Test ojetiny: Citroën DS3 – když chcete vybočit z řady

Citroën DS3 představuje luxusnější alternativu k „cé-trojce“. Stejně jako další modely DS zaujme neotřelým vzhledem, ale oslovit umí i sportovněji založené řidiče, a to díky výkonné verzi Racing.





Designově výrazná „dé-es-trojka“ byla představena na podzimním frankfurtském autosalonu v roce 2009. Automobil určený pro náročnější motoristy dorazil na trh ve třídveřovém provedení hatchback v roce 2010 a o tři roky později také jako atraktivní kabriolet (v roce 2012 byl představený na podzimním autosalonu v Paříži). Tím výčet karosářských variant končí. Na trhu s ojetými vozy model DS3 nepatří mezi nejrozšířenější, což je dáno jeho vyšší cenou jakožto nového automobilu a současně menší praktičností.





V roce 2015 francouzská automobilka Citroën rozhodla o odloučení značky DS, čímž vznikla nová luxusní značka DS Automobiles a „dé-es-trojka“ se tak od roku 2016 do ukončení výroby v roce 2019 dostávala na trh už jen pod označením DS3. Současně se založením nové značky DS Automobiles prošel vůz faceliftem, a ve své omlazené verzi byl hned na počátku roku 2016 představen na jarním ženevském autosalonu.

Kromě běžných verzí se model DS3 dostal na trh i ve sportovně laděném provedení Racing. To mělo výstavní premiéru na jaře roku 2010 na věhlasném ženevském autosalonu. Nejde o provedení, které by bylo na trhu s ojetými vozy často k vidění. Stalo se však základem pro vývoj závodního speciálu DS3 R3. DS3 Racing pohání přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru a výkonu 152 kW (207 koní), disponující maximálním točivým momentem 275 Nm. To vozidlu umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,5 sekundy.

DS3 je celý ušitý pro ty motoristy, kteří se chtějí lišit a vystoupit tak ze šedi běžné automobilové konfekce. Tomu odpovídá nejen exteriér, ale i interiér. Dominuje velice pohledná palubní deska z kvalitních materiálů, vylepšená lištou v klavírním laku, táhnoucí se od levého až k pravému výdechu ventilace. Prochází tak i přístrojovým štítem, který je netypicky zalomený, což jen podtrhuje originalitu tvarů tohoto modelu.

Spolehnout se můžete na velice vydařená sedadla, v případě těch předních s vynikajícím bočním vedením těla, jež oceníte při rychlých průjezdech zatáček. Na druhou stranu na zadních sedadlech je opravdu omezený prostor a navíc přístup dozadu přes odklopené přední sedačky není nijako pohodlný. Díru do světa neudělá ani zavazadlový prostor o objemu 285 litrů.

Naladění podvozku je tužší, což v praxi znamená dobré držení jízdní stopy v zatáčkách na kvalitní vozovce. Na hrbolech ale zadní náprava odskakuje, což není zcela ideální. Při přejezdu nerovností si nelze nevšimnout značných rázů od podvozku. Pochvalu si však zaslouží přesné řazení. Svým celkovým naladěním je vůz DS3 určen pro specifickou skupinu motoristů, vyznavači komfortního odpružení se asi budou cítit lépe v Citroënu C3.

Pod kapotu „dé-es-trojky“ se dostalo až nečekaně hodně motorizací. Základ představuje jednotka 1.2 VTi o výkonu 60 kW, což je opravdu málo a tak je lepší zvolit živější motorizaci. Tou může být další tříválec, tentokrát 1.2 PureTech, dík přeplňování nabízejí výkone 81 či 96 kW. K dispozici je i čtrnáctistovka, konkrétně motor 1.4 VTi o výkonu 70 nebo 72 kW, lépe si však stojí agregát 1.6 VTi o výkonu 88 kW. Vrchol nabídky pak představují přeplňované motory 1.6 THP o výkonech 110, 114, 115, 121 a 152 kW (nejsilnější jen pro verzi Racing, kde měl od roku 2015 výkon 153 kW).

Šestnáctistovky THP přitom nejsou bezproblémové. K jejich častějším potížím patří obtížné starty vinou vadného tepelného čidla, známé jsou ale i ulité svíčky nebo problémy se zakarbonováním. „U motorů 1.6 THP jsou také známé problémy s řetězovými rozvody,“ upozorňuje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Avšak ani šestnáctistovce VTi se nevyhýbají potíže s rozvody. Motory 1.4 a 1.6 VTi navíc někdy trápí nepravidlený volnoběh za studena.

Turbodiesely jsou zde zastoupeny motorizací 1.6 HDi, která je sice už výrazně spolehlivější, než tomu bylo dříve, přesto se jí stále některé potíže nevyhýbají. „Pozor si dejte zejména na stav turba a vstřikovačů,“ nabádá zástupce AAA AUTO. Pozornost i zaslouží i filtr pevných částic a vyloučit nelze ani úniky motorového oleje. To platí i pro turbodiesel 1.4 HDi, který navíc svými 50 kW nijak neohromí. U tohoto motoru jsou známé i netěsnosti vstřikovačů.

„Nejeden ojetý Citroën DS3 má vůle v táhlech předního příčného stabilizátoru, nepříjemné je častější praskání žárovek v potkávacích světlometech či průnik vlhkosti u světel, což byl problém především prvních ročníků“ pokračuje ve výčtu častěji se objevujících potíží Jindřich Topol z AAA AUTO. Pozornost věnujte i posilovači řízení, který zde představuje zvýšené riziko, stejně jako klimatizace, která u některých ojetin stávkuje.





Milan Jirouš (text+foto)

