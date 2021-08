Test ojetiny: Seat Ibiza – líbivá baculka ještě dobře poslouží

Třetí generace modelu Ibiza vsadila na oblé tvary, které však dodnes zcela nezevšedněly. Díky tomu je o ni na trhu s ojetými vozy stále velký zájem, a to nejen mezi dámskou částí řidičské populace.





Seat Ibiza třetí řady spatřil světlo světa v roce 2002, a to ve tří a pětidveřovém provedení hatchback. Stejně jako v případě předchozí generace, i od této byl odvozen malý sedan Cordoba (v roce 2003), který je v podstatě Ibiza s „kusem zavazadelníku“ navíc. Proto se dá říci, že co platí pro Ibizu, platí i pro technicky naprosto shodnou Cordobu. Ve výrobě Ibiza III vydržela do roku 2009 (facelift v roce 2006), kdy byla nahrazena stejnojmenným nástupcem.





Ibiza to na trhu jakožto konkurent domácí Škody Fabia neměla úplně lehké, přesto se dokázala prosadit a tak je nyní k mání dostatek ojetin. Nedostatkové jsou pouze sportovněji střižené verze FR a Cupra. Kdo bude vybírat obyčejnou ojetou Ibizu, měl by vědět, že třídveřové provedení je levnější, protože se daleko hůře prodává – pokud tedy nechcete auto takříkajíc dojezdit, dobře pořízení třídveřového hatchbacku zvažte.

A jaká je Ibiza třetí generace uvnitř? Líbivá stejně jako z venku, výtku lze mít snad jen k tvrdým plastům palubní desky, která svým tvarem plně ladí s vnějším designem automobilu. Sedadla jsou pohodlná, avšak na zadních je méně místa v oblasti kolen. Zavazadlový prostor o objemu 265 litrů žádnou díru do světa neudělá, nicméně v době uvedení na trh šlo o průměr, za nějž se není třeba stydět.

Za jízdy si všimnete tužšího odpružení, které dává pocítit výmoly a příčné nerovnosti. Časem může být i zdrojem pazvuků v interiéru, stojí také za rychlejším opotřebením některých podvozkových komponent. V zatáčkách ale právě tužší odpružení zajistí výborné držení jízdní stopy. Příjemné je řízení a přesné řazení.

Nabídku motorizací otevírá známý benzinový tříválec 1.2 o výkonu 44 kW a následuje tříválec 1.2 HTP s výkonem 47 a 51 kW, který se proslavil jak vysokou spotřebou při dálničních rychlostech, tak problémy s rozvody a ventily při vyšším kilometrovém proběhu. Také mezi diesely najdeme tříválec, konkrétně 1.4 TDI s výkonem 51, 55 a 59 kW, který platí za velice úsporný, ale je nekultivovaný, hlučný a při vyšším nájezdu jej může zcela vyřadit nadměrné opotřebení – to někdy končí výměnou celého motoru.

Pravým opakem je atmosférický diesel 1.9 SDI/47 kW. Ten je líný, ale také úsporný a při dobré údržbě snad i nesmrtelný. Stejně tak dobře si vedou turbodiesely 1.9 TDI (74, 96 a 118 kW), které sice mají své nemoci, ale nejde o nic, co by zdatnější automechanik neuměl léčit. Z hlediska spolehlivosti jsou dobrou volbou motory 1.4 16V o výkonech 55, 63 a 74 kW, nejslabší z nich by ale mohl být o něco úspornější. Špatnou volbou není šestnáctistovka s výkonem 77 kW. Největším motorem v Ibize byl benzinový dvoulitr s výkonem 85 kW.

Nechyběly ani známé přeplňované osmnáctistovky. Agregát 1.8 T/110 kW dostala Ibiza FR (Formula Racing) a tentýž motor naladěný na 132 kW se dostal do verze Cupra (tu šlo objednat i s nejsilněšim turbodieselem 1.9 TDI/118 kW). U všech naftových devatenáctistovek si ale dejte pozor na váhu vzduchu, která někdy zlobí a může způsobit jak nárůst spotřeby, tak nepravidelný běh motoru. Stejně tak dvouhmotový setrvačník může žádat výměnu.

„U 1.9 TDI také pozor na stav turba. Dnes už naštěstí jde koupit repasované, ale ani tak se nejedná o nejlacinější opravu,“ varuje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Známé je častější praskání žárovek H7 v potkávacích světlometech, stejně jako hučení ložisek kol, která se tak hlásí o výměnu. „Nejsilnější benzinovou čtrnáctistovku někdy trápí nadměrná spotřeba oleje, u tříválců 1.2 se někdy objevují podpálené ventily, ale i zvýšená spotřeba oleje, vadné zapalovací cívky nebo dokonce praskání hlavy válců,“ prozradil zástupce AAA AUTO.

V případě dvanáctistovek také pozor na kolísavý volnoběh a chrastící rozvodový řetěz při startu motoru. V takovém případě je bezpodmínečně nutné rozvody ihned vyměnit! „Občas se objeví problémy s elektrickým okny, výjimkou nejsou vůle v táhlech předního příčného stabilizátoru nebo v čepech přední nápravy,“ dodává Jindřich Topol z AAA AUTO. Líbivý Seat Ibiza třetí generace je na trhu ojetých vozů nezřídka nabízen za příznivou, někdy i nízkou cenu. Dobře si ale prověřte jeho stav, ušetřených pár tisíc při koupi by se, mohlo zejména v případě některých motorizací, nemile vrátit v podobě drahých oprav.





Milan Jirouš (text+foto)

