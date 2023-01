Test: Peugeot 308 SW GT 1.2 PureTech 130 EAT8 je krásné a praktické kombi

Do rukou se nám dostalo po čertech krásné kombi od Peugeotu s tříválcem pod kapotou a osmistupňovým automatem ve spojení s výbavou GT. Kromě jízdních vlastností nás samozřejmě zajímala i praktická stránka vozu, jelikož dlouhá 308 pojme do svého kufru 608 litrů zavazadel a může tak směle šlapat na paty mimo jiné Škodě Octavii.





Peugeot 308 SW můžete mít s benzínovou dvanáctistovkou PureTech ve spojení s šestirychlostní manuální převodovkou v základní výbavě za 650.000 Kč, přičemž s osmistupňovým automatem přijde na 710.000 Kč. Námi testovaný exemplář ve výbavě GT přišel s automatem na celých 875.000 Kč.





Peugeot 308 SW můžete mít jako hybrid, který má v našich očích dva problémy. Prvním limitem je pořizovací cena začínající na jednom milionu korun a druhým je menší zavazadlový prostor než u benzínové nebo vznětové verze. Kombi je prakticky po zadní dveře shodné s hatchbackem. Liší se tak pouze zadní partie. Kabina pak sází na typickou kapličku přístrojů iCockpit a opravdu maličký volant.

Lepší u nové 308 je nejen odhlučnění, ale i poskytovaný cestovní komfort. Vůz se dobře ovládá, převodovka příjemně sází rychlosti a dílenské zpracování se podařilo dotáhnout na úroveň prémiového segmentu. V interiéru zaslouží pochvalu zachování otočného ovladače hlasitosti audiosoustavy, možnost rychlého vypnutí systému stop-start, hezká grafika displejů nebo volitelná tlačítka v podobě panelu i-toggles. Do velkých dlaždic si tak jednoduše přetáhnete své oblíbené funkce (nastavení klimatizace, stop-star, aplikace, telefonní kontakt nebo třeba vstup do menu masážních sedadel). Jedná se o šikovný nápad, jak mít nejpoužívanější věci hezky po ruce. Panel má každá 308 s výjimkou základní verze Active Pack. S infotainmentem a jeho desetipalcovým displejem (již v základní výbavě) je snadné pořízení – nic složitě nehledáte, zobrazení si můžete přizpůsobit tak, jak potřebujete. Kromě toho za zmínku stojí 360stupňové parkovací kamery, které mají pěkné rozlišení – ta zadní má navíc ostřikovač. Délka kombi narostla oproti hatchbacku o 270 mm a rozvor náprav se protáhl o 55 mm. Více místa je tedy zejména na zadních sedadlech (+ 129 mm pro kolena).

Pod kapotou francouzského kombíku je na výběr mezi benzinovým a naftovým motorem, ale pohánět jej může i plug-in hybrid. V případě testovaného kusu šlo o benzinovou motorizaci. Jde o tříválec se zdvihovým objemem 1,2 litru přeplňovaný turbodmychadlem. Maximální výkon dosahuje hodnoty 96 kW/130 koní a kombinovat jej můžete s manuální šestistupňovou převodovkou nebo jako my s osmistupňovým automatem. O pohon se starají vždy přední kola.

Převodovka si s motorem velmi dobře rozumí. Při výraznějším sešlápnutí plynového pedálu se nebojí podřadit. Dynamika auta není špatná a pro běžně jezdící řidiče postačí. Pokud ovšem vůz plně zatížíte, dynamika samozřejmě slábne. Dvanáctistovka je při klidné jízdě ustálenou rychlosti slušně utlumená, ale jakmile sešlápnete plynový pedál, začne se jeho typický tříválcový zvuk do interiéru dostávat rozumnými doušky a pohodu v kabině nijak zásadně nenarušuje. Apetit tříválce by měl v kombinovaném režimu podle automobilky činit 5,8 l/100 km. My se po českých silnicích pohybovali nejčastěji kolem hodnoty 7 l/100 km.

Naladění podvozku je spíše komfortnější a je to dobře. Díky lehkému předku je kombi velmi agilní a na otočení volantem reaguje hbitě. Díky delšímu rozvoru je pak v oblouku stabilnější než hatchback a působí při jízdě ještě dospěleji. Líbilo se nám, jak 308 nenuceně a lehce jezdí po silnici. Podvozek je tichý a snaží se velmi dobře tlumit malé, ale i ty větší nerovnosti. Při svém komfortu přesto stále drží kola na povrchu a ani na rozbitém asfaltu v zatáčce zásadně neodskakuje. Jezdit s ním tak nějak rozumně svižně na okreskách je tak celkem zábava. Kombi se neztratí ani ve městě, tak oceníte zejména solidní rejd při parkování.

Peugeot 308 SW je nejen krásné kombi, ale také i komfortním vozem. Čtyřčlenná posádka rozhodně nebude strádat a dlouhý výlet není překážkou. Omezovat se není potřeba ani v případě zavazadel. Využitelných 608 litrů objemu je plně dostačující. Kufr má navíc pravidelné tvary. Připočteme-li k tomu bohatou výbavu a zároveň adekvátní cenovku, dává tohle kombi nejen pro rodinné potřeby dost velký smysl.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Peugeot

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek