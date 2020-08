Nový Volkswagen Arteon má české ceny. Základ přijde na 851 900 Kč

Na českém trhu jsou nové modely Arteon a Arteon Shooting Brake nabízeny ve čtyřech výbavových liniích Arteon od 851 900 Kč, Elegance od 962 900 Kč a R-Line od 974 900 Kč. Verze Shooting Brake jsou o 25 000 Kč dražší, ovšem v sériové výbavě zahrnují navíc funkci Easy Open a Keyless Access v hodnotě právě 25 000 Kč. Tedy ceny za obě karosářské verze modelu Arteon jsou prakticky zcela shodné!





Volkswagen spustil předprodej modernizované modelové řady Arteon včetně zcela nové karosářské verze Arteon Shooting Brake s nevšední kombinací atraktivního, sportovně laděného designu a praktičností prostorného, variabilního interiéru s novou, exkluzivní přístrojovou deskou. Mezi největší technické novinky patří inovativní asistenční systémy, digitalizované ovládání, rozšířená konektivita a vyspělé pohony včetně verze Arteon eHybrid. Jako vrcholná varianta bude poprvé nabízen sportovní Arteon R. Ceny na českém trhu začínají od 851 900 Kč.





„Nejzářivějším objektem na českém automobilovém nebi je od letošního srpna dvojhvězda Arteon – Arteon Shooting Brake,“ říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Na rozdíl od komety Neowise budou nové modely Arteon a Arteon Shooting Brake zářit svým expresivním a avantgardním designem na českých silnicích po mnoho let a přinášet svým majitelům potěšení v každodenním provozu. Zákazníci s vytříbeným estetickým cítěním a vášní pro nejmodernější techniku mohou nové modely Arteon a Arteon Shooting Brake již objednávat u českých autorizovaných prodejců Volkswagen. S předáním prvních vozů klientům počítáme v průběhu listopadu.“



Modernizovaný Volkswagen Arteon a zcela nový Arteon Shooting Brake zaujmou na první pohled svými atletickými liniemi a výrazně odlišným tvarovým řešením zádě. Zatímco Arteon sází na eleganci sedanu se splývavou zádí, avantgardní Shooting Brake dodává praktickému konceptu oblíbených kombi Variant výrazně sportovní charakter. V obou případech však zákazníci obdrží stylový a dynamický automobil, který svým vzhledem vyčnívá z davu, ale současně nabízí velkorysý prostor pro řidiče, spolucestující i zavazadla (objem zavazadlového prostoru 563 až 1557 litrů u Arteonu, resp. 565 až 1632 litrů u verze Arteon Shooting Brake). Arteon je tedy ideálním vozem pro cestování ve velkém stylu.



Paleta motorů zahrnuje zážehové jednotky 1.5 TSI (110 kW) nebo 2.0 TSI (140 kW, 206 kW nebo 235 kW) a turbodiesely 2.0 TDI (110 kW a 147 kW). Nový Arteon bude v obou karosářských verzích poprvé k dispozici také s plug-in hybridním pohonem 1.4 TSI PHEV o systémovém výkonu 160 kW.

Oba motory o výkonu 110 kW jsou nabízeny s 6stupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol. Pro všechny jednotky s výjimkou 1.5 TSI se dodává 7stupňová dvouspojková převodovka DSG. Varianty modelu Arteon s výkonem 206 kW a 235 kW disponují výhradně pohonem všech kol 4Motion. Na přání může být systémem 4Motion vybaven rovněž Arteon 2.0 TDI o výkonu 147 kW.



Sériová výbava nového modelu Arteon zahrnuje mimo jiné prodlouženou záruku na 5 let/100 000 km, přední a zadní světlomety LED, asistenční systémy Light Assist, ACC, Front Assist, Lane Assist, PreCrash, Park Pilot a funkci rozpoznávání chodců, třízónovou automatickou klimatizaci Climatronic, senzor deště, sedadlo řidiče ergoComfort, tlačítko pro spuštění motoru Keyless Start, kůží obšitý multifunkční volant, informační a zábavní systém Ready2Discover s přijímačem digitálního rozhlasového vysílání DAB+, digitální panel přístrojů Digital Cockpit Pro, přípravu pro služby We Connect a We Connect Plus, systém App-Connect Wireless, rozhraní Bluetooth, dva vstupy USB-C, funkci tísňového volání a 17“ kola z lehké slitiny.



