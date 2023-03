Mazda2 slaví dvacet let modernizací a dvojicí nových výbav

Základní cena verze Prime-Line s motorem 75 k Skyactiv G a manuální převodovkou je 406.400 Kč. Varianta s automatickou převodovkou a motorem Skyactiv G 90 přijde na 474.400 Kč. Dvě nové série Homura a Homura Aka jsou také k dispozici v nových barevných variantách Aero Grey a Air Stream Blue s různými doplňky exteriéru. Ceny začínají na 478.900 Kč, resp. 534.400 Kč.





Letos, při oslavách dvaceti let od uvedení první generace Mazdy2 na trh v dubnu 2003, se představuje Mazda2 2023 – nejnovější verze oblíbeného hatchbacku segmentu B. Přináší změny v provedení exteriéru i interiéru, dvě nové barvy karoserie, novou strukturu výbav a dvě nové speciální série. Mazda2 se svěžím designem je důležitým stavebním kamenem v rámci konceptu Multi-Solution Approach, který ve třídě kompaktních vozů snižuje spotřebu paliva a zvyšuje radost z jízdy.





Mezi hlavní změny v interiéru Mazdy2 2023 patří nová přístrojová deska, výdechy klimatizace a ozdobná výplň dveří, dále čalounění a spousta dalších prvků, které vylepšují jízdní komfort i ve standardu nejnižších výbav. Systém Mazda Connect nyní podporuje Android Auto™ a bezdrátové připojení k Apple CarPlay®, a to už od stupně výbavy Centre-Line. Výzkum společnosti Mazda, který zkoumá pronikání hluku a vibrací do interiéru vozu (NVH) přinesl výsledky ve formě jedinečného přístupu ke kontrole takového hluku. Celá posádka si tedy může užívat cestu v příjemném tichu. K dispozici je vyhřívaný volant a samozatmívací zpětné zrcátko.

Během uplynulých let sklidila každá generace Mazdy2 spoustu chvály za vynikající jízdní vlastnosti v rámci konceptu Jinba Ittai. Díky nejnovější verzi technologie Mazda Skyactiv-Vehicle Architecture radost z jízdy ještě roste. S přední nápravou typu MacPherson a díky zadní nápravě s vlečenými rameny a torzní tyčí, je jízda plynulá a pohodlná. Výrobci optimalizovali rovněž nastavení předních i zadních tlumičů.

K dispozici jsou verze s výkonem od 75 po 115 k a varianty s automatickou i manuální převodovkou, takže si v nabídce vybere každý. Vylepšená přední sedadla se navíc starají o lepší posez bez zbytečného pohybu hlavy, což omezuje únavu a dále usnadňuje řízení. Zárukou stability ve vyšších rychlostech je technologie G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). K tradičním vlastnostem modelů Mazda2 patří i přesné ovládání a rychlé reakce vozu.

Základní cena verze Prime-Line Mazda2 s motorem 75 k Skyactiv G a manuální převodovkou je 406.400 Kč. Do výbavy v této verzi patří např. hlavní displej s úhlopříčkou 8", podpora Android Auto™ a Apple CarPlay®, LED světlomety, elektrické ovládání oken, DSC, TCS a další bezpečnostní systémy. Když se k tomu přidá měřič tlaku v pneumatikách a asistenční systém pro rozjezd do kopce, vznikne ideální kompaktní vůz do města.

Základní cena za variantu s automatickou převodovkou a motorem Skyactiv G 90 je 474.400 Kč. Obě varianty e-Skyactiv G 90 i e-Skyactiv G 115 s manuální převodovkou jsou vybaveny systémem Mazda Mild Hybrid.

K některým verzím výbavy lze přidat Paket Plus a Paket Safety. Do nich patří například adaptivní LED světlomety, monitoring slepého úhlu, vyhřívané sedačky, Head Up displej nebo kamera se systémem 360o Top View Monitor.

Dvě nové série Homura a Homura Aka jsou také k dispozici v nových barevných variantách Aero Grey a Air Stream Blue s různými doplňky exteriéru. Ceny začínají na 478.900 Kč, resp. 534.400 Kč.

Model Mazda2 2023 lze objednat v autorizovaných autosalonech. První vozy budou v Evropě k dispozici od května 2023.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Mazda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek