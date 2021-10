Test ojetiny: BMW e46 Compact – nejošklivější bavorák nebo ideální auto na začátek?

Na začátku devadesátých let produkovalo BMW pouze luxusní vozy, ale to se mělo brzy změnit. Management rozhodl ukousnout si část koláče na trhu s malými městskými vozítky a vytvořit tak nový segment, který by svou cenou přitáhl klienty jiných automobilek. První generaci Compactu bylo vyčítáno poskládání z nesourodých dílů a ve srovnání s ostatními vozy segmentu neuspěl ani co do jízdní stránky. Druhá generace z roku 2001, o které dnes bude řeč, působí již vyspěleji.





O druhé generaci Compactu lze hovořit jako o plnohodnotné trojkové řadě s rozdílem useknuté zádě a pro mnohé odpudivým vzezřením předních světlometů. Nicméně právě tento detail může být důvodem cenově výhodného nákupu.





Vzhled Compactu je natolik podstatný, že s ním nejde hned nezačít. Říká se, že vzhled je velice subjektivní, na druhou stranu snad neexistuje člověk, který by si liboval nad vzezřením tohoto vozu. Najít úhel, ze kterého by to vozu slušelo, je velice těžký úkol, a tak složitě hledá majitele, až je to člověku pro jeho schopnosti líto. Jako by potřeboval svého obhájce, který by ho vychválil: je z dobrého rodu, je hravý, vhodný do města. Je sice trochu ošklivý, ale když se ho ujmete, vrátí vám to radostí z každého výletu. Navíc je doslova nadšený ze sněhu, to si hned vrtí zadkem. Chcete ho?

Na druhou stranu lze o čtyřočku přemýšlet i jinak. Typ hatchback je praktický díky otvírání kufru společně se zadním sklem. Všude se vejde, výborně se s ním couvá a třeba zadní světlomety působí o mnoho moderněji než na morálně zastaralých zbylých variantách e46. Rozhodně není okoukaný a celkově vypadá mladistvěji. Přední světlomety mimochodem nejsou dvě kulatá světla, to zdání vytváří primárně tvar nárazníku a nezvykle pojatá kapota.

Interiér

Testovaný vůz má příplatkový interiér, který je balzámem na duši a vyvažuje nemastný neslaný exteriér. Chtělo by se říct: zapomeňte na vnější design, stejně se auto řídí zevnitř. Uvnitř se cítíte neskutečně dobře, sportovně a útulně. Alcantarové sportovní sedačky drží posádku v pevném sevření a navozují atmosféru luxusnějšího vozu. Volant, budíky, černá stropnice, kvalitní plast palubní desky navozují pocit solidnosti a rychlosti. Tlustý věnec se krásně drží a dohromady to vydá na ten správný BMW feeling. Přikloněný středový panel dotváří iluzi, že je vůz šitý na míru. Tento pocit se cení, konkurence Compactu to zkrátka neumí.

Ani po 20 letech tu nic nevrže, ne nadarmo se vyzdvihuje kvalita interiéru e46 vůči modernějším trojikám, kdy například další generaci e9x často potkáte s naprosto nedůstojným volantem, sedadly a jen při pomyšlení doteku s palubkou se oklepete.

Záplava originálních červeně lakovaných doplňků.

Motorizace

Výběr z čtyřválcových motorů leckomu zamotá hlavu. Naprostá většina nabídek bude s línější verzí 316ti. To stejné označení však BMW v průběhu výroby použilo pro čtyři různé motory. Agregáty N40 a N45 nedisponují složitým systémem Valvetronic, což při nákupu takto levné ojetiny může být významné plus. V nejistotě přítomnost systému snadno poznáte po sundání deklu motoru, pod kterým může čekat válcový motůrek Valvetronicu, který nepřehlédnete. Pojďme si přiblížit, co systém znamená a proč je to dobré vědět.

Označení Výkon Objem Palivo Agregát 316 ti 77 kW 1596 ccm Benzín N40 B16 A 316 ti 85 kW 1596 ccm Benzín N40 B16 A, N45 B16 A 316 ti 85 kW 1796 ccm Benzín N46 B18 A, N42 B18 A 318 ti 100 kW 1995 ccm Benzín N46 B20 A, N42 B20 A 318 ti 105 kW 1995 ccm Benzín N46 B20 A, N42 B20 A 325 ti 141 kW 2494 ccm Benzín M54 B25 (256S5) 318 td 85 kW 1995 ccm Diesel M47 D20 (204D4) 320 td 110 kW 1995 ccm Diesel M47 D20 (204D4)

Málo se ví, že právě Compact ve specifikaci 316ti byl průkopníkem co do nasazení nové technologie systému Valvetronic, který se stará o proměnný zdvih sacích ventilů. Umí snížit o spotřebu o litr, zlepšit reakci na plyn a zvýšit účinnost motoru. Zajímavostí je, že Valvetronic systém vlastně nahrazuje škrtící klapku. Ta ve vozidle však zůstala pro případ spadnutí do nouzového režimu a také pro startování.

Systém Valvetronic znázorněn v levém horním rohu.

BMW navíc systém kombinuje s vývojově starším systémem Double Vanos, což je proměnné časování ventilů. Vývojově starší mechanismus taktéž zvyšuje účinnost motoru díky optimalizací spalovacího procesu a ideální výměnou náplně válců.

Výše uvedené znělo dobře na začátku milénia, dnes je spíše ke zlosti. Při cenách ojetin v řádu nízkých desetitisíců korun, a tedy očekávanému nenákladnému servisu, pak při poruše zbudou jen oči pro pláč. Jelikož takový vůz bude mít najeto 200 000 kilometrů, je taková závada otázkou času. V případě repase Vanosu se u čtyřválcového motoru bavíme o zhruba 10 000 Kč a více (na rozdíl od řadového šestiválce, kde se často vymění pouze těsnění v hodnotě 2000 Kč, se u čtyřválce mění navíc vanosové kola). Na částku kolem 5 - 15 000 Kč nás vyjdou závady Valvetronicu. Tam často odchází krokový motůrek, což je ta levnější varianta. Vydřít se umí i excentrická hřídel Valvetronicu, což je vzhledem k ceně dílů a absence druhovýroby vážný problém. Obecně se tyto závady projevují nestandartním chodem. Může se jednat o houpání volnoběhu, cukání při rozjezdech, ztráty tahu.

Poruchu Valvetronicu je problém diagnostikovat. Možností je odpojení kabelu skrytým zpravidla pod plastovým deklem motoru, čímž systém vyřadíte, následně si škrtící klapka přebere funkci a nestandartní chod motoru zmizí. Doporučujeme tedy nekupovat vůz s poruchou na motoru s otřepanou frází prodejce, že vyměníte svíčky, nebo cívku a bude to zas jak nové. V tomto případě rychle pryč. Pokud by to bylo tak jednoduché a levné, majitel by výměnu svíček dávno provedl.

Další nabízené motorizace

Méně často se setkáte s označením 318ti, pod kterým se skrývá čipernější dvoulitrový čtyřválec se stejnými závadami.

Co se naftových motorů 318td a 320td týče, pro městský vůz jsou nevhodné. Nicméně ne každý musí používat Compact na krátké pojížďky, při kterých ani nezahřeje pořádně motor a turbo. V případě nákupu si dejte pozor na náchylná vysokotlaká čerpadla vstřikovacího systému common-rail, jejichž porucha se projevuje chvěním motoru při startu za studena a později poklesem výkonu. Ten může být také příznakem vadného turbodmychadla, zejména ve spojení s modrým kouřem a rostoucí spotřebou oleje.

Na vrcholu nabídky si trůní spolehlivější řadový šestiválec 325ti. Ještě před pár lety byl opomíjen ve prospěch karoserie Coupé, ale pravdou je, že i kvůli nižší váze Compactu a skvělým cenám to byla úžasná koupě. Díky malé nabídce jsou teď ceny tlačeny nahoru. Stačí pak, aby dva inzerenti umístili cenovku mezi 100 a 150 tisíci korun a zbylých pár vozů pak ceny dorovná. Takové auto už není výhodná koupě a nikdo jiný než člověk, který nutně potřebuje jen a pouze tento vůz o takovou nabídku nezavadí. Tu a tam se objeví v inzerci vůz kolem 70 000 Kč a v případě dobrého stavu nelze jinak než koupi doporučit.

Tento šestiválec je mezi BMW komunitou uctívaný kult a se svými 192 koňmi a točivým charakterem dodává vozu dnes už jakousi „retro atmosféru“. Mnoho řidičů očekává protáčení kol a zrychlení jako z praku. Čekejte spíše normální jízdu s podřazováním do kopce a velice pomalými rozjezdy z nízkých otáček. Pokud vám však rupne v hlavě, podřadíte o dva stupně dolu, motor po puštění spojky auto nakopne dopředu a vzadu se ozve typicky bavorácký pilovitý plechový zvuk, aktivující husí kůži na předloktí. Zatnete nevědomky volant a necháte motor roztočit někam k šesti tisícům, abyste pak před zatáčkou na brzdách opět s meziplynem podřazovali a cítili se jako závodníci DTM ze zlaté éry BMW. Je to krásný pocit, pro který se řadový šestiválec vyplatí mít, i pokud byste se měli takto projet jen jednou týdně. Motor navíc hodně vydrží, nemá Valvetronic a Vanos je u něj řešen natolik dobře, že při závadě nejčastěji stačí vyměnit jeho těsnění a vůz vesele šlape dál. Šestiválec tak dělá z Compactu úplně jiné auto.

Na co dát u motorů dále pozor?

Co mají motory společné je větší ztráta oleje, za což vedle na generálku zralého motoru občas může i olejový separátor nebo těsnění domečku olejového filtru. Dále jsou časté problémy s nekvalitními plasty chladící soustavy, kdy dochází k únikům kapaliny. Častým problémem je i porucha vodní pumpy.

Zejména u čtyřválcových motoru doporučujeme si při nákupu vyžádat fakturu nebo věrohodný doklad o výměně rozvodů. Vyplatí se připlatit pár tisíc za takový kus, než se spoléhat na prodejcova slova, že ho nechával loni měnit a pak řešit přetržený řetěz, tedy potkaný motor. Opět by to byla oprava klidně v ceně vozu. Šestiválce byly osazovány silnějšími rozvody, které u agregátu M54 zpravidla neselhávají.

Spotřeba

Představa, že koupí slabší varianty ušetříte nějaké podstatné prostředky je spíše lichá. Defacto se všemi benzínovými verzemi se při obyčejné jízdě budete pohybovat kolem 8-9 litrů (může být ovlivněno unaveným systémem Valvetronicu či Vanosu). To je na čtyřválce celkem dost a oproti udávané hodnotě testovaného vozu 6.9 l/100 km i důvod k nespokojenosti. Šestiválec svou charakteristikou vybízí k vytáčení a pak se dlouhodobá spotřeba drží kolem 10 litrů.

Podvozek a řízení

Podvozek byl beze změn převzat z řady e46. Vepředu je zavěšení typu MacPherson a vzadu je víceprvková náprava. Po nahlédnutí do tabulek rozvoru zjistíte, že se jedná o stejné hodnoty jako u ostatních verzí, naopak údaje o rozchodu překvapivě překonává ostatní varianty. U e36 tomu tak nebylo a často bývá setrvačností pomluv Compactu neprávem připisováno, že to není pořádná e46. Naopak Compact se pochlapil a přišel při svém zavedení hned se strmějším řízením. Oproti starším variantám e46 tak budete mít naopak více citu na volantu a neutočíte se k smrti. V případě zachovalého podvozku se lze spolehnout na výborné jízdní vlastnosti a přesné řízení se zpětnou vazbou. Pérování je krátké a docela tvrdé, nicméně hmotnostně dokonale vyvážený vůz se jednak nesune po předku do zatáčky ani nebouchá na špatné silnici. Díky náhonu zadní nápravy se naopak po přidání plynu v zatáčce krásně stáčí do vnitřku a získáte brzy pocit, že ani snad nemusíte brzdit. Stačí přijet, podřadit, zatočit a přidat plyn a je to. Testovaný vůz není s 85 kilowaty žádný rychlík, o to více oceníte kvality podvozku a jak se říká, rychlost si budete muset zasloužit právě v zatáčkách.

Pro ty, co nejsou sportovně založeny stačí uvést, že vozidlo se řídí velice přirozeně a nezáludně. Na sněhu či mokru se není třeba bát náhonu na zadní kola, uplatní se zde kontrola trakce.

Moderně pojatá světla ubírají staříkovi léta, zatímco červený odstín karoserie Imolarot přidává na kráse.

Bolístky

Závady, co vůz trápí, jsou společné napříč celou řadou 3. V první řadě se při prohlídce zaměřte na rez prahů, zvedacích bodů, uchycení zadní nápravy, na karoserii se nejčastěji setkáme s prorezlými lemy, oblastmi kolem dolní části dveří a víka kufru. Nic nového pod sluncem, každopádně zrezlé kusy mají často i poloviční cenovku.

Klouby předního zavěšení se časem rády vychýlí a na krátkých nerovnostech začnou klepat. To ale není všechno, začnou hučet také přední vzpěry zavěšení, protože se uvolní pouzdro uložení tlumiče z jeho pryžového tlumicího bloku. Ani zadní náprava však nezůstává v klidu. Právě části nápravy jsou příčinou zhruba třikrát vyššího počtu závad u STK, než je průměr.

Občas si řidiči stěžují, že se jim volant při prvním sešlápnutí brzdového pedálu třese jako mokrý pes. Svou roli v tom hrají tolerance brzdových kotoučů, ale také velmi přímý převod řízení, který je v konečném důsledku zodpovědný za agilní jízdní vlastnosti BMW. Výtku dále zaslouží ruční brzda, ta nebrzdí skoro vůbec, a tak za ní v každém kopci budete dost možná tahat radši dvakrát a stejně pak ještě zařadíte pro sichr rychlost. Ani výměna komponentů často nepomůže a na STK budete doufat, že je technik obeznámen s faktem, že už z výroby moc nebrzdila.

Další bolest řady 3 jsou stahovací mechanismy oken. Díky nekvalitním materiálům praskají a lámou se. Potěší, že Compact se vyráběl pouze jako třídveřový, a tedy ušetříte za opravy, které se pohybují kolem 3000 Kč za okno.

Počítejte s vymačkanou kulisou řazení, kdy v poloze neutrálu můžete s řadičkou kvedlat jak s vařečkou v hrnci s gulášem. Pokud jde opravdu pouze o vymačkanou kulisu, spraví to zhruba 3 000 Kč. Převodovka někdy také klade odpor při řazení jedničky. O automatu u takto levné ojetiny raději nepřemýšlejte.

Časté je také loupání laku na plastových dílech jako jsou lišty na střeše, zrcátka. Nevýhodou může být i problematická dostupnost některých karosářských dílů. Například za blatník dáte více jak dvojnásobek, co u jiné e46. Jako zdroj dílů tak vhodně poslouží vrakoviště.

Kufr o velikosti 310 – 1100 litrů (po sklopení sedaček) pojmul horské kolo, což např. Škoda Fabia první až třetí generace nedokázala.

Shrnutí

Vůz je možná nechtěné zboží, ale díky cenám od 20 000 Kč je skvělý pro začínající zapálené řidiče. Navíc poslouží dobře jako otloukací nákupní taška do města, kterou zaparkujete všude. Už v základu měl klimatizaci, stabilizaci vozidla během jízdy DSC a bezpečnost zajišťuje armáda airbagů. Pokud nechcete dát za auto více než 50 000 Kč, je to dobrá volba. Hodně Compactů sloužilo jako druhé auto do rodiny a má tak často nízký nájezd a není zkorodované. Nicméně následně jej často koupí začínající jezdec, který se rád vydovádí s klasickou koncepcí vozu a životnost nepoměrně zkrátí například driftováním. Raději ho kupte v originálním stavu od někoho klidnějšího.

Ať jen nechválíme, optikou dnešních vozů i úředníku Ministerstva dopravy se jedná spíše o vrak a není nutno si nalhávat do kapsy, že to bude koupě roku. Většina vozů bude mít mechanické problémy nebo budou na zespoda orezlé. Kasičkou na peníze se může lehce stát v případě problému s variabilními rozvody. Je dost možné, že budete posledním vlastníkem a vůz dojedete, nebo ho prodáte někomu, kdo ho potrápí do posledního otočení motoru.

Pokud však chcete prořidičskou zadokolku za co nejméně peněz, pak je Compact vhodnou volbou. Vůz má sportovní geny, ale zároveň je to pořád auto s průměrnými servisními náklady, do jehož kufru po sklopení sedaček naložíte dvakrát více, než si myslíte. Na tom se mimochodem podepsala náprava, která je pro zvětšení prostoru umístěna zvenku pod vozem.





Jiří Krejča (text + foto)

