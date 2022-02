Test ojetiny: Opel Zafira – Úspěšné a praktické MPV

Jedním z vůbec nejúspěšnějších MPV je bez pochyby německý Opel Zafira. Dokáže přepravit až sedmičlennou posádku a vyjel i ve sportovně střiženém provedení OPC.





Automobil vyráběný mezi lety 2005 a 2014 vyniká variabilitou interiéru se systémem sedadel Flex7 (šesté a sedmé sedadlo jsou součástí podlahy zavazadelníku a lze je kdykoli vyklopit), ale i špičkovou technikou, nabízející například adaptivní podvozek IDS Plus. Samozřejmostí je i zcela dostačující paleta motorů. Velkou výhodou je obrovský zavazadelník, který zvládne i požadavky náročné rodiny cestující třeba na dovolenou k moři.





Jako rodinný dostavník Zafira druhé generace nezklame ani po stránce bezpečnosti, když v roce 2005 získala v bariérovém testu Euro NCAP plný počet hvězd, tedy pět z pěti možných za ochranu posádky při nárazu. Bezpečnost dětí cestujících v autosedačkách byla taktéž vysoce ohodnocena, konkrétně čtveřicí hvězd z maximálních pěti možných. Velké rodinné MPV tak získalo další podstatné body a možná i proto se na trhu s ojetými automobilu těší velkému zájmu.

Interiér vozu nabízí více než dostatek místa, a to ve všech směrech. Tísnit se tak nebudou ani cestující na sedadlech ve druhé řadě. Dvojice výklopných sedaček v zavazadelníku je spíše nouzová, přesto ani zde není vyloženě těsno. Samotný zavazadlový prosto má při pětimístné konfiguraci interiéru objem 645 litrů. Lavice ve druhé řadě je posuvná a sklopná za přední sedačky, díky tomu lze nákladový prostor při dvoumístné konfiguraci interiéru rozšířit až na objem 1820 litrů (měřeno po spodní hranu oken, při využití po střechu je tedy objem výrazně větší). V případě sedmimístné konfigurace interiéru zůstane pro zavazadla ještě 140 litrů místa za třetí řadou sedadel.

Při jízdě vůz zaujme komfortem odpružení a dobrými jízdními vlastnostmi, a to i se standardním podvozkem. Některé automobily mají přitom adaptivní podvozek IDS Plus, který zajistí ještě lepší vlastnosti. Pochvalu si zaslouží jak zpětná vazba řízení, tak přesné řazení a reakce brzd. Podvozek IDS Plus pak umožňuje přizpůsobit tuhost odpružení povrchu vozovky a stylu jízdy, případně tento úkon nechat na elektronice automobilu. Při režimu Sport pak dojde k přitvrzení odpružení a současně se zkrátí převod řízení i dráha plynového pedálu, čímž dojde k rychlejší odezvě motoru.

Tím může být třeba špičkový přeplňovaný dvoulitr s výkonem 177 kW ve sportovně laděné verzi OPC, nebo některý ze slabších, ale také výrazně úspornějších agregátů. Základní pohonnou jednotkou je osvědčený benzinový čtyřválec 1.6 16V pracující s výkonem 77 kW. Pro velkou Zafiru je však lepší volbou jeho silnější provedení nabízené po faceliftu v roce 2008, které pracuje s výkonem 85 kW. Základní šestnáctistovka se nabízela i v provedení na zemní plyn CNG, to má však výkon 69 kW. Později se na CNG dodávala i její přeplňovaná varianta, jenž už uspokojí i náročnější motoristy, protože disponuje výkonem 110 kW. Nicméně ceny CNG poslední dobou nejsou nejnižší, navíc mají tyto vozy jen čtrnáctilitrovou nádrž na benzin, takže když CNG dojde, je třeba až do jeho doplnění dost často tankovat benzin.

Mezi benzinovými agregáty se největší přízni těší motor 1.8 16V s vyhovujícím výkonem 103 kW. Těší z jednoduché konstrukce slibující vysokou spolehlivost, nicméně stejně jako šestnáctistovky spolupracuje s pouze pětistupňovou převodovkou, takže na dálnici roste spotřeba i hluk. Přeplňovaný dvoulitr s výkonem 147 kW už se Zafirou pěkně cvičí, to ale dokáže i s peněženkou, protože rozhodně nejde o nějakého spořílka. Ideálem v tomto směru není ani atmosférický čtyřválec 2.2 16V, jehož pověst navíc kazí vyšší poruchovost.

Turbodiesely v Opelu Zafira mají filtr pevných částic, který zde dokáže pěkně potrápit. „Filtru pevných částic při výběru vozu věnujte zvýšenou pozornost. Pokud ale vyberete dobře, můžete se těšit na úsporný provoz,“ říká Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Úsporné jsou jak devatenáctistovky CDTi, tak sedmnáctistovky CDTi. „Turbodiesely 1.7 CDTi uvedené po faceliftu mají filtr pevných částic spolehlivější,“ dodává zástupce AAA AUTO.

K častěji se vyskytujícím problémům patří vůle na přední nápravě, únik motorového či převodového oleje nebo nadměrně opotřebená ložiska kol. V interiéru můžete zjistit vadu v podobě nedopisujícího palubního displeje, výjimkou není rozpadající se manžeta řazení. Zafira naopak potěší solidní antikorozní ochranou.

„Dobře prověřte brzdy, nezřídka se lze setkat s nadměrným opotřebením brzdových destiček i kotoučů, někdy se objeví i jejich vlnění,“ upozorňuje Jindřich Topol z AAA AUTO. Pozornost si ale zaslouží i brzdová vedení včetně hadiček. Nezapomeňte ani na kontrolu výbavy, občas nefunguje například klimatizace. Přesto je Opel Zafira velice zajímavou ojetinou pro každého, kdo hledá bezpečné a prostorné MPV se stále pohledným designem.





Milan Jirouš

