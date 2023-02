Toyota Corolla Cross dostala hybridní pohon 1,8 litru

Úspěšný model Toyota Corolla Cross rozšiřuje nabídku motorů o hybridní pohon 1,8 litru. Podobně jako u verze 2,0 litru, která je pro Corollu Cross k dispozici od jejího uvedení v říjnu 2022, se nové provedení chlubí pátou generací špičkové hybridní elektrické technologie pohonu.





Nová Corolla Cross 1,8 litru je již k dispozici k objednání u prodejců Toyota. Ceny vybaveného vozidla v rámci akční nabídky začínají na 759 900 Kč. K tomu je možné využít bonus za výkup stávajícího vozu ve výši 35 000 Kč.





Corolla Cross v nové verzi 1,8 litru osloví ještě širší spektrum zákazníků, kterým dokáže nabídnout vyvážení hospodárnosti a výkonu v kombinaci s dalšími výhodami, jako je cenová dostupnost a spolehlivost.

Výsledkem dalších vylepšení hybridní technologie s autonomním dobíjením je výkon 140 k (103 kW) jednotky 1,8 litru, která vozu umožňuje zrychlovat z místa na 100 km/h za 9,9 sekundy. Uvedenému výkonu odpovídají emise CO2 na úrovni 112 až 121 g/km v závislosti na specifikacích modelu (v kombinovaném cyklu podle WLTP).

Možnost přepínat na čistě elektrickou jízdu

K provozní hospodárnosti přispívá schopnost systému přepínat co nejčastěji do režimu bezemisní jízdy na elektřinu (EV) v souladu s pokyny řidiče, kdykoli to dovolují jízdní podmínky.

Technická vylepšení se neomezují pouze na vyvážený poměr mezi výkonem a provozní hospodárností. Majitelé ocení i vyšší požitek za volantem, vyplývající z bezprostřednějších reakcí vozidla na pokyny od akceleračního pedálu. Konzistentní a předvídatelné jízdní schopnosti s příkladnou kontrolou vedou k vyšší sebejistotě řidiče při každé jízdě.

Provedení 1,8 litru je postaveno na téže podvozkové platformě GA-C jako verze 2,0 litru. Nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že namísto dvojitého lichoběžníkové zavěšení typu multi-link na zadní nápravě se zde používá vysoce tuhá torzní příčka, díky které tato verze disponuje větším zavazadelníkem (+37 litrů). Zavěšení předních kol je zcela stejné.

Nejnovější multimediální systém Toyota Smart Connect

Corolla Cross nabízí ještě vyšší míru praktičnosti v každodenním provozu a současně naplňuje potřeby dnešních zákazníků, kteří chtějí být na cestách neustále ve spojení. Používá nejnovější multimediální systém Toyota Smart Connect, jehož součástí je centrální dotykový displej o velikosti 10,5" s jemnou grafikou.

Nejnovější multimediální systém s novým rychlejším procesorem a 10,5" dotykovým displejem podporuje bezdrátové připojení přes Apple CarPlay, resp. kabelové připojení prostřednictvím Android Auto; jeho součástí je i paket služeb Toyota Smart Connect.

Zákazníci se mohou těšit na praktickou a pohodlnou navigaci na bázi cloudu, informace o situaci na trase, hlasového agenta a on-line aktualizace systému na dálku. Sestava online služeb přes mobilní aplikaci MyT kromě toho zahrnuje analýzy jízd, zjišťování polohy vozidla, či dokonce funkce dálkového ovládání, jako např. programování systému klimatizace nebo zamykání dveří.

Jako vždy se klade maximální důraz na bezpečnost. Corolla Cross je vybavena systémem T-Mate, jenž kombinuje nejnovější generaci paketu technologií Toyota Safety Sense s dalšími aktivními asistenčními systémy řízení a parkování s cílem usnadnit řízení a zvýšit bezpečnost jízdy, jakož i ochránit celou posádku vozidla a ostatní účastníky silničního provozu za nejrůznějších situací.





