Test: Peugeot 308 si v nové generaci vede skvěle

V nižší střední třídě jsou pryč velké motory a ostré varianty. Například současná generace Peugeotu 308 s označením GT si musí vystačit s benzínovým tříválcem pod kapotou a torzní příčkou vzadu. Jak toho spojení pod šmrncovním kabátem funguje?





Designový jazyk nových peugeotů modelu 308 prospěl. Vozy se lvem ve znaku tak už nerostou do výšky, ale naopak. Vyznávají nízkou stavbu karoserie a dlouhý předek.





Peugeot 308 se natáhl na délku o 110 mm, rozvor o 55 milimetrů. Karoserie je ale zároveň téměř o dva centimetry nižší, což zlepšuje aerodynamiku. Součinitel odporu má hodnotu cx 0,28. Kromě nízké siluety zaujme na poměry kompaktů dlouhá kapota a první řada sloupků posunuta o 100 mm vzad.

Zkoušená výbava GT není žádný čistě ostrý model, jak by se podle označení dalo očekávat. Francouzská automobilka tak značí druhou nejvyšší výbavu. Zkoušená 308 dostala standardně světlomety Matrix LED, zesílená přední skla, čalounění v Alcantaře nebo osmnáctipalcová kola. Přístrojová kaplička i-Cockpit byla u testovaného vozu vybavena 3D efektem, který působí velmi zajímavě a někdo ho může ocenit. My bychom se bez něj klidně obešly. Je pravdou, že přístrojovka působí minimalisticky, uklizeně. Grafika je velmi slušná a zobrazovaný obsah lze přizpůsobit k obrazu svému. Bohužel věnec malého a zploštěného volantu většině členům redakce stínil ve výhledu na zobrazované údaje. Řidič se tak musí při jízdě předklánět.

Na palubní desce musíme pochválit otočný ovladač hlasitosti autorádia a celkově nové rozvržení středové části palubky. Nový multimediální systém 308 prospěl. Pod dotykový displej peugeot umístil digitální lištu, kterou si lze přizpůsobit podle svého. Nastavit si můžete rychlý přístup do různých menu či aplikací, což usnadňuje ovládání vozu. K naprosté spokojenosti nám chyběly fyzické ovladače nastavení teploty klimatizace. Parkovací kamera pak vyniká krásným obrazem a příplatkový audiosystém Focal s devíti reproduktory pak hrál parádně.

Tak jako 508 není přeborníkem v prostornosti kabiny, tak i 308 je na tom ve své třídě podobně. Vpředu to není špatné, ale vzadu patří 308 k průměrně prostorným vozům. To samé platí o zavazadlovém prostoru, který neláme rekordy v objemu. Nabízených 412 litrů není v praxi vůbec málo. Kufr se totiž chlubí pravidelnými tvary a díky tomu pojme víc věcí, než si myslíte.

Benzínová dvanáctistovka PureTech dává 96 kW v 5.500 otáčkách a maximum točivého momentu 230 newtonmetrů poskytuje již od 1.750 ot/min. Tříválec auto s pohotovostní hmotností 1.364 kg rozhýbe na stokilometrovou rychlost za 9,7 sekundy a rozletí se až k 210 km/h. Tříválec potěší dobrým odhlučněním a slušnou kultivovaností. Že, se jedná o tříválec, poznáte jen stěží. Francouzům se podařilo vyladit zvuk a zpříjemnit jeho celkový projev. Sympatické je sladění s osmistupňovým automatem, který dokáže být v případě potřeby rychlý. Jediné, co tříválci s automatem nevyhovuje je popojíždění v kolonách. Testované 308 nejvíce vyhovovaly delší trasy, při kterých umí být skvělým společníkem. Na dálnici mu nedělá sebemenší problém udržet rychlost 170 km/h (samozřejmě v Německu). Ve městě to není špatný, ale projev vozu není úplně uvolněný. Na dobrém povrchu jezdí 308 tiše a výtečně maskuje rychlost. Osmnáctipalcová kola v podstatě nevadí. Bouchají až doopravdy na rozbitém povrchu komunikace, kde i zadní náprava hází flintu do žita uskakovaním. Při běžné jisté se ovšem jedná o stále pohodlný vůz.

Peugeot 308 obutý do letních Michelinů nás překvapil razancí, s jakou zastavuje. Na suchém asfaltu při výraznějším stlačení brzdového pedálu brzdy společně s pneumatikami odvádějící svou práci fantasticky a vůz zastaví dříve, než čekáte. Peugeot 308 se kromě toho chlubí na dnešní dobu slušnou zásobou benzínu. Palivová nádrž pojme 52 litrů, což při lehké noze může vystačit na zdolání tisícikilometrové trasy. Ostatně apetit tříválec je možné udržet dlouhodobě v rozumných mezích. My jezdili za nějakých sedm litrů na sto, a když se alespoň trochu snažili, spotřeba padala pod šest litrů.

Nový Peugeot 308 je krásný vůz, který do vínku dostal kvalitní materiály a celou řadu fajnových věcí. Dílenské zpracování se povedlo, stejně tak výbava je velmi bohatá. Svým vzhledem, zpracováním, náloží asistentů a moderní výbavy patří k tomu nejlepšímu, co můžete aktuálně koupit. Za 308 zaplatíte minimálně 620.000 Kč, zkoušené provedení pak přišlo na 835.000 Kč.

Plusy

Vzhled

Pružný tříválec s adekvátní spotřebou

Klasický automat

Brzdy

Bohatá výbava

Kvalitní zpracování a materiály

Jízdní vlastnosti na kvalitním povrchu

Minusy

I-cockpit nevyhoví každému

Méně místa na zadních sedadlech

Uskákanost a roztěkanost na rozbitých silnicích





