Test: Mazda CX-30 se stará o nejedno překvapení

Japonská automobilka zareagovala na rostoucí oblibu crossoverů tím, že vyplnila mezírku mezi modely CX-3 a CX-5. Ne modelem CX-4, jak by se dalo očekávat, ale Mazdou CX-30. Za vynecháním čtyřky v označení může velký čínský trh, kde se jedná o nešťastné číslo. Jaká je?





Model CX-30 je o dvanáct centimetrů delší než dosavadní CX-3 a o 15,5 cm kratší než CX-5. Na šířku je oproti CX-3 o 3 cm širší a o 4,5 cm užší než CX-5. Technicky je japonská novinka blíže k aktuální generaci Mazdy 3, oproti které je crossover o 6,5 kratší a má o sedm centimetrů kratší rozvor náprav. To se samozřejmě odrazilo i v prostornosti kabiny, když vpředu je vše v pořádku, ale vzadu pár centimetrů jednoduše chybí. Vše dohání vyšší stavba karoserie a výše ukotvený sedák.





Vůbec špatné to naopak není s nabídkou zavazadlového prostoru. Ten pojme slušných 430 litrů, pokud tedy jako my nemáte ve voze příplatkový subwoofer Bose, který sníží kapacitu o osm litrů. Po sklopení zadních opěradel nevzniká zcela rovná podlaha a přepravní kapacita naroste na 1406 litrů. V kufru chybí háčky a chytré vymoženosti, opěradla jsou sice dělená v poměru 2:3, ale nastavení jejich sklonu nebo dokonce možnost sedadla o pár centimetrů posunout byste hledali marně. Stejně jako musíte zapomenout na průvlak na lyže.

Mazda v kabině pořádně uklidila a interiér působí prémiově. Nechybí elegantní čisté tvary, kvalitní materiály a špičkové dílenské zpracování. Kabina je sice jednoduchá, ale dobře promyšlená a v podstatě nic nemusíte hledat. Vše je tam, kde očekáváte. To samé může říci řidič. Sedne do sedadla, přitáhne volant a vše má hezky po ruce. Samotný infotainment je svižný a přehledný. Ovládá se hezky postaru prostřednictvím otočného ovladače umístěném na středovém tunelu vedle řidiče. Když je auto v pohybu, nelze středový displej ovládat dotyky, ale pouze pomocí tohoto ovladače, což zvyšuje bezpečnost na silnici. Kromě toho na středovém panelu zůstala klasické kruhové ovladače pro ovládání klimatizace, které zvládnete i po slepu. Pak tu máme parádní volant, který jasně dokazuje, že kulatý tvar nepatří do muzea, jak si některé automobilky v současné době myslí. Stydět se nemusí ani přístrojový štít za volantem. Ten působí rovněž minimalisticky, ale maximálně přehledně. Rozložení ukazatelů a čitelnost budíků je naprosto ukázková.

Ještě než sedneme za volant, pojďme se podívat na slušivý kabát CX-30, která působí vzhledem ke svým rozměrům robustním a zároveň elegantním dojmem. Na robustnosti přidávají nelakované plastové blatníky, prahy a spodky nárazníků. Sexy silueta s dlouhou kapotou, výrazně skloněným čelním oknem a nízkým prosklením z ní dělají krasavici. Šmrnc přidávají přimhouřená přední i zadní světla. Nám se tahle Mazda jednoduše líbí.

