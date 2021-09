Vodíková Mirai boří předsudky o bezpečnosti: Ustála i výstřel

Toyota Mirai získala pět hvězdiček v bezpečnostních testech Euro NCAP. Jedná se o nejvyšší hodnocení, které potvrzuje maximální úroveň bezpečnosti její platformy TNGA i elektrického vodíkového pohonu. Testy Euro NCAP rovněž prokázaly velmi vysokou účinnost bezpečnostního systému Toyota Safety Sense.





Toyota Mirai získala hodnocení 88 procent za ochranu dospělých pasažérů, se zvláštním důrazem na vysokou úroveň ochrany hlavy a krku. Velmi dobrý výsledek, a to 85 procent, dostal vůz za ochranu dětí, 80 procent pak za bezpečnost ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, jako jsou chodci nebo cyklisté, a 82 procent za systémy aktivní bezpečnosti.





Vodíková technologie ustála i výstřel

Elektrický pohon Toyoty Mirai založený na vodíkových palivových článcích se ve všech crash testech ukázal jako naprosto bezpečný. Jedná se tedy o oficiální potvrzení interních výzkumů Toyoty, které zahrnovaly nejen různé nárazové testy, ale dokonce i výstřel z palné zbraně do vodíkové nádrže.

„Toyota Mirai je jeden z prvních elektromobilů na trhu poháněných vodíkovými palivovými články. Vodík se nachází ve stlačeném stavu v nádrži, proto měly bezpečnostní otázky pro autory nové generace Mirai klíčový význam. Jejich snažení přineslo plody, neboť vůz získal nejvyšší ohodnocení, tedy pět hvězdiček v testu Euro NCAP. Vzhledem k tomu, že někteří zákazníci věnují bezpečnosti této technologie zvláštní pozornost, Euro NCAP se na daný aspekt zaměřilo jak při crash testech, tak po nich. Odborníci konstatovali, že použití vodíku nemá na úroveň bezpečnosti tohoto automobilu žádný vliv,” uvádí ve svých závěrech tým Euro NCAP.

Video: Eva Samková si vyzkoušela vodíkovou Mirai. Co na ni říká?

Systematicky aktualizované testy Euro NCAP jsou stále náročnější. Zahrnují dlouhý seznam zkoušek, které se zaměřují na bezpečnost pasažérů ve vozidle i dalších uživatelů silnic a dále na účinnost systémů aktivní bezpečnosti. Crash testy zahrnují čelní náraz v rychlosti 50 km/h do poloviny šířky vozidla pohybující se deformovatelnou bariérou, boční srážku s mobilní deformovatelnou bariérou, která naráží do dveří řidiče, a dále náraz vozidla bokem do sloupu. Během těchto testů se ověřuje vliv kolize na řidiče, na dospělé spolujezdce i děti.

Zkoumání následků srážky automobilu s chodcem zahrnuje celou řadu různých konfigurací a používají se v nich modely hlavy a nohou dospělé osoby a dětí. Následně se zjišťuje účinnost systémů pro předcházení kolizím s chodci a cyklisty, s jinými vozidly, ale i účinnost aktivních tempomatů a systémů udržujících auto v jízdním pruhu.

Co umí technologie v Toyotě Mirai

Počet systémů aktivní bezpečnosti Toyota Safety Sense nabízených ve standardní verzi Toyoty Mirai, jakož i rozsah jejich působnosti, dalece překračuje rozsah systémů, na které se zaměřuje Euro NCAP.

Vedle inteligentního adaptabilního tempomatu (IACC), který umí přizpůsobovat rychlost platným omezením uvedeným na dopravních značkách, systému včasné reakce na riziko srážky (PCS) se systémem rozpoznávání chodců a cyklistů, systému varování před nezamýšlenou změnou jízdního pruhu (LDA) s funkcí vrácení do zvoleného jízdního pruhu (SC) a asistenta udržování jízdního pruhu (LTA) obsahuje Toyota Safety Sense také systém rozpoznávání dopravních značek (RSA) a automatické přepínání dálkových světel (AHB).

Automobil má navíc ve standardní výbavě systém rozpoznání únavy řidiče (SWS), systém automatického přivolání záchranné služby (eCall) nebo asistenta pro rozjezd do kopce (HAC) a sjezd z kopce (DAC).





redakce, Toyota

Fotografie k článku

