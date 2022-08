Test: MG ZS 1.0 TGI - předsudky stranou

Sehnat SUV pod půl milionu s bohatou výbavou je téměř nemožné. Nová automobilka na českém trhu MG nabízí ovšem dobře vybavený model ZS za cenu 424.900 Kč. A nás zajímalo, jak se žije s SUV vyráběném v Číně a jak se s ním jezdí po českém asfaltu.





Starý kontinent si nejdříve podmanily japonské vozy, pak korejské a teď podle všeho začíná éra příchodu čínských modelů. Jednou z prvních vlaštovek je původně britská značka MG již patnáct let vlastněná čínským koncernem Shanghai Automotive Industry Company (SAIC).





V západní Evropě se už modely MG prodávají již několik let. K nám značku přiváží dovozce Mitsubishi, který nabízí zatím jen dva modely (ZS a větší EHS). Tyto vozy pořídíte aktuálně u devatenácti prodejců napříč celou republikou. Kompaktní crossover ZS míří proti Nissanu Juke, Mazdě CX-3, Peugeotu 2008, Renaultu Captur nebo Škodě Kamiq.

Základní verzi s atmosférickou patnáctistovkou pod kapotou DVVT o výkonu 78 kW pořídíte už za 424.940 Kč, přičemž v seznamu výbavy nechybí nic zásadního. Dokonce dostanete Bi-LED světlomety, zadní parkovací senzory, digitální klimatizaci, tempomat, sedmnáctipalcové liťáky, audiosystém s desetipalcovým displejem, kompletní konektivitu, centrální dálkové zamykání, kůží obšitý multifunkční volant, elektrické ovládání všech oken a zrcátek atd.

Hned po prvním usednutí do vozu musíme uznat, že tady se nešetřilo. Interiér jde s dobou a jednoduché tvary působí celkem honosně a útulně. Usednutí na místo řidiče nás nejprve zklamalo – volant lze nastavit pouze výškově. V důsledku to ale vůbec nevadilo, dobrou polohu jsme našli poměrně rychle. Další rozladění přinesl hlavní displej, který nereaguje na dotyk tak dobře jako jeho dražší konkurenti. Navíc jeho grafika je velmi strohá a pro některé funkce (např. vnitřní cirkulaci vzduchu) musíte klikat hned několikrát. Také na panelu hlavních přístrojů bychom raději viděli ručičky než poměrně malé digitální číslice. Člověk si ale zvykne. Doladit by chtělo ještě ovládání rozhraní, kde chybí tlačítko nebo virtuální knoflík, který by Vás vrátil zpět. Takto je operace ukončovat stisknutím fyzického ovladače "domů", která vás vrátí do základní nabídky. Parkovací kamery včetně 360stupňového rozhledu mají slabší rozlišení. Klimatizace pak operuje pouze se stupnicí chlad–teplo a klasické samočinné udržování teploty zde chybí. Do standardní výbavy patří i pomocník pro sjížděníprudkých svahů. Jeho tlačítko naleznete za řadící pákou, stejně jako tlačítko pro vypínání systému stop-start.

Na předních i zadních sedadlech naleznete dostatek prostoru. Použité materiály převyšují svým provedením i kvalitou leckteré konkurenty. Na zadních sedadlech nám chybělo osvětlení, stejně tak ho nenaleznete ani v přihrádce spolujezdce. Zavazadelník poskytne 448 litrů, což je plně dostačující hodnota. Nechybí zde dvojitá podlaha, kde je místo na rezervní kolo. V kufru zcela chybí 12V zásuvka nebo háčky či kotvící očka. Za podběhy jsou k dispozici pouze dvě síťové kapsy. Nutné je počítat s tím, že nákladová hrana je ve výšce 80 cm nad zemí. Naopak potěší sklopná dělená opěradla zadních sedadel.

