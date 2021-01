Test ojetiny: Mitsubishi Outlander – neprávem přehlížené SUV

Zájemci o ojeté SUV toužící z japonské produkce v drtivé většině případů vybírají mezi Hondou CR-V a Toyotou RAV4. Mitsubishi Outlander většinou minou, což je ale škoda. Druhá generace tohoto vozu totiž rozhodně má co nabídnou.





Outlander druhé generace má dva sourozence francouzských značek: Citroën C-Crosser a Peugeot 4007. Technika je stejná, trochu se liší jen nabídka motorizací a samozřejmě vzhled.





Zatímco Mitsubishi Outlander první řady se na poměry SUV zrovna moc nepovedlo, druhá generace uvedená v roce 2006 (v Evropě 2007) se skutečně podařila: na rozdíl od svého předchůdce má dostatečně velký zavazadelník, nabízí spoustu místa pro posádku a potěší pohonem všech kol prostým nežádoucích zvuků (ale pozor, existují verze 4WD s pohonem všech kol i verze Outlanderu výhradně s pohonem jedné nápravy).

Jízdními schopnostmi mimo silnice Outlander II nezklame. Řidič může zvolit, zda si vystačí s pohonem pouze jedné nápravy, nebo chce využít pohon všech kol. Pro náročnější situace na kluzkých površích je tu navíc elektronický zámek pohonu všech kol, díky němuž si toto „es-ú-véčko“ poradí i s obtížnějším terénem, než zvládne řada konkurenčních SUV.

Ke kladům Outlanderu II patří bez pochyby vnitřní prostornost, což platí jak pro nabídku místa pro posádku, tak pro zavazadelník. Ten má vyhovující objem 441 litrů při pětimístném uspořádání interiéru (automobil vyjel jako pětimístný, i jako sedmimístný s dvoumístnou výklopnou lavicí v zavazadelníku). Jedná se samozřejmě o hodnotu naměřenou po krycí roletku, v případě naložení po střechu bude objem okolo 800 litrů. V případě sedmimístné varianty lze z podlahy zavazadlového prostoru vysunout dvoumístnou lavici - za touto třetí řadou sedadel poté zůstane prostor o objemu 185 litrů.

Pokud se rozhodnete proměnit automobil na dvoumístný a maximálně tak využít jeho nákladový prostor, počítejte s objemem 1691 litrů. Přístup do zavazadelníku konstruktéři vyřešili nahoru výklopným víkem, po jeho otevření ale zůstane poměrně vysoká nákladová hrana, jíž tvoří zadní nárazník. Tuto část naštěstí jde sklopit dolu, a tak si usnadnit nakládku či vykládku.

Interiéru vozu dominuje ne úplně honosně působící palubní deska, nalezneme zde také dostatečně velká a pohodlná sedadla, samozřejmě spoustu místa. Na zpevněných komunikacích si v porovnání s klasickými SUV vede Outlander II dobře, na silnici se ale řadí spíše lehce k podprůměru. Důvod hledejme ve velkých náklonech karoserie v zatáčkách a citelné nedotáčivosti.

Zájemci o benzinovou motorizaci mohou volit mezi čtyřválci 2.0/108 kW a 2.4 Mivec o výkonu 125 kW, nebo šestiválcem s výkonem 162 nebo 164 kW. Z hlediska spotřeby jsou ale výrazně lepší volbou turbodiesely. K dispozici je 2.0 DI-D o výkonu 103 kW původem od Volkswagenu, kde nese označení 2.0 TDI). Japonský výrobce jej upravil, čímž zvýšil jeho spolehlivost (do francouzských sourozenců Outlanderu se tento motor nemontoval). Nesmíme zapomenout ani na silnější turbodiesel 2.2 DI-D s výkonem 115 kW, původem od Peugeotu (2.2 HDi). Tento motor se kombinoval se šetitupňovou manuální převodovkou nebo automatickou dvouspojkovou převodovkou SST od firmy Getrag, která řadí rychle a umožňuje i manuální ovládání pádly pod volantem. Oba trubodiesely byly v roce 2010 nahrazeny pohonnou jednotkou z dílny Mitsubishi 2.2 DI-D Mivec o výkonu 130 kW.

„U turbodieselů si dejte pozor na stav filtru pevných částic a zda je vůbec ve výfukovém systému přítomen,“ varuje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. U dvoulitru od Volkswagenu představuje větší riziko, než je tomu v případě agregátu od Peugeotu. „Kdo chce vůz s automatickou převodovkou, měl by si ověřit kdy se jí dostalo výměny oleje či jej preventivně vyměnit. Náplň zde rozhodně není doživotní,“ upozorňuje zástupce AAA AUTO. U turbodieselu 2.2 DI-D od Peugeotu je zase potřeba pravidelně doplňovat aditiva pro filtr pevných částic.

Tento přeplňovaný vznětový agregát může mít problémy i s palivovým filtrem, což Mitsubishi řešilo možností příplatkové montáže vyhřívání. Pokud pořizujete vůz s tímto motorem, určitě si ověřte, zda má výhřev dodělaný! Odolnost podvozkových komponent je opravdu dobrá, vůle u ojetých vozidel ale samozřejmě vyloučit nelze. Prozradí je klepání od přední nápravy nebo povrzávání od té zadní, což mají na svědomí opotřebované silentbloky zavěšení.

„Přestože s elektrickou výbavou Outlanderu obvykle nejsou problémy, i v tomto případě se vyplatí vše přezkoušet. To platí i pro klimatizaci,“ nabádá Jindřich Topol z AAA AUTO. Před pořízením vozu prověřte také stav prahů, podvozku a celého výfuku. Hledejte případná poškození vzniklá neopatrnou jízdnou v náročnějším terénu. Mitsubishi Outlander je sice SUV, ale to si mnoho motoristů neuvědomuje a pouští se s ním i do míst, která jsou vyhrazena schopnějším off-roadům.

Obecně patří Mitsubishi Outlander druhé generace ke spolehlivějším ojetinám. Na rozdíl od známějších SUV je obvykle k mání za příznivější cenu. Důležité je, nešidit jeho údržbu: oleje, filtry, rozvody, to je naprostý základ, který musíte dopřát každému vozu dle předepsaných intervalů výměny, případně i dříve - ať už působí jakkoli robustně.





Milan Jirouš (text+foto)

