MINI Countryman X-raid se terénu nezalekne, má zvětšenou světlou výšku a celou řadu úprav

Samozřejmostí je pohon všech kol AKK4 a celá řada přímo nespecifikovaných úprav na podvozku. Úpravce vozů MINI použil větší ráfky s pneumatikami s vyššími bočnicemi, což přineslo zvýšení světlé výšky oproti standardnímu MINI Countryman o 40 mm. S tím souvisí i značně zvětšené nájezdové úhly, stejně jako úhel přechodu.





Spojení MINI, týmu X-raid a dakarské rallye celou jednu dekádu přináší mimořádné sportovní úspěchy. Od roku 2012 do roku 2015 získal tým X-raid v této soutěži s vozy MINI čtyři celková vítězství za sebou – to bylo, když se Dakar Rally konala v Jižní Americe. Další úspěch následoval v roce 2020. Tentokrát se tisíce kilometrů dlouhá vytrvalostní rallye jela v pískách Saúdské Arábie.





MINI Countryman vzbuzuje touhy po dobrodružství. Největší model britské prémiové značky má pět dveří a interiér, který lze využít mnoha rozmanitými způsoby. Tento automobil disponuje univerzálními schopnostmi, kterých je škoda pouze pro běžné ježdění. Robustní koncepce, výkonné motory a volitelně dodávaný pohon všech kol ALL4 jej neomezují pouze na zpevněné silnice. Ale to není vše. Countryman již mnohokrát ukázal své mimořádné schopnosti v podobě dynamiky a praktičnosti v extrémních podmínkách. Byl totiž používán jako doprovodný vůz týmu X-raid, který pomáhal k vítězství aktuálnímu vítězi dakarské rallye. Příznivci značky MINI nyní mohou ze zkušeností těchto off-roadových specialistů těžit. Úpravy podvozků odvozené přímo z rallysportu mění tento pětidveřový vůz na MINI Countryman Powered by X-raid.

Hlavní změnou pro suverénnější jízdu v terénu, již realizoval tým X-raid z Triburu v Hessensku, je zvětšená světlá výška, kterou mají „na svědomí“ zejména ráfky obuté do pneumatik s vyšším profilovým číslem. Tyto prvky byly speciálně vyvinuté pro MINI Countryman a pro jízdu v terénu.

Tým X-raid dokonale zná nejen MINI Countryman, ale také extrémně náročné podmínky v podobě pouštního písku, drsného terénu, bláta nebo kamení, kterým musí posádky, ale také materiál během dálkových rallye odolat. Dalekosáhlé zkušenosti celého týmu nevedou pouze ke stavbě vítězných speciálů dakarské rallye, jako MINI ALL4 Racing a buginy MINI John Cooper Works, ale také k postupným úpravám a zdokonalením servisních vozidel. Rozsáhlé úpravy na podvozku a karoserii vytvořily z MINI Countryman mimořádně spolehlivý doprovodný vůz, který si bez problémů poradil se stovkami kilometrů v nejnáročnějším prostředí.

Zvětšená světlá výška spolu s dalšími úpravami účinně předcházely defektům doprovodného vozu týmu X-raid, který tak bez zaváhání absolvoval přejezdy po výmoly a ostrými kameny posetých cestách And mezi Argentinou a Chile a současně trasách v náročném pouštním terénu Saúdské Arábie. To vše samozřejmě znamená, že MINI Countryman Powered by X-raid je nyní skvěle připraven pro individuální off-roadové jízdy.

Kola navržená speciálně pro rallye zajišťují účinnou ochranu před poškozením pneumatik. Při poškození masivního prstence ráfku, například o kameny, není nutné měnit celé kolo. Tyto prstence jsou současně atraktivním prvkem designu, účinně maskujícím vysoký profil pneumatik.