Testovaný přeplňovaný tříválec je zajímavý motor. Chválíme jeho velmi tichý provoz a to jak po nastartování, tak v otáčkách. Stejně tak se neobjevují nežádoucí vibrace, jelikož se jedná snad o jediný litrový motor s vyvažovací hřídelí na trhu. Tříválec TGI spojený s manuální šestirychlostní převodovkou pochází z dílny General Motors a v minulosti poháněl celou řadů evropských modelů značky Opel (Karl, Corsa nebo Adam).

Použité turbo je poměrně malé, což je cítit v nízkých otáčkách, kdy motor na plyn reaguje velmi vlažně. Motor razantněji ožívá až kolem dvou tisíc otáček. Lépe je tedy zacházet s řazením rychlostí, jako by šlo o atmosférickou jednotku. Zátah není rovnoměrný a pod plynem cítíte mírné škubání. Naše spotřeba paliva se po 700 ujetých kilometrech ustálila na hodnotě 6,7 l/100 km, přičemž při troše snahy lze jezdit mimo město lehce po pěti litry a rozhodně nebudete brzdou provozu. Stačí uvolněně plout krajinou a spotřebu udržíte do 5,5 l/100 km. Horší je to s jízdou po dálnici. Při rychlostech mezi 110-120 km/h se můžeme bavit o spotřebě kolem šesti litrů, při stotřiceti už lehce nad sedm. Pokud jezdíte rychleji, tento model si rozhodně nekupujte. Vyšší stavba vůz brzdí a jízda třeba stošedesátkou už není moc příjemná. Motor nemá dostatek síly a těžká noha na plynovém pedálu šroubuje spotřebu k deseti litrům. Po Praze naopak jezdíte naprosto v pohodě do šesti litrů.

Samotné řízení je poměrně lehké, posilovač si řidiči může nastavit hluboko v menu ve třech úrovních. Podvozek je jednoduchý bez jakýchkoliv možností nastavení tuhosti tlumičů. Byli jsme mile překvapeni tím, jak se tento crossover po českých silnicích pohybuje komfortně. Model ZS se chová sebejistě a není přes svou vysokou stavbu náchylné na boční vítr. ZS se měkce pohupuje a naprosto uvolněně pohlcuje díry, různé nerovnosti i dokonce kanály. V zatáčkách se víc naklání a celkově dává přednost plynulému jízdnímu stylu, což plně vystihuje poslání menšího rodinného automobilu. Podvozek je navíc dobře odhlučněný, neozývají se z něj plechové zvuky, kamínky ani bouchání. Tužší tlumiče jsou dobře utlumené v dorazech, takže na špatném povrchu také nebouchají. Výsledkem je pohodlná jízda i po rozbitém asfaltu, kdy auto neodskakuje.

S modelem ZS uděláte dostatek parády při rozumných nákladech na jeho pořízení. Vůz působí nejen honosně, ale také nabízí velkorysou výbavu a velmi solidní materiály i dílenské zpracování. Připočteme-li k tomu komfortní jízdní vlastnosti a prostornou kabinu, může se MG ZS stát horkým favoritem při výběru nového malého crossoveru. Na druhou stranu je nutné počítat s malými nedostatky (citlivost dotykového displeje, chybějící osvětlení, klimatizace nebo jen výškově stavitelný volant), které jsou ale vykoupeny nižší pořizovací cenou.

Plusy (+)

vzhled a slušné zpracování

pořizovací cena

komfortní jízdní vlastnosti

kultivovaný chod tříválce

přesná 6° manuální převodovka

prostornost

objemný zavazadleník

Mínusy (-)

jen výškově stavitelný volant

displej nezobrazuje venkovní teplotu

horší reakce displeje na dotek a horší grafika

klimatizace

minimální možnosti individualizace

Technické údaje:

Motor: zážehový přeplňovaný tříválec

Zdvihový objem: 999 cm3

Výkon: 82 kW při 5200 ot./min

Točivý moment: 160 Nm při 1800-4700 ot./min

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,2 s

Kombinovaná spotřeba (udávaná/reálná): 6,6 / 6,7 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 448 l

Cena od (základní/testovaný vůz): 424.940 Kč / 494.940 Kč