Dvoulitrový čtyřválec s výkonem pouhých 122 koní může být v současné době foukaných agregátů pro smích. Emisní limity ovšem plní bez filtru pevných částic. Přestože se dvoulitr chlubí vysokým kompresním poměrem (13,0:1), stačí mu k provozu zcela běžný benzín s oktanovým číslem 95. Agregát je také obohacen o vypínání dvou válců za nízké zátěže, která v kombinaci s mild-hybridním 24voltovým systémem ušetří pár deci paliva. Startér generátor připojený k motoru řetězem při brzdění rekuperuje kinetickou energii na elektrickou a ukládá ji do lithium-iontové baterie umístěné mezi koly vně kabiny. Při akceleraci může startér-elektromotr přidat 6 kW a 45 Nm. Dynamické zázraky ale od motoru nečekejte, i mnohem menší turbomotory mají daleko dravější průběh. Mazda naopak táhne naprosto lineárně a o něco víc se rozhoupe až po překročení třech tisíc otáček. S CX-30 tak lze jezdit vyloženě na pohodu, přičemž jsme dokonce nevypínali ani stop-start systém. Ten tady díky mild-hybridní technologii funguje naprosto ukázkově. Jezdit za udávaných 5,1 l/100 km se nám dařilo jen chvilku. Jízda to ovšem byla nezáživná, a tak jsme nejčastěji jezdili za pět a půl litru. Konečná spotřeba paliva se díky rychlému přesunu po dálnici ustálila na hodnotě 6,2 l/100 km, což není vzhledem k našemu jízdnímu stylu vůbec špatná hodnota.

Sériově dodávaný i-Activsense dává pozor, aby řidič za jízdy neusnul, protikolizní systém hlídá, aby řidič včas zastavil v případě překážky. Hlídač mrtvého úhlu upozorňuje na další vozy v blízkosti automobily. V praxi to znamená, že šofér má situaci kolem svého auta neustále pod kontrolou, protože se mu informace nepřetržitě zobrazuje přesně ve středu jeho zorného pole.

Jízda s mazdou je příjemná a velmi tichá. Ve voze nic nedrčí, nevibruje ani neruší. CX-30 dokáže poskytnout jízdní komfort srovnatelný s prémiovými značkami. Vše umocňuje výtečné odhlučnění, velmi přesvědčivé tlumení nerovností a dobrý výhled z vozu. Mazda je rovněž řidičky velmi přívětivá. Ovládá se snadno, dráhy řazení jsou maximálně přesné a krátké. Vyšší těžiště vozu si oproti modelu 3 vyžádalo použití mohutnějších stabilizátorů a tvrdších pružin, aby bylo možné udržet náklony karoserie na uzdě. To se do značné míry povedlo, v přímém srovnání s trojkou jsou náklony karoserie nepatrně větší. Suverénním vlastnostem podvozku pomáhá elektronika, například nová funkce regulace stáčivého momentu zajišťuje předokolce rychlejší návrat do přímého směru po průjezdu zatáčky s pomocí lehkého přibrzdění vnějších kol.

Mazda CX-30 jde vlastní cestou. Nabízí atraktivní kabát doplněný o minimalisticky čistý interiér a ještě k tomu poskytuje zajímavou výbavu a hlavně radost z řízení. Vůbec se nebojte nejslabšího motoru, poskytuje dostatečnou dynamiku při zajímavé spotřebě paliva.

Plusy:

Odhlučnění interiéru

Citlivé řízení

Přesné řazení

Spotřeba

Lineární zátah motoru

Bohatá základní výbava

Mínusy:

Jen průměrná prostornost a variabilita interiéru

Technické údaje Mazda CX-30 Skyactiv G-122 Motor: zážehový řadový čtyřválec, 1998 ccm Zdvihový objem válců (cm3): 1998 Nejvyšší výkon: 90 kW (122 k) / 6000 ot./min. Nejvyšší točivý moment: 213 Nm / 4000 Převodovka: šestistupňová manuální Poháněná kola: pohon předních kol Akcelerace 0-100 km/h: 10,6 s Nejvyšší rychlost: 186 km/h Spotřeba paliva naměřená: 5,1 l/100 km Délka (mm): 4395 Šířka bez zrcátek (mm): 1795 Výška (mm): 1540 Rozvor náprav (mm): 2655 Hmotnost pohot. / celková (kg): 1335 / 1927 Objem zavazadlového prostoru (l): 430/1406 Objem palivové nádrže (l): 51 Cena modelu od: 606 900 Kč





