Test: Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4. Jak na něm ušetřit přes 100 tisíc Kč?

Škoda Kodiaq není typem mastodontního SUV, které by vám mělo vyrazit dech, vším co umí. Pro koncového zákazníka je to ale ve finále spíš dobře. Proč? A jak se dá na novém autě vlastně bez rizika ušetřit?





U testu nových Škodovek je to pro mě už takový folklór. Vždy totiž musím napsat, nebo říct něco ve smyslu ceníkové pořizovací ceny, která je minimálně o pár desítek tisíc vyšší, než by bylo zdravé. A s tím už je potřeba něco udělat! Nemyslíte?





Takže dnes sedíme v Kodiaqu, který ceníkově stál 1 020 596 korun. A dnes..? Pohodlně se usaďte a vychutnejte si náš dnešní test. V něm si probereme nejen jak Kodiaq jezdí. Ale také jak je praktický, nebo jak moc nejsilnějšímu benzínovému provedení chutná. Zaznějí ale samozřejmě především také odpovědi na již vyřčené otázky!





Martin Müller

Vyhledat vozidla v inzerci: Škoda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek