Vážný konkurent Škody Karoq je tady, Hyundai Tucson se odvázal

Nový Hyundai Tucson je prvním SUV segmentu C, které vychází vstříc rozličným požadavkům trhu v jednotlivých regionech nabídkou verzí s krátkým nebo dlouhým rozvorem. Novinka bude mít premiéru 15. září, bude vyráběná v Nošovicích a pochlubí se netradičními světly a originální palubní deskou s vestavěným displejem.





Společnost Hyundai Motor Company dnes zveřejnila první fotografie zcela nového modelu Hyundai Tucson. Mezi hlavní přednosti jeho designu patří nově vyvinutá architektura předních světlometů nazvaná Parametrická skrytá světla a dvojité uspořádání prostředí řidiče, nabízející osobní prostor intuitivně optimalizovaný pro skutečný high-tech zážitek. Fotografie naznačují inovativní prvky výbavy, vhodně doplňující charakteristickou odvážnost a průkopnického ducha modelu Tucson.





Tisková konference u příležitosti světové premiéry zcela nového modelu Tucson bude přenášena pro diváky na celém světě živě 15. září od 2:30 hod. Živý přenos, video s upoutávkou a fotografie jsou k dispozici na webových stránkách hyundai.com a profilech značky Hyundai na sociálních sítích.

Čtvrtou generací modelu Tucson posouvá Hyundai automobilový design na novou úroveň. Zcela nový Tucson bude prvním kompaktním SUV nabízeným ve dvou různých rozměrových verzích sdílejících stejné jméno. Na evropské trhy zamíří varianta s kratším rozvorem.

„Úkolem designového směru „Smyslné sportovnosti“ je vyzdvihnout emoční aspekt automobilového designu. Chceme, aby se našich zákazníků citově dotkl. Se zcela novým Tucsonem představujeme jeho další vývojový stupeň a potvrzujeme jím záměr značky Hyundai kráčet vpřed,“ říká SangYup Lee, viceprezident a vedoucí Globálního designérského centra. „Pokrokový až experimentální design Tucsonu vyjadřuje jeho průkopnického ducha a nastavuje novou laťku v segmentu s vůbec největší konkurencí v odvětví.“

Exteriér ve stylu „Parametric Dynamics“ vzbuzuje silný první dojem

Vyspělý design exteriéru zcela nového modelu Tucson ztělesňuje pojetí, které designéři značky Hyundai nazývají „Parametric Dynamics“. Jeho kinetické povrchové detaily připomínají drahokamy a pozorovatele lákají k důkladnější prohlídce. Silný první dojem zanechávají také parametrická skrytá světla. Tato světla denního svícení s jedinečným světelným podpisem jsou dokonale integrována do mřížky chladiče ve stylu drahokamu a objeví se až ve chvíli, když jsou zapnuta.

Karoserie nového Tucsonu je větší a širší než u předchozích generací. Dlouhá kapota a krátké převisy karoserie spolu s prodloužením rozvoru dodávají vozu svůdný charakter ve stylu kupé. Výrazně tvarované boční panely karoserie jsou další interpretací parametrického designu. Ostře řezané plochy vytvářejí pozoruhodný kontrast mezi elegantní siluetou a energickým klínovitým tvarem. Dokonce i stojící vůz tak vyvolává představu pohybu. Vypracované atletické tvary plynule navazují na hranaté podběhy, zatímco kola z lehké slitiny podtrhují silný a dynamický postoj vozu.

Interiér „INTERSPACE“ s integrovaným rozhraním

Nasednutí do prostorného interiéru nového Tucsonu nazvaného INTERSPACE připomíná vstup do přehledně uspořádaného pokoje, v němž se každodenní starosti rozplynou. Je to podobný pocit, jaký prožívají klienti moderních butikových hotelů, v nichž je komfort a pohodlí hostů nejvyšší prioritou. V novém modelu Tucson se prostor harmonicky prolíná s technologiemi a informacemi.

Snížení polohy displeje přístrojového panelu a odstranění jeho krytu přispělo k čistému vzhledu a dojmu otevřenosti umocněnému vrstvenými, smyslnými tvary. Vybrání přístrojové desky plynule přechází do výplní dveří a obklopuje cestující vpředu, zatímco vertikálně uspořádaný plně integrovaný středový panel elegantně klesá ke středové konzole. Dvě ozdobné stříbrné lišty vycházející ze středového panelu plynou až k výplním zadních dveří a ladí s vrstvenými prémiovými materiály povrchů v neutrálních odstínech.





