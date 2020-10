Test: Škoda Karoq 1.0 TSI - základ je nejlepší volbou

Víte, jaké je nejprodávanější SUV a zároveň čtvrtý nejžádanější model v Česku? No přece Škoda Karoq, která dokazuje stále rostoucí oblibu vozů této kategorie. Lidem se líbí, má vše potřebné, dobře se do ní nastupuje a může mít pohon všech kol. Do našeho testu přijel Karoq vybavený základní motorizací s manuální převodovkou v druhém výbavovém stupni Ambition. V podstatě takový základ.





Od Karoqu poháněného litrovým tříválcem o výkonu 115 TSI spojeným s manuální převodovkou jsme v zásadě nic neočekávali. Od vozu s cenovkou lehce nad půl milionem korun přece nelze očekávat zázraky. Omyl.





Ne nadarmo se říká: "nesuď knihu podle obalu". A u zkoušené základní Škody Karoq to platí dvojnásob. Hned vysvětlíme proč. Již dříve jsme zkoušeli různá provedení Karoqu a nikdy jsme nebyli vzhledem k cenovce naprosto spokojení. Ne, že by Karoq nebyl dobrým automobilem, to ne, ale třeba dvoulitrové TDI ve verzi s pohonem všech kol s cenovkou blížící se k milionu korun mělo obuté devatenáctipalcové liťáky a tak trochu drncalo. U vrcholné verze se nám sice líbil příplatkový infotainment Columbus, absence otočných ovladačů po stranách displeje nás ovšem vyváděla z míry.

Oproti tomu zkoušený vůz obouval menší kola a musel si vystačit s infotainmentem Amundsen s kruhovými ovladači po stranách. V obou případech byl daleko levnější vůz v praxi lepším společníkem. Po silnici se litrový Karoq pohybuje naprosto suverénně a přesvědčivě. Nerovnosti tlumí podle očekávání a ani se moc nenaklání. Devatenáctipalcové liťáky vyšších verzí jsou sice atraktivní, základní kola ovšem ocení běžný motorista daleko více.

Dovolíme si tvrdit, že základní Karoq vyhoví většině motoristů, kteří permanentně neokupují levý dálniční pruh a jezdí tak nějak normálně. My s Karoqem najeli přes osm stovek kilometrů a byli maximálně spokojení. A špatné to nebylo ani se spotřebou paliva, která se ustálila na hodnotě 5,9 l/100 km. Ještě se sluší doplnit, že při dálniční stotřicítce si litrový agregát říká o příděl 6,5 l/100 km.

Karoq 1.0 TSI se na dálnici neztrácí, přesto úplně nejlépe se cítí při uvolněné jízdě mimo města, kde tahle Škoda ráda plachtí a jezdí absolutně nenásilně. Bonusem oproti konkurenčním SUVéčkům jsou pak simply clever prvky, nadprůměrný objem zavazadelníku a prakticky pojatý interiér (do výplní dveří nacpete 1,5litrovou PET láhev, spolehnout se můžete na rezervní kolo, stropní madla mají měkký dojezd a za příplatek můžete mít posuvná a vyjímatelná zadní sedadla Varioflex).

Od Škody Karoq nelze čekat žádné závažnější emoce, na straně druhé ani zásadní nedostatky. A dobrou zprávou je fakt, že běžnému motoristovi plně vyhoví základní provedení.





