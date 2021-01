Test: Peugeot e-208 je nejhezčí druhé auto do rodiny

Malý, krásný a čistě elektrický. To je model e-208 francouzské automobilky se lvem ve znaku, který jsme důkladně proklepli. Zajímalo nás, jak se s ním žije, jak jezdí v mrazech a jakým reálným dojezdem se může pochlubit.





Nové modely od Peugeotu se nám v redakci líbí a taková e-208 se tváří jako ideální dopravní prostředek pro jízdy po městě.





Peugeotu e-208 to modrém perleťovém laku Vertigo za 17 000 Kč v kombinaci s černou střechou Black Diamond za deset tisíc korun neskutečně sekne. Dobrý dojem z vozu máte i po otevření dveří, kde je vše tak, jak známe z běžné 208. Testovaný vůz jsme dostali v nejvyšší výbavě e-GT Pack. Společnost nám tak dělal 3D i-Cockpit s trojrozměrným digitálním přístrojovým štítem a 10palcová obrazovka multimediálního systému uprostřed palubní desky. A rovnou můžeme potvrdit, že bez obou vymožeností sázejících na efekt se ve voze obejdete. Ke spokojené jízdě stačí běžná přístrojová kaplička za volantem a menší displej infotainmentu dodávaný v nižších výbavách.

Model 208 není žádný prostorový mág. Místa v kabině nabídne méně než stále rostoucí konkurence. Ideální je tak pro dva dospělé. Nástup na zadní sedačky omezují krátké zadní dveře. S velikostí zavazadlového prostoru to ale zase tak špatné není. Elektrická verze je omezena pouze o přítomnost rezervního kola, které vystřídala lepící sada. Jinak se nic nemění a stejně jako u běžné verze dostanete i u e-208 pěkných 309 litrů objemu.

Pod kapotou e-208 pracuje elektromotor o výkonu rovných 100 kW s maximálním točivým momentem 260 Nm. Hnací souprava roztáčí přední kola a energii získává z baterií s kapacitou 50 kWh (přesněji využitelných 45 kWh). Akumulátor ve tvaru písmene H je uložen pod podlahou. A jen pro srovnání uveďme, že nejsilnější Peugeot 208 s motorem PureTech 130 váží o tři metráky méně než testované provedení. To však nic nemění na faktu, že elektrická 208 umí ze všech verzí dosáhnout stovky vůbec nejrychleji. V praxi ji na to stačí 8,3 sekundy, přičemž maximálka je naopak omezena na obligátních 150 km/h.

Peugeot e-208 reaguje na pokyny plynového pedálu okamžitě a vysoký točivý moment zajišťuje pořádný odpich. Plný výkon využijete výhradně v jízdním režimu Sport, kdy je zrychlení tak ostré, že se přední kola často protáčejí. Režim Normal je proto daleko vhodnější pro běžnou jízdu, zejména za horších adhézních podmínek, jelikož máte k dispozici jen 80 kW výkonu spolu s 220 Nm točivého momentu.

Stejně jako u jiných elektromobilů ani lvíčeti nechybí režim zesílené rekuperace B, který funguje podobně jako motorová brzda v autobuse (režim B se osvědčil například při sjíždění namrzlých kopců). Vůz v tomto režimu lze ovládat do určité míry pouze jedním pedálem. Okamžité zpomalování při sundání nohy z plynového pedálu oceníte zejména ve městě.

A konečně se dostáváme k dojezdu. Ten Peugeot slibuje až 340 kilometrů podle WLTP, zároveň ale upozorňuje, že reálný dojezd se odvíjí od aktuálních klimatických podmínek. Plynulá městská jízda při teplotě 20 stupňů by měla znamenat zdolání až 360 kilometrů na jedno nabití, kdežto při -10°C automobilka udává dojezd jen 250 km. My vůz zkoušeli při teplotách lehce pod nulou a nikdy nám palubní počítač neukázal po dobití baterií do plna dojezd vyšší než 210 km.

K malému peugeotu dostanete standardně jen nabíjecí kabel 1,8 kW (8A) vhodný do jednofázové zásuvky. Pomocí jeho trvá nabíjení dlouhých 30 hodin. Za silnější kabel 3,2 kW (14 A) se připlácí 5 000 Kč a z příslušenství můžete přikoupit kabel vhodný pro Wallbox nebo veřejnou dobíjecí stanici. Nabíjení se tak rapidně zkrátí, v případě Wallboxu výrobce udává 5 hodin. Nejrychleji e-208 dodáte šťávu pomocí rychlonabíjecí stanice, kde za půl hodiny mají baterie dosáhnout 80 % kapacity. My s nabíjením u veřejných stanic problém neměli. Jiná situace ale panovala u dobíjení doma pomocí jednofázové zásuvky. Opakovaně bylo nabíjení přerušeno. A když už vypadalo, že se přes noc vůz nabije, ve tři ráno se proces přerušil.

Od e-208 jsme čekali daleko nižší spotřebu paliva ne u elektrické e-2008. V mnoha případech tomu tak nebylo. Menšímu vozu do karet nehrálo počasí, kdy reálný dojezd snižovaly teploty pod bodem mrazu. Díky tomu jsme na jedno nabití dojeli třeba jen 150 kilometrů a museli jsme trávit zhruba 3/4hodiny dobíjením u rychlonabíječky. Po městě, zejména při využívání tunelového komplexu se dalo jezdit za 14 kWh / 100 km, přičemž každý výlet za město vyhnal spotřebu k 22 kWh/100 km. Při dodržování 110 km/h rychlosti pak palubní počítač vykazoval spotřebu 20 kWh / 100 km.

Nejdříve ze všeho si je potřeba ujasnit si, zda chcete elektromobil nebo obyčejnější verzi. Pokud patříte mezi vizionáře a řadíte se mezi nadšence elektromobilů nebo jednoduše nemusíte řešit finance a potřebujete pro ženu vůz do města, jste u e-208 na správné adrese. Určitě budete spokojeni. Pokud ovšem jen chcete malé auto, které bude univerzální, sáhněte po benzínové nebo vznětové verzi. Za cenu elektrické budete mít klidně dvě pěkně vybavené 208, přičemž vás nebude trápit jejich akční rádius.

Technické údaje Peugeot e-208 GT

Nejvyšší výkon: 100 kW (136 koní) / 3 673 - 10 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment: 260 Nm / 300 - 3 674 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,3 s

Nejvyšší rychlost: 150 km/h

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru: 309 l / 1 004 l

Rozměry: délka / šířka / výška: 4 055 / 1 745 / 1 430 mm

Rozvor náprav: 2 540 mm

Rozchod kol vpředu / vzadu: 1 500 mm / 1 500 mm

Rozměr pneumatik: 205/45 R17

Pořizovací cena: 946 000 Kč





