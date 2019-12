Test: Opel Insignia GSi 2.0 CDTI 8A 4x4 - sportovec se minul povoláním

Insignia GSi má vyplnit díru po sportovně pojaté verzi OPC. Předpoklady pro to má dobré. Je tu silné dvoulitrové srdce, osmistupňový automat, chytrý pohon všech kol, adaptivní podvozek FlexRide nebo brzdy Brembo. Naplní se její sportovní poslání?





Insignii GSi jsme řádně naložili a vyrazili s ní na cestu napříč republikou zahrnující ucpané hlavní město, dálnice i hodně zakroucené horské silničky.





Insignia můžete pořídit ve verzi liftback (Grand Sport), kombi (Sports Tourer) nebo zvýšené kombi (Country Tourer). Vzhledově nás zkoušený liftback jednoduše dostal. Příplatkový červený lak karoserie mu sluší, stejně jako obrovská dvacetipalcová kola (+ 25.000 Kč). GSi vypadá skvěle ze všech stran, o čemž svědčily obdivné pohledy ostatních řidičů.

Dobrý pocit z vozu pokračuje i po otevření dveří. Interiér je jednoduchý, funkční a maximálně přehledný. Nic není třeba dlouho hledat, vše potřebné naleznete rychle. Fyzické ovladače nechybí klimatizaci ani audiosystému. O pořádný rozruch se starají příplatková elektricky stavitelná přední sedadla Performance (+ 65.000 Kč) s masážní funkcí a vyhříváním. Ty vypadají hodně futuristicky a jen těžko získáte něco lepšího na dlouhé cesty. Bočnice lze přifouknout, sedák protáhnout, stejně jako zvolit správnou tuhost v bederní oblasti. O prémiový duh kabiny se stará navigační systém s dobře hrajícím audiosystém od Bose, skvělý head-up displej promítající celou řadu údajů rovnou na čelní sklo, odhlučňovací sada nebo digitální osmipalcová LCD přístrojovka zobrazující cenné údaje (například teplotu vody nebo oleje). Řidiče kromě toho potěší další drobnosti. Například intenzitu podsvícení nastavíte snadno a rychle pomocí ovladače nalevo od volantu. Tam se kromě něj ukrývají další tlačítka sloužící nastavení head-up displeje.

Insignia GSi se chlubí kompletní výbavou, ve voze nám nic nechybělo. Testovaný vůz disponoval kromě veškerých myslitelných věcí i méně obvyklou výbavou. Nadšení přinesly inteligentní světlomety, které pomocí pohyblivých segmentů zamezují oslnění protijedoucího vozu. Kromě toho nechyběl ani systém s detekcí chodců.

Na předních sedadlech je místa tak akorát. Sám za sebe si sedl v naprosté pohodě 180 cm vysoký figurant a neměl si na co stěžovat. Prostoru na nohy je dostatek, jelikož vůz měří na délku téměř 4,9 metru a rozvor značně atakuje hranici 2,8 metru. Špatné to není ani se zavazadlovým prostorem, ten nabídne sice jen 490 litrů, ale v praxi je díky pravidelnému tvaru a slušné délce dobře využitelný. Objem lze navýšit sklopením zadních sedadel v poměru 40/20/40 na slušných 1.450 litrů. Víko zavazadlového prostoru se otevírá vysoko, kontakt s hlavou tedy nehrozí.

Víte, že? Nová Insignia GSi oproti předchůdci (OPC 2.8 V6 Turbo) je lehčí o nemalých 160 kilogramů. Oproti běžné verzi má Insignia GSi o 10 milimetrů nižší světlou výšku nebo speciální sportovní tlumiče pérování redukující naklánění karoserie v zatáčkách

Tohle, že je vrcholné srdce?

GSi je vrcholné provedení nad kterým už nic jiného není, na OPC musíme s příchodem PSA zapomenout. Jestli teď čekáte, že verze GSi pod kapotou skrývá výkonný benzínový agregát, bude zklamáni. Naleznete tam diesel 2.0 CDTI BiTurbo s výkonem 154 kW (210 koní), který se pojí výhradně s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem a pohonem všech kol od GKN. Pro úplnost se sluší uvést, že stejný systém pohonu 4x4 využívá například Ford Focus RS. Místo zadního diferenciálu zde najdeme dvě spojky, které umožňují rozdělovat kroutící moment mezi levé a pravé kolo, ne jen mezi přední a zadní nápravu jako v případě Haldexu. Důležitou informací je, že výkon se tu nemaří přibrzďováním kol. Když je vůz v zatáčce nebo se jedno kolo protočí, spojka se rozepne, což znamená, že síla se přesouvá plynule a nepožerou ji brzdové kotouče.

Systém pohonu všech kol zaslouží jen slova chvály, čemuž sekunduje skvěle nastavený podvozek. Díky přepracovanému podvozku se GSi v zatáčkách vůbec nenaklání a naprosto fantasticky kopíruje povrch vozovky. I přes svou nemalou délku vůz oplývá značnou chutí zatáčet. V ostřeji projížděném oblouku je krásně cítit, jak se Insignia dokáže opřít o zadní kola a na limitu má sklon k lehké přetáčivosti. Podvozek je čitelný a například při přehazování z jedné zatáčky do druhé cítite přenos hmotnosti a vždy máte velkou porci jistoty. Přestože GSi jezdí na obrovských kolech je jízda ve spojení s tužším podvozkem překvapivě komfortní (v režimu Tour působí příjemně plavně a ve Sportu stále snesitelně). Ohledně nastavení podvozku mohou konkurenti pouze a jen závidět.

Víte, že? Insignia GSi se chlubí standardně dodávaným adaptivním podvozkem FlexRide, který ve zlomku sekundy dokáže přizpůsobit charakteristiku tlumičů a posilovače řízení aktuálním jízdním podmínkám. Řídicí jednotka ovlivňuje i citlivost pedálu plynu a body přeřazení 8-stupňové automatické převodovky. Řidič může volit nastavení podvozku v režimech „Standard“, „Tour“ a „Sport“ nebo „Competition“. Posledně jmenovaný režim se aktivuje tlačítkem stabilizačního systému ESP. Po dvojnásobném stlačení mohou zkušení řidiči naplno využívat dynamický potenciál vozu s vypnutou kontrolou trakce a potlačenou funkcí stabilizačního systému.

Stejně kvalitně si vedou i čtyřpístové brzdy od Bremba. Ty mají průměr 345 mm a Insignii zpomalují naprosto přesvědčivě. A k tomu se dají skvěle dávkovat. To vše zatím dělá z Insignii GSi vůz, který dovoluje ostré svezení. K tomu ovšem sází jediné. Pořádné srdce. Benzínový turbomotor už nekoupíte, a tak se musíte (stejně jako my) smířit s biturbo dieselem. Ten vyniká slušným odhlučněním a zajímavým papírovým výkonem. Bohužel ve spolupráci s automatem nastaveným spíše na pohodu a pohonem všech kol není možné čekat výbušnou dynamiku. V praxi můžete letět 230 km/h a stovku uděláte za každých okolností pod osm sekund. To je v našich očích na vrcholný model málo. Moc slavné to nebylo ani se spotřebou paliva. V kombinovaném cyklu si vznětový čtyřválec má říkat o přísun 6,9 l/100 km, což je hodnota, na kterou se dostanete maximálně tak při ustálené jízdě po rychlostní silnici. My jezdili svižně a po osmi stovkách kilometrů se palubní počítač pochlubil hodnotou 8,6 l/100 km. Pokud se přece jen budete více snažit, dostanete se v praxi na solidnějších osm litrů.

Sportovcem není, ale skvělým vozem ano

Insignia GSi je špičkovým cestovním vozem, který umí naprosto nenuceně zkracovat vzdálenosti. Česko s ním přejedete tak lehce, že ani nebudete vědět jak. To je největší přednost testované Insignie. Díky špičkovému odhlučnění dokáže zkreslovat vnímání rychlosti, k čemuž přispívá přirozené řízení, minimální náklony karoserie a hlavně jemně a plynule řadící automat. Nahradit brutální OPC provedení GSi nedokáže, na trhu jen těžko naleznete lepšího a hezčího společníka. Insignia GSi by si zasloužila výkonnější srdce a odvážněji nastavenou převodovku. Pak by se jednalo o 100% sportovce.

Plus

Povedený vzhled

Skvělý podvozek

Bohatá výbava

Jízdní vlastnosti

Pohon 4x4

Účinné brzdy

Celková praktičnost

Povedené detaily

Kvalitní zpracování

Hladce řadící automat

Mínusy

Vyšší spotřeba paliva

Až moc civilně nastavená převodovka

Absence silnější motorizace

Opel Insignia GSi 2.0 CDTI 8A 4x4 Motor: 1956 ccm, řadový vznětový čtyřválec, turbo Max. výkon: 154 kW (210 k) při 4000 ot./min Max. točivý moment: 480 N.m při 1500 ot./min Převodovka: osmistupňová automatická 0–100 km/h: 7,8 s Nejvyšší rychlost: 226 km/h Průměrná spotřeba: 7,3 l/100 km Pohotovostní hmotnost: 1 697 kg Délka x šířka x výška: 4 897 x 1 863 x 1 455 mm Základní objem zavazadelníku: 490 l Poháněná náprava: 4x4 Cena základní verze: 679 900 Kč (Opel Insignia Grad Sport 1.5 Turbo Edition) Základní cena testované verze: 1 034 900 Kč Cena testovaného vozu: 1 281 900 Kč





