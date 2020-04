Test: Mini Countryman S E ALL4 ještě lepší knedlík, než dříve

Mini kyne jako houskový knedlík. Z prapůvodních sedmi metráků se vykrmilo v případě modelu Countryman na více než dvojnásobnou hmotnost a povyrostlo z mini rozměrů na plnohodnotný vůz nižší střední třídy, který pohání v případě testovaného plug-in hybridního provedení kromě benzínového motoru také elektromotor. A jak to celé funguje?





Dva roky od představení plug-in hybridní verze dostal Countryman zvětšený akumulátor, který o třetinu prodloužil jeho elektrický dojezd.





Mini Cooper S E Countryman ALL4 se úspěšně prodává již třetím rokem. Hlavním zdrojem síly je přeplňovaný zážehová patnáctistovka o výkonu 100 kW (136 k), spojená se šestistupňovou samočinnou převodovkou. Tříválci pomáhá elektrická část umístěná vzadu. Ta se skládá z elektromotoru o výkonu 68 kW (88 k) pohánějícího zadní kola a akumulátoru umístěného pod zadními sedadly. Při uvedení na trh disponoval akumulátor kapacitou 7,6 kWh, nyní je to díky novější verzi lithium-iontových bateriových článků 10,0 kWh, tedy o zhruba třicet procent více.

Větší kapacita akumulátoru zvýšila dojezd v čistě elektrickém režimu - ze 42 na 57 km podle NEDC. V praxi je počítejte se zvětšeným dojezdem s původních reálných 30 km na 40 km. Během měřicího cyklu vykázal Mini podle dané metodiky kombinovanou spotřebu jen 1,9 l/100 km (o půl litru méně, než dříve). Díky tomu se zmenšily emise CO2 z 55 na 43 g/km a Mini se dostalo pod magických 50 gramů CO2 na kilometr jízdy, což přináší nejednu výhodu (registrační značku EL, díky které je možné např. v hlavním městě parkovat zdarma, neplatit silniční daň nebo nemuset kupovat dálniční známku).

V hybridním režimu (Auto eDrive) Countryman kombinuje oba druhy pohonu a postupně spotřebovává elektřinu v akumulátoru. V těchto situacích zaujme velmi nízkou spotřebou paliva do 4 l/100 km. Jakmile se akumulátor vybije, spotřeba se může zvýšit klidně dvojnásobně. Vše se odvíjí od jízdního stylu řidiče a průběhu trasy. Kromě hybridního režimu má řidič do 125 km/h k dispozici jízdu pouze na elektřinu (Max eDrive) nebo režim udržení nabití akumulátoru (Save eDrive). Kromě toho tu jsou běžné režimy Green, Mid a Sport známé z ostatních provedení Mini.

Coutryman jezdí všude dobře. Nejlepší službu ovšem odvede v městském provoze nebo při kratších cestách kde s měnící se rychlost dokáže maximalizovat svoji schopnost rekuperace. Kombinace poddajného a pečlivě nastaveného podvozku spolu s lepším vyvážením hmotnosti oproti běžným verzím umožní i skutečně sportovní styl jízdy, při němž je zejména ve sportovním režimu jasně patrná pomoc zadního pohonu s akcelerací.

Pojďme do kabiny. Lidi se nechtějí v autech mačkat a chtějí žít aktivně a také trpí nutností přepravovat se s hromadou nezbytných věcí. Potomci si nemohou vzít nejmenší plyšovou hračku, musí si vzít to největší, co je k dispozici. A Countrymanu na to při svém příchodu zareagoval. V praxi se totiž jedná o dosud největší vůz v historii celé značky. Anglické MINI vždy bylo o titěrných rozměrech s muší váhou. Jenže, kdo z nás se chce uskromňovat, krčit se a pečlivě vybírat jen ty nejnutnější zavazadla? Countryman proto přibral na délku dvacet centimetrů, je o nějaký ten centimetr širší a má delší rozvor.

Coutrymanu nechybí typické provedení předních světel, nezaměnitelná přední maska, téměř kolmé čelní sklo či dvoubarevné lakování. Vzadu potěší vertikální svítilny se zajímavou grafikou tvořenou výhradně klasickými žárovkami. Přední světla kombinují žárovky pro blikače a LED pro denní svícení a hlavní a mlhové světlomety. Model Countryman se odlišuje od ostatních „miníků“ několika drobnostmi. Jedná se zejména o stříbrně lakované plastové kryty obou nárazníků a bočních prahů či plastová ochrana blatníků, které vůz také rozšiřuje.

Moderní pojetí MINIho znamená nečekanou prostornost. Z původního třídveřového hatchbacku se zrodil prostorný pětidveřový vůz s outdoorovým vzhledem, který v naprosté pohodě přepraví čtyři dospělé a překvapí zejména podélnou prostorností, když si sama za sebe sedne 180 cm vysoká osoba. Přední sedadla jsou fantastická a jejich sedáky lze prodlužovat. Uskromňovat se nemusí ani zavazadla. Countryman jich pojme na 405 litrů (je to o 45 litrů méně než v případě běžného provedení bez baterek), přičemž zadní dělená sedadla v poměru 40:20:40 lze podle potřeby podélně posouvat a vytvořit tak více prostoru pro posádku nebo naopak zavazadla. Samotná opěradla lze nejen sklápět, ale také polohovat. Za nastavitelná sedadla dáte sice osm tisíc, ale investice se vyplatí. Zavazadelník po otevření pátých dveří nepůsobí jako cestovatelský rekordman, své hlavní přednosti ovšem skrývá pod dvojitou podlahou kufru. A pokud rádi kempujete či jen prostě piknikujete, zvolte z příplatkové výbavy flexibilní lavičku Picnic Bench, která se vyklopí z kufru a dvěma lidem nabídne místo k sezení. Tato sranda vyjde na tři tisíce.

V MINI použili i celou řadu různorodých plastů, které se liší nejen barvou, ale i strukturou. Středobodem palubní desky je kruhové provedení centrálního displeje, u kterého je na první pohled zřejmé, že pochází z BMW včetně typického ovladače umístěného na středovém panelu. Chápu, že právě tyto dva prvky jsou u zákazníků žádané, osobně bych se bez nich obešel a raději civěl na pořádný rychloměr jako u původních MINI. Kýčovitě na nás působilo duhové podsvícení lemu centrálního displeje, oranžovo-červené podbarvení přístrojů. Klaustrofobicky pojatá kabina nám nikterak nevadila, téměř kolmé čelní sklo je o zvyk a výhled vpřed narušuje jen boule na kapotě.

Countryman již není kapotovanou motokárou, jakou byly původní modely. Jízda je příjemná, podvozek komfortně naladěný, ačkoli stále tuhý. Jistota v zatáčkách je dostatečná, stejně tak příkladné držení přímého směru na dálnici. Oproti předchozí generaci právě zde pozorujeme největší posun vpřed. O nerovnostech pod koly stále víte, přesto to není nic strašného a mohu mluvit o statečném filtrování neduhů českých silnic. V běžných rychlostech toto MINI funguje způsobem, jakým od rodinného vozu očekáváte. V žádném případě se již nejedná o sportovní náčiní, se kterým můžete projíždět zatáčky na plné pecky.

Volitelnou součástí je i systém aktivních tlumičů Dynamic Damper Control. S pomocí možnosti volby jízdních režimů lze aktivovat jedno ze dvou nastavení elektronicky řízených tlumičů. Otočný ovladač dovoluje řidiči zvolit ze tří nastavení: MID, SPORT nebo GREEN. Podle zvoleného režimu je ovlivněn chod pedálu plynu, účinnost posilovače řízení, provozní režim elektricky napájených komfortních prvků, zvuk motoru a charakteristika řazení převodovky.

Plug-in hybridní verze poskytuje oproti svým zážehovým nebo vznětovým sourozencům specifické vlastnosti, jež se využijí v případě, že se vůz pravidelně nabíjí a mezi jednotlivými nabíjeními nejsou stokilometrové přejezdy. Cooper S E samozřejmě zvládne bez nabíjení i dlouhé cesty. Pak je nutné počítat s vyšší spotřebou (kolem osmi litrů) a faktem, že díky přítomnosti jen 36 litrové palivové nádrži budete muset častěji tankovat. Pokud tedy jezdíte delší trasy, zvažte, zda raději nesáhnout po standardní zážehové verzi Cooper S s pohonem všech kol ALL4, která je levnější o 100 tisíc korun.

Mini Cooper S E ALL4 Countryman

Převodovka: pohon všech kol, automatická převodovka

Motor: 1499 ccm, vznětový přeplňovaný tříválec + elektromotor

Výkon: 100 kW (136 k)/4400 ot./min + 65 (88 k)/4000 ot.min.

Točivý moment: 220 Nm/1250-4300 ot./min. + 165 Nm/0 - 3000 ot./min.

Zrychlení: 6,8 sec

Maximální rychlost: 198 km/h

Spotřeba: oficiální 1,9 / test 5,8 l/100 km

Rozměry: délka 4299 / šířka 1822 / výška 1557 mm

Objem zavazadelníku: 405 / 1275 litrů

Hmotnost (provozní/celková): 1660/2270 kg

Palivová nádrž: 36 litrů

Cena: 975 000 Kč

Testovaný vůz: 1 450 596 Kč





redakce

Fotografie k článku

