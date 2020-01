Test: Opel Grandland X 1.6 Turbo. Jízdní premiant!

Opel Granland X je s námi už hezkých pár let a v jeho interiéru to pomalu začíná být znát. V jednom ohledu na něj ale žádné auto v kategorii středně velkých SUV stále nemá. A právě proto mě jízda s ním tolik baví. V kterém?





Opel je vlastně v mnoha ohledech průkopníkem kategorie SUV. Zatímco model Antara byl brutální propadák, novější Mokka (platforma od GM) se prodejních čísel zmocnila s takovou vervou, že se vedení Opelu rozhodlo konat. A právě v ten moment se narodil Grandland X.





Automobilka rychle potřebovala platformu pro minimálně dvojici schopných crossoverů, nebo chcete-li vozů SUV. S kým na ní začala pracovat? Samozřejmě. Se současným vlastníkem německé automobilky, francouzským koncernem PSA.

Jenomže dočista zatracovat německé kořeny Grandlandu nelze. Ačkoliv platforma přinesla také francouzské motory, nastavení celého vozu bylo čistě v režii německých inženýru, a věřte nebo ne, bezmála 80 let po nejodpornější válce v dějinách tato spolupráce přinesla kýžene a velmi šťavnaté plody.

Přiznám se, že Grandland X podle mě jednak, lépe vypadá a v jeho interiéru na vás nečeká žádný sci-fi kokpit s malým volantem. A to je fajn. Na místo vzadu si nemůžete stěžovat a zavazadelník s objemem 514 litrů také výrazně nezklame. A jestli má auto dnes dvanáct, nebo jen dva displeje? Pro mě osobně je nejdůležitější, jak vůz jezdí. A Grandland X to umí skvěle!

Za jeho volantem se navzdory předpokladu vyššího těžiště nemusíte vůbec bát zatáček. Co bát. Grandland X je doslova miluje! Živě si pamatuji na moment, kdy kolegové ze španělské redakce žasli z výsledků losího testu, ve kterém se auto výsledkem mohlo měřit se supersporty. Říkal jsem si, že to musí být alespoň trochu „cinknuté“, jenomže není…

Granland X s motorem 1.6 Turbo má příjemný zátah a dostatečnou šťávu i pro sportovnější svezení. Osmistupňová převodovka Aisin sice občas zapomene na zbytečně vytočený motor se zařazeným nižším kvaltem, ale zážehová jednotka jinak s francozskou jednotkou PureTech spolupracuje dobře. Odezva na plyn je v pořádku a v manuálním režimu vás celé ústrojí poslouchá tak, jak má. Spotřeba? Běžně mezi 8-10 litry benzínu na 100 kilometrů, ale to je zkrátka daň za 180 benzínových koní v kombinaci s vyšší karoserií. Jen škoda té archaické kulisy, kdy musíte voličem mezi režimy P,R,N,D jezdit napříč tam a zase zpátky.

Auto má neuvěřitelně tuhou karoserii a v zatáčkách se proto v mžiku opírá o vnější kola bez náznaku sebemenší nejistoty. Je také velmi příjemné, že se i nejsilnější verze s automatem pořád o zhruba 20 kilogramů vtěsnala pod magických 1500 kilogramů. Grandland je tak vlastně podobně těžký jako hatchback nižší střední třídy. A právě to je v zatáčkách nejvíc znát. Přesuny hmotnosti se v podstatě nekonají a auto okamžitě zatáčí do požadovaného směru. Zprvu je bezpečné a tak trochu na oko nedotáčivé, ale jakmile zatočíte víc z ostra, jeho záď mírně vybočí do strany a přední kola se stočí do středu oblouku. Ne nijak nebezpečně, ale prostě …zatočí!

Moc bych si přál, abyste si danou skutečnost „zapsali za uši“, protože nesportovní automobily kategorie SUV, takhle zkrátka nejezdí. A Grandlandu X za to patří náležitý respekt! Jeho koupí totiž možná ulevíte svým kolenům při nastupování, ale reálně si jednoduše nekoupíte hůř jezdící auto, a to je moc fajn. Je navíc i velmi tichý, což oceníte zejména na dálnicích. Snad mu proto i absenci pohonu všech kol nebo vrzající plastové výplně dveří definitivně odpustím. Zkrátka za to stojí.

Plusy

jízdní vlastnosti

výkon bi-LED čelních světel

praktičnost interiéru

dostatečný zátah

nízká pohotovostní hmotnost

fantastický podvozek

pevná karoserie

Mínusy

kapsy ve dveřích občas neudrží velkou lahev

koncepční stáří interiéru

vyšší dlouhodobá spotřeba paliva

vrzající výplně dveří

Opel Grandland X 1.6 Turbo Ultimate

Cena základní verze: 832 990 Kč

Cena testované sestavy: 884 990 Kč

Příplatky: Sportovní volant potažený kůží (+ 5 000 Kč), adaptivní tempomat (+ 24 800 Kč), metalický lak (+ 17 000 Kč), bezdrátová indukční nabíječka (+ 5 200 Kč) Kč

Typ motoru: přeplňovaný zážehový

Válce / ventily: 4 / 4

Zdvihový objem (ccm): 1598

Nejvyšší výkon (kW / ot/min): 133 / 5500

Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min): 250 / 1750

Maximální rychlost (km/h): 222

Zrychlení 0 - 100 km/h (s): 8

Emise CO2: 181

Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l): 514 / 1652

Objem nádrže (l): 53

Pohotovostní hm. / nosnost (kg): 1425 / 500

Rozměr pneu: 235/50 R19





Martin Müller (text+foto)

