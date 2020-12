Test: Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT jezdí za pakatel a má co nabídnout

Nový Yaris již brzy bude sjíždět z pásů výrobního závodu v Kolíně a nás zajímalo, jak jezdí hybridní model poháněný novým benzínovým tříválcem spojený s elektromotorem a převodovkou e-CVT na zbrusu nové podvozkové modulární platformě TNGA GA-B.





Toyota Yaris nové generace byla navržena v Evropě, vyrábět se začala v červnu ve francouzském Valenciennes a od příštího roku bude sjíždět i z výrobních pásů továrny ve středočeském Kolíně, kde se již vyrábí model Aygo.





Nový Yaris má proti předchůdci větší šířku a rozvor o 50 mm, přestože celkově je o pět milimetrů kratší a do délky čtyř metrů mu chybí pouhé čtyři centimetry. Rozchod je oproti předchozí generaci větší o 57 mm. Kabina v pohodě pojme čtyři dospělé, které se uvnitř nebudou mačkat. Horší je to pouze s nastupováním na zadní sedadla - dveře se otevírají do nevelkého úhlu a vstupní otvor je poměrně malý. Dostat dovnitř dětskou sedačku tak není vyloženě lehké. Pochvalu zaslouží dobře provedené úchyty ISOFIX.

Zavazadlový prostor Yarisu pojme jen 286 litrů, což je méně než u například u Hondy Jazz. Na šířku má kufr rovný jeden metr a je hluboký 65 cm, což je v této kategorii aut naprosto běžná hodnota. Horší je to s použitými materiály v kufru, ty jsou tvrdé a omyvatelné, celkově to ovšem působí velmi lacině.

Na českém trhu se Yaris představuje ve čtyřech stupních výbav. Na základní výbavu Active navazuje střední výbava Comfort a pro nejnáročnější zákazníky jsou přichystaná stylová provedení Selection Elegant, Selection Style nebo limitovaná Premiere Edition.

O bezpečnost se v rámci standardní výbavy stará soubor prvků Toyota Safety Sense 2.5, který mimo jiné zahrnuje předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců a cyklistů, systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách, asistent pro udržení v jízdním pruhu, systém sledování únavy řidiče nebo nouzový asistent řízení.

Pod kapotou Yarisu je možné mít základní litrový tříválec VVT-i o výkonu 72 koní. Daleko lepší volbou je ovšem nová tříválcová patnáctistovka Dynamic Force o výkonu 92 kW (125 koní) a 153 Nm, za kterou se připlácí ve druhé výbavě pouze dvacet tisíc korun. Nový tříválec pracující v Atkinsonově cyklu se chlubí dlouhým zdvihem, vysokým kompresním poměrem (14,0:1) a vysokou termodynamickou účinností (40 %). Námi testovanou hybridní verzi tvořil tento atmosférický tříválec, ovšem naladěný jen na výkon 68 kW (92 koní) a 120 Nm, jelikož elektromotor přidává hezkých 59 kW výkonu a 141 Nm. Výsledkem je pak slušná dynamika, akceleraci z 0 na 100 km/h hybridní Yaris zvládne za 9,7 sekundy a umí v případě potřeby uhánět až 175 km/h. Čistě elektrická jízda je pak možná do rychlosti 130 km/h, což je oproti předchůdce značné zlepšení. Nové jsou také lithium-iontové baterie, ty se tentokráte vešly pod zadní sedadla (poklesl počet článků z 120 na pouhých 48 ks).

A jak funguje hybrid v praxi? Skvěle. Už samotný rozjezd vozu je velmi čiperný. Záběr hybridní soustavy je okamžitý, převodovka nehučí a má příjemný projev (vysavače se tady rozhodně nedočkáte). Yaris stojící na nové podvozkové platformě na oproti předchůdci nižší těžiště, celkově nižší posez, tužší karoserii a širší rozchod. To vše z něj dělají téměř závodní náčiní, pro které mluví i příjemně strmé a nepřeposilované řízení. To vše vede k výborné ovladatelnosti vozu. Špatné to není ani s poskytovaným komfortem. Na sedmnáctipalcových kolech působí tužší dojmem, ale filtrování nerovností je stále dobré.

Pochválit musíme hybrid za spotřebu paliva, když se zkoušený Yaris dokázal v běžném provozu pohybovat za hodnoty udávané výrobcem. Dosáhnout udávané spotřeby 3,8 l/100 km není vůbec nereálné. Hybrid je nejúspornější při jízdě po městě nebo při uvolněném cestováním po okresních silničkách. Jakmile vjedete na dálnici, spotřeba povyskočí téměř dvojnásobně - k šesti litrům. Pokud tedy jezdíte převážně po dálnici, hybridu se vyhněte a sáhněte po levnější 1.5 Dynamic Force s manuální převodovkou (na její test se můžete těšit hned příští týden). My jízdy kombinovali a výsledná spotřeba činila 4,1 l/100 km. Naučili jsme se totiž při dojíždění na semafor využívat na řadící páce polohu B (jedná se o jízdní režim, ve kterém auto co nejefektivněji rekuperuje).

Hybridní Toyota Yaris v týdenním testu jasně dokázala, že se nemá za co stydět a že ve srovnání s ostatními hybridními konkurenty vychází cenově velmi přijatelně. Yaris Hybrid přijde v základu Active na 460 000 Kč, což není ve srovnání s konkurencí vyloženě špatná nabídka.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid:

Převodovka: e-CVT, pohon předních kol

e-CVT, pohon předních kol Motor: 1 490 ccm, zážehový přeplňovaný tříválec + elektromotor

1 490 ccm, zážehový přeplňovaný tříválec + elektromotor Cena od: 460 000 Kč

460 000 Kč Rozměry: Výška 1 500 / Šířka 1 745 / Délka 3 940 / Rozvor 2 560 mm

Výška 1 500 / Šířka 1 745 / Délka 3 940 / Rozvor 2 560 mm Výkon: 68 (92 k) kW / 5 500 ot/min + elektromor

68 (92 k) kW / 5 500 ot/min + elektromor Točivý moment: 120 Nm / 3 600 - 4 800 ot/min + elektromotor

120 Nm / 3 600 - 4 800 ot/min + elektromotor Zrychlení: 9,7 s

9,7 s Maximální rychlost: 175 km/h

175 km/h Objem palivové nádrže: 36 litrů

36 litrů Spotřeba: oficiální 3,8-4,9 / test 3,6-6,0 l/100km

oficiální 3,8-4,9 / test 3,6-6,0 l/100km Hmotnost (užitečná/celková): 1 090/600 kg





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Toyota

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek