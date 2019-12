Nová Toyota GR Supra získala prestižní cenu Golden Steering Wheel

Aktuální pátá generace legendárního sportovního kupé vyhrála v jednom z nejprestižnějších evropských hodnocení nových automobilů. Svůj podíl na tom má hlavně návrat kultovního modelu Supra na světové trhy a výrobce může být právem hrdý. Druhá generace Supry totiž obdržela stejnou cenu již v roce 1982.





Cenu Zlatý volant udílí nejprodávanější německý nedělník Bild am Sonntag společně s motoristickým časopisem Auto Bild. Čtenáři vybírali své favority z více než 50 kandidátů z řad nových automobilů, přičemž první tři vozy z každé kategorie byly poté podrobeny testování na okruhu Lausitzring týmem odborných novinářů, závodních jezdců a známých osobností.





U každého vozidla se hodnotila předem daná kritéria a následně byly uděleny body, které pak rozhodly o celkových vítězích. A jelikož nová Toyota GR Supra staví na své dlouholeté tradici, asi není překvapením, že ukořistila první místo.

I v páté generaci přichází výhradně jako dvoumístné kupé a pod její kapotou pracuje přeplňovaný řadový šestiválec o výkonu 340 koní, který pohání zadní kola. Točivý moment dosahuje 500 Nm a posádka může počítat se zrychlením z 0 na 100 km/h za skvělých 4,3 sekundy. Maximální nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h.

Pro lepší pocit z jízdy může řidič řadit skrze pádla pod volantem, jelikož vůz je standardně vybaven automatickou převodovkou ZF s osmi stupni. Na výběr je pak klasický a sportovní jízdní režim. Zadní náprava vozu je pro lepší jízdní dovednosti vybavena samosvorným diferenciálem a již ve standardní výbavě najdeme 19“ litá kola s pneumatikami o rozměrech 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu.

Zkratka GR na zádi vozu odkazuje na významnou roli společnosti Gazoo Racing ve vývoji tohoto modelu. Nová Supra je totiž prvním globálním modelem této divize. Do dvou let se navíc počítá s tím, že by měla dorazit i její silnější verze, takže se zřejmě můžeme těšit na něco ještě mnohem divočejšího.

Roman Havlín





Vyhledat vozidla v inzerci: Toyota

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek