Test: BMW X6 xDrive30d - dříve nesmysl, teď rozumná volba

Kontroverzní model X6 mnichovské automobilky nikdy nebyl pro každého. V první generaci nejezdil nejlépe, zrovna úsporně a ani nedokázal poskytnout odpovídající prostor. Nafouklé kupé na podvozku SUV se za tři generace pořádně změnilo a současné provedení je úplně jiná liga.





Aktuální X6 je na trhu od roku 2019 a my se dnes podíváme na zoubek varianty poháněné základním motorem o výkonu 265 koní.





Nová X6 má ještě větší ledviny než dříve a navíc mohou za příplatek svítit. Za tuto frajeřinku vysolíte necelých 14 tisíc korun. Vybírat můžete mezi pakety xLine a M Sport. Dvacetipalcová kola dostanete bez příplatku, za zbytečné dvaadvacítky se připlácí téměř 22 tisíc korun. Exteriér zkoušeného vozu vylepšoval příplatkový M sportovní paket Plus za 162 tisíc, který přináší vzhledová vylepšení v podobě karbonových krytů vnějších zpětných zrcátek, karbonového spoileru na víku kufru, ale také třeba M aerodynamický paket. Faktem je, že potkat dvě identické X6 na silnici je téměř nemožné. Možnosti individualizace vzhledu jsou bohaté a podobně je tomu také v kabině.

Uvnitř kabiny potěší dostatek prostoru a to i na zadních sedadlech, kde pasažérům nevadí svažitá střecha. Nastupování do vozu řidiči usnadňuje elektricky stavitelný sloupek volantu, horší je to se širokým prahem, který dveře nepřekrývají a vždy se o něj ušpiníte. Do rukou skvěle padne sportovní volant s tlustým věncem. Posádku pak bude rozmazlovat fantasticky hrající audioaparatura, nepostřehnutelně dobře fungující klimatizace, bezdrátové dobíjení mobilních telefonů nebo vyhřívání či chlazení nápojů.

Testovaný vůz poháněla základní motorizace v podobě třílitrového dieselu s výkonem 195 kW (265 koní). Zvuk šestiválce působí zvenku příjemně hrubě, kdežto v kabině o něm víte až ve vyšších otáčkách s plynem na podlaze. Spojení s osmistupňovým hydroměničovým automatem je skvostné a o řazení převodovky nemá posádka tušení. Jízda s X6 je v komfortním režimu příjemná, plynulá a hladká. Sportovní režim umí přirozenost pohybu zničit a převodovka se chová jako na bojišti. Je ostražitá, předvídá a vždy sází ten správný stupeň. Přes přítomnost dvacetipalcových kol umí podvozek zvládat většinu nerovností a za každých okolností poskytuje dostatek jistoty. Kabina se dokáže vznešeně pohupovat a jízda není tvrdá. Problém není jet ostřeji a vykružovat krásné oblouky. Nutné je ovšem pamatovat na fakt, že X6 něco váží a fyzikální zákony jednoduše nepotlačíte.

Stovky dosáhne X6 s třílitrovým dieselem za pěkných 6,5 sekundy a umí letět až 230 km/h, přestože její pohotovostní hmotnost činí téměř 2,2 tuny. Z pohledu dynamiky je i základní agregát naprosto dostačující pohonnou jednotkou. Zrychlovat umí dost slušně a předjíždění na okresce mu nečiní vzhledem k vyšší hmotnosti žádný problém. A to jsme se ještě nedostali k spotřebě paliva. Kolos, jakým X6 bezesporu je totiž dokáže jezdit pod hranicí sedmi litrů. Musíte jet ovšem plynule, zbytečně nezrychlovat a samozřejmě dodržovat rychlostní limity. Pokud se trochu odvážete, spotřeba povyleze na stále snesitelných osmi litrů a desetilitrovou hranici překročí snad jen piráti silnic. Osmdesátilitrová palivová nádrž tak zaručuje velmi solidní dojezd.

BMW X6 xDrive30d pořídíte za 1 973 400 Kč. Cena testované verze se vyšplhala na 2 719 626 Kč. Z příplatků je potřeba zmínit kromě jiného například M sportovní paket Plus za 162 tisíc korun, paket Business Class za 76 tisíc, Driving Assistant Professional za sedmdesát tisíc, audio soustavu Harman Kardon nebo metalický lak Riverside Blue, vždy téměř za třicet tisíc korun.

Současné BMW X6 není jen pro extroverty, kteří chtějí dát vědět světu, že jezdí vozem SUV vypadajícím jako kupé. Aktuální generace X6 je vcelku pohodlným vozem, kterým si můžete přizpůsobit k obrazu svému. Už to není jen stroj na zvyšování vlastního ega. Najít u něj slabiny je těžké, kromě horšího výhledu vzad (to řeší parkovací kamera) je jedinou neřestí špinění nohavic u kalhot.

Technické údaje: BMW X6 xDrive30d

Typ a zdvihový objem motoru: vznětový přeplňovaný šestiválec / 2 993 cm3

Převodovka: automatická 8°

Nejvyšší výkon: 195 kW (265 koní) / 4 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment: 620 Nm při 2 000 až 2 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 6,5 s

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Spotřeba paliva kombi udávaná / reálná (l/100 km): 6,1 l/100 km / 8,0 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4 935 / 2 004 / 1 696 mm

Rozvor náprav: 2 975 mm

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru: 580 l / 1 530 l

Objem palivové nádrže: 80 l

Objem zavazadlového prostoru: 580 / 1530 litrů

Hmotnost pohotovostní / celková: 2 110 kg / 2 660 kg

Pořizovací cena (základní/test. vozu): 1 973 400 Kč / 2 728 626 Kč





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Bmw

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek