednotky 2.0 TSI otevřeny po kratší dobu. Sací ventily v sacím traktu se totiž uzavírají již v okamžiku, kdy má píst před sebou ještě kus cesty k dolní úvrati, a pohybuje se tedy dolů. Směs se proto ve válci výrazněji rozpíná – expanduje. Tato expanze snižuje tlak a teplotu směsi. Mimo jiné je díky tomu možné zvýšit kompresní poměr na 12,2:1. Zvýšení kompresního poměru se projevuje zvýšením účinnosti. A to snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Zejména ve středních otáčkách (při částečném zatížení) je dosažitelná úspora paliva velmi vysoká.

Technika TDI – Twindosing pro všechny turbodiesely

Dva katalyzátory SCR. Volkswagen využívá nové technologie také u turbodieselů TDI s přímým vstřikováním nafty. Systém Twindosing se soustavou dvou katalyzátorů SCR (Selective Catalytic Reduction) včetně odděleného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku (NOx) v závislosti na verzi až o 80 procent. AdBlue je přitom cíleně vstřikováno před dva sériově uspořádané katalyzátory SCR. První katalyzátor SCR je uložen v blízkosti motoru, aby rychle dosáhl optimální provozní teploty. Díky tomu probíhá účinné čištění již krátce po spuštění motoru. Umístění katalyzátoru v blízkosti motoru je výhodou také při jízdách s nízkým zatížením motoru. Druhý katalyzátor SCR uložil Volkswagen pod podlahu modelu Arteon. Díky větší vzdálenosti od motoru jsou výfukové plyny před druhým katalyzátorem až o 100 stupňů Celsia chladnější. Tento katalyzátor proto pracuje optimálně při velkém zatížení, například na dálnici nebo při jízdě s přívěsem. Nezávisle na provozních podmínkách motoru je tak zajištěno, že bude vždy jeden ze dvou katalyzátorů SCR pracovat v oblasti optimální provozní teploty, a výfukové plyny tak budou dodatečně čištěny s mimořádně vysokou účinností.

NOx se rozkládají na dusík a vodu. Syntetický roztok močoviny AdBlue je vstřikován do proudu výfukových plynů dávkovacím modulem před katalyzátory SCR. Tím vzniká amoniak. Chemickými reakcemi s amoniakem vznikne v katalyzátoru z oxidů dusíku voda a neškodný dusík. Díky efektivnějšímu dávkování zůstává spotřeba AdBlue navzdory dvojitému vstřikování na dosavadní úrovni.

Varianty pohonu

eHybrid, 160 kW/218 k (6stupňová převodovka DSG, pohon předních kol)

2.0 TSI, 140 kW/190 k (7stupňová převodovka DSG, pohon předních kol)

1,5 TSI 110 kW/150 k (6-stupňová manuální převodovka, pohon předních kol)

2.0 TSI, 206 kW/280 k (7stupňová převodovka DSG, 4MOTION s vícelamelovou mezinápravovou spojkou)

2.0 TSI, 235 kW/320 k (7stupňová převodovka DSG, 4MOTION s vícenásobným rozdělováním točivého momentu)

2.0 TDI, 110 kW/150 k (7stupňová převodovka DSG, pohon předních kol)

2.0 TDI, 147 kW/200 k (7stupňová převodovka DSG, pohon předních kol)

2.0 TDI, 147 kW/200 k (7stupňová převodovka DSG, 4MOTION s vícelamelovou mezinápravovou spojkou)