Výbavová linie Elegance přidává nad rámec výbavy Arteon například 18“ kola z lehké slitiny, asistenční systémy Travel Assist a Emergency Assist pro verze s automatickou převodovkou, navigační systém Discover Media, hlasové ovládání, telefonní rozhraní Comfort včetně indukčního nabíjení, vyhřívání předních sedadel, čalounění sedadel ArtVelours, pedály z ušlechtilé oceli, ozdobné obložení interiéru Eukalyptus a chromované ozdobné prvky pro exteriér a interiér. Stupeň výbavy R-Line zahrnuje většinu výbavy Elegance, ale s důrazem na sportovní charakter, k němuž přispívají mimo jiné 18“ kola z lehké slitiny ve specifickém sportovním designu, černé čalounění stropu a ozdobné obložení interiéru Silver Rise.



V závěru letošního roku nabídku rozšíří verze Arteon eHybrid a Arteon R. Arteon eHybrid (k dispozici jako Elegance nebo R-Line) bude vybaven hybridním pohonem s možností externího nabíjení. Díky dlouhému dojezdu na jedno nabití bude pro mnohé majitele tohoto modelu možné překonávat obvyklé vzdálenosti v každodenním provozu s nulovými lokálními emisemi. Součástí výbavy hybridní varianty jsou nabíjecí kabely pro připojení vozidla k nabíjecí stanici nebo k 230V zásuvce, sada pro opravu poškozené pneumatiky a systém pro reprodukci umělého zvuku motoru při pomalé jízdě rychlostí nižší než 30 km/h. Prodejci budou pro hybridní variantu nabízet také produkty MOON včetně nástěnných nabíječek pro efektivní nabíjení v domácích podmínkách a služeb pro bezpečnou instalaci.



Arteon R dokáže jako sportovní vrcholná verze fascinovat nejen ryzími výkony, ale i způsobem, jakým přenáší hnací sílu na vozovku a přeměňuje ji v rychlost. Novou úroveň jízdní dynamiky umocňuje progresivní technologie R-Performance Torque Vectorings variabilním rozdělováním točivého momentu jak mezi přední a zadní nápravu, tak i mezi zadní kola. Arteon R přidává k výbavě linie R-Line navíc stylistické prvky R, ozdobné obložení interiéru Black Carbon, podlahové rohože vpředu i vzadu s logem R a barevným prošíváním, kůží obšitý, vyhřívaný multifunkční volant R a tmavě tónovaná skla zadních oken.



Základem pro široké možnosti individualizace modelu Arteon je strukturovaná nabídka jedenácti paketů výbavy na přání (pět paketů Design, Multimedia, Comfort, Assistance a Safety, každý z nich i ve verzi Plus; jedenáctým paketem je Business Premium), doplněná o konkrétní počet prvků výbavy, které lze objednávat jednotlivě. Mezi ně patří především různá kola z lehké slitiny o rozměru 18 až 20 palců v nových designech, vyšší úroveň světlometů LED, volič jízdních režimů, sedadla ergoComfort a čalounění kůží.



Spektrum nových asistenčních systémů IQ.DRIVE zahrnuje Travel Assist pro částečně automatizovanou jízdu rychlostí od 0 do 210 km/h, který kombinuje funkce ACC, Lane Assist a Front Assist. Adaptivní tempomat ACC reguluje rychlost jízdy předvídavě v závislosti na projížděné trase a Front Assist dokáže rozpoznávat chodce. Zdokonalená zadní kamera nabízí funkci širokoúhlého snímání a speciální náhled na přívěs.



Nově navržená přístrojová deska propůjčuje modernizovanému modelu Arteon oproti předchůdci ještě větší exkluzivitu. Ovládání usnadňuje dotykový posuvník automatické klimatizace a nový kapacitní multifunkční volant s dotykovými plochami. Rovněž nové je nyní bezkabelové připojení aplikací chytrého telefonu prostřednictvím systému App-Connect Wireless pro uživatelská rozhraní Apple CarPlay a Android Auto (Google). Výbava byla kromě toho rozšířena o highendový audiosystém Harman/Kardon s výkonem 700 W, který byl specificky nastaven pro modely Arteon a Arteon Shooting Brake. Nový interiér na přání završí nastavitelné ambientní osvětlení s výběrem až 30 barevných odstínů.





