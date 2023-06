Test: Toyota Corolla 2.0 TS GR Sport - vymazlené hybridní kombi

Corollu kombi můžete mít v zajímavém provedení GR Sport, která nekřičí do světa, že se jedná o sportovce ale vypadá po čertech dobře a navíc dokáže i pobavit. Z obyčejného kombi se mávnutím kouzelného proutku může stát vcelku zajímavý vůz.





Corolla GR Sport se od běžné varianty liší už svým vzhledem. Dostala dvoubarevnou karoserii tvořenou jednou z osmi speciálních barev a vždy černé provedení střechy. Vše doplňují černé detaily karoserie – rámečky kolem oken, boční lišty nebo kryty vnějších zpětných zrcátek. Základem jsou minimálně sedmnáctipalcová litá kola (samozřejmě černá), Bi-LED přední světlomety, zatmavená zadní okna a například difuzor na zádi.





Toyota prodává své vozy v pevných výbavových stupních a prakticky lze připlácet jen za několik drobností. U Corolly to jsou příplatkové pakety. V základní výbavě Active lze připlatit za Paket Business, v druhém výbavovém stupni za Paket Tech a u námi zkoušeného provedení GR Sport vycházejícího z výbavy Style můžete přihodit peníze na Paket AVS (adaptivní variabilní zavěšení za 25.000 Kč) nebo paket Dynamic za rovných třicet tisíc korun (obsahuje osmnáctipalcová kola z lehkých slitin s pneumatiky 225/40, desetipalcový head-up displej, sledování slepého úhlu, asistent bezpečného vystupování nebo upozornění na dopravu za vozem s brzdnou funkcí).

U výbavy GR Sport se majitelé mohou těšit z dvouzónové automatické klimatizace, bezdrátové nabíječky mobilních telefonů, 8palcového infotainmentu, parkovací senzory vpředu i vzadu, ambientní osvětlení nebo adaptivního tempomatu. Vnitřek se vyznačuje sportovními sedadly čalouněna kombinací textilu a syntetické kůže. Ty poskytují tělu v zatáčkách výraznější oporu. Kontrastní prošívání Toyota použila nejen na sedadlech, ale také na hlavici řadící páky, volantu nebo výplních dveří.

Do kapličky před volantem se přestěhoval 12,3“ digitální přístrojový štít nahrazující klasické budíky. Jeho prostřednictvím se kromě jiného deaktivují například asistenční systémy, což nejde úplně snadno. Samotná obrazovka disponuje ostrým obrazem, grafika je přehledná a budíky vyznávají klasický kulatý tvar. Novinkou je nasazení nového multimediálního systému. V závislosti na výbavovém stupni dostanete buď obrazovku s osmi nebo deseti a půl palci. My měli samozřejmě k dispozici větší displej, který rezignoval na fyzická tlačítka a jeho ovládání probíhá výhradně dotykově. Obrazovka je v našich očích až zbytečně velká a výrazně zasahuje do zorného pole řidiče – klidně bychom se smířili s menší obrazovkou. Její velikost tady není jednoduše dokonale využita. Infotainment disponuje všemi důležitými funkcemi včetně vestavěné navigace, samozřejmě nechybí bezdrátový Apple CarPlay.

Omlazená Corolla dostala pátou generaci hybridní soustavy, což je ta nejzásadnější změna. Nová je konstrukce řídicí jednotky energie, o patnáct procent odlehčená bezestupňová převodovka e-CVT či kompaktnější a lithium-iontový akumulátor s o 14 procent vyšším výkonem. Toyota navíc nasadila olej s nižší viskozitou, aby pomohla snížit vnitřní tření. Elektrické ztráty zase snižuje nová jednotka řízení energie PCU. U našeho dvoulitru o šest procent, v případě menší osmnáctistovky dokonce o 14 %. Spalovací čtyřválec dodává 112 kW výkonu v 6.000 otáčkách a 190 newtonmetrů točivého momentu v pásmu od 4.400 do 5.200 ot./min.

Corolla se ovládá naprosto snadno a lehce. Voličem převodovky jednoduše zařadíte polohu „D“ a jen točíte volantem a šlapete na plynový pedál, popř. brzdový. Corolla se rozjíždí na elektrický pohon elektromotoru, který se spolu se čtyřválcem schází v jedné převodovce s plynule proměnným převodem. Teprve po rozjezdu se do hry podle potřeby přiřazuje benzinový čtyřválec. V režimu Comfort se Corolla ladně pohybuje i na rozbitých silnicích za občasného doprovodu nějakého pazvuku, za kterým stojí především široké pneumatiky o rozměru 225/40. V režimech Sport a Sport+ vůz ztuhne a nabídne výrazně vyšší jistotu a náznak hravosti. Jediné, co testovanému vozu musíme vytknout, byl hluk od jinak fantastických pneumatik Falken. Ty nejsou špatné, ale v kombinaci s japonským odhlučnění podběhu jsou zde hlučné. Nepříjemný hluk přichází už v rychlostech nad 120 km/h.

Naopak výtečné to bylo se spotřebou paliva. Týdenní test jsme dokončili se průměrnou spotřebou 5,2 l/100 km. A to v šesti stovkách ujetých kilometrů byly i rychlejší přesuny. Po hlavním městě se lze pohybovat s hybridem hluboko pod pěti litry a na okreskách ještě níže. Chce to jen pracovat s plynem, využívat setrvačnosti a rekuperovat. Musíte přivyknout na trochu jiný styl jízdy. Nebojte, Corolla vám ale pomáhá a například při dojíždění do kolony či k semaforu pomáhá s dávkováním intenzity brzdného účinku, a tím pádem ideální rekuperací (předvídá). Jezdit stylem plyn-brzda-plyn se tu moc nehodí.

Silnější hybrid ve výbavě GR Sport je jedinou možností, kterak se u Corolly propracovat k adaptivnímu podvozku. Adaptivní řešení AVS spoléhá na speciální G senzory vpředu a vzadu, které komunikují s řídicí jednotkou. Podvozek je pak věrný víceprvkové konstrukci zadní nápravy, což zaručuje slušné jízdní vlastnosti. V praxi můžete jezdit svižněji i v zatáčkách. Baterie Toyota umístila před zadní nápravu a rozložení hmotnosti je nově daleko lepší. Celkovou hmotnost se podařilo udržet pod hodnotou 1,4 tuny. Podvozek je jistý, tuhý ale zároveň komfortní. A to i v našem případě kombinace osmnáctipalcových kol a příplatkových adaptivních tlumičů. Ty se chovají různě v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Podvozek je vybaven G senzory vpředu a vzadu, které posílají získaná data do inteligentní řídící jednotky, která v závislosti na získaných informacích upravuje nastavení tlumičů.

Hybridní Toyota Corolla kombi v testovaném provedení GS Sport je povedeným vozem, u kterého funguje hybridní soustava naprosto parádně. Posádku nijak neobtěžuje, dosahuje solidních výkonů a v praxi se chová jako běžné auto. Zkoušená Corolla je pohledným kombíkem, který vyniká přívětivostí a úsporností. Jediné, co můžeme vytýkat, je zmiňovaný hluk od pneumatik a vyšší cenovku. Za vůz modelového roku 2023 zaplatíte nejméně 717.900 Kč ve spojení s hybridní osmnáctistovkou. S hybridním dvoulitrem ji můžete mít až od druhé výbavy za částku 832.900 Kč. Zkoušené provedení přijde minimálně na 967.900 Kč. Když přihodíte úvodem popsanou dvojici paketů, cena rázem překročí magickou milionovou hranici (1 045.400 Kč).

Plusy:

Okořeněný vzhled

Fyzické ovladače

Pohodlná sedadla

Nízká spotřeba paliva

Komfortní podvozek

Mínusy:

Omezená prostornost na zadních sedadlech

Hluk v kabině při vyšších rychlostech

Složitější vypínájí asistentů

Pohonná jednotka elektromotor a benzinový řadový čtyřválec 2,0 l Výkon benzínového motoru 112 kW (152 koní) / 6 000 ot./min. Točivý moment benzínového motoru 190 Nm při 4 400 - 5 200 ot./min. Celkový výkon hybridní soustavy 144 kW (196 k) Převodovka e-CVT Pohon předních kol Hmotnost pohot. / celk. 1 440 - 1 535 / 1 955 kg Akcelerace 0-100 km/h 7,7 sekundy Maximální rychlost 180 km/h Spotřeba udávaná (kombi) 4,4 l/100 km Spotřeba naměřená (kombi) 5,2 l/100 km Objem palivové nádrže 43 litrů Rozměry (délka/šířka/výška) 4 650/1 790/1 435 mm Rozvor 2 700 mm Objem zavazadlového prostoru 581 / 1 591litrů





