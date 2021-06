Test: Karavan X-Line Life Style Camper - když cesta je cíl a můžete jet kdekoliv

Zájem o karavany a obytné vozy pozvolna rostl každým rokem, ale pandemie koronaviru jej doslova akcelerovala do masivní vlny zájmu. Kladete si otázku, zda je karavaning i pro vás? Dokud nevyzkoušíte, nezjistíte. My přijali nabídku od společnosti Life Style Camper a otestovali jsme karavan, který ušetří vaši peněženku a zároveň vás odveze do jakéhokoliv obtížného terénu. Pojďme se podívat je-li tomu skutečně tak.





Je docela možné, že při týdenním pobytu v kempu něco zažijete, ale skutečné dobrodružství, svobodu a volnost najdete v přírodě, na horách, při zdolávání těžkého terénu nebo na cestách za nepoznanými místy. Baví vás jízda na kole v horských výšinách, lezení po skalách nebo máte rádi samotu a končiny vzdálené daleko od civilizace? Pro plnění jakýchkoliv cestovatelských plánů potřebujete buď dobrou domovskou základnu nebo karavan, který můžete vzít kdekoliv s sebou. Jednou z možností může být testovaný karavan X-Line od Life Style Camper.





X-Line je totiž absolutně soběstačný, můžete s ním na dálnici, po okreskách, ale i do opuštěných a neprobádaných končin. Má k dispozici všechno, co potřebujete: solární panely pro výrobu vlastní elektřiny, nádrž na 58 litrů vody s bojlerem, sprchu, kuchyňku s plynovým hořákem a další příslušenství, které potřebujete pro život mimo domov. Co mu ale chybí, je absence WC. Prodejce ovšem uvažuje, že jej chemickým záchodem vybaví. Karavan si můžete nejdříve vyzkoušet, půjčit si ho za cenu od 1 000 Kč na den po složení vratné kauce ve výši 10 000 Kč. Minimální doba pronájmu jsou 3 dny.

Pokud byste měli zájem si X-Line pořídit, můžete si vybrat ze dvou výbavových provedení Comfort a Premium. Ceník je v eurech, pro lepší orientaci jsme ceny přepočítali podle aktuálního kurzu na koruny (aktuální kurz 25,40 Kč za Euro). Cena výbavy Comfort začíná na částce 334 440 Kč a Premium pořídíte za 402 000 Kč. Na přání je možné rozšířit výbavu o několik zajímavých doplňků za příplatek, jako například vnější skládací stůl (3 302 Kč), zavazadlový prostor ve spodní části přívěsu se skládací matrací (9 906 Kč), otevírací střešní okno s ventilátorem (9 246 Kč), interiér potažený kůží Alcantara (26 086 Kč), samostatné nezávislé topení Webasto (31 369 Kč), nádrž na odpaní vodu 60 l (2 972 Kč), solární panel 100 W 6A (20 803 Kč), markýzu 2,5 x 2,5 m (8 255 Kč), střešní stan 200x140 cm (39 624 Kč), držák na stojan na kola (8 915 Kč) nebo barvu na přání (11 557 Kč) a další. My měli k dispozici karavan ve výbavě Premium s několika doplňky a jeho cena se vyšplhala na 489 966 Kč. Karavan lze zakoupit i na splátky s 0% akontací.

X-Line se vyrábí na Ukrajině a při jeho výrobě jsou použity nejlepší díly z Německa, Rakouska, Francie, USA a Velké Británie. Vysoce odolnou konstrukci podvozku se zavěšením kol s revoluční technologií vyrábí na zakázku pouze pro Life Style Camper německá firma Knott. Díky této inovaci došlo ke zvýšení zdvihu ze 7 cm na 16 cm. Celková výška podvozku je 40 cm. Karavan je skutečně pohodlný, pevný a stabilní. Můžete s ním zdolávat i strmé kopce. I při náklonu 40° se přívěs pevně drží na vozovce a nepřevrátí se. Standardně je vybaven koly s ocelovými disky a pneumatikami o rozměru 215x65 R15 nebo litými disky s pneu o rozměrech 215x75 R15 (Premium). Za příplatek můžete karavan osadit dokonce i 16“ koly. X-Line se vyrábí individuálně na míru. Běžná doba dodání je do tří měsíců.

Design karavanu X-Line je velmi zdařilý a v zeleném provedení budil pozornost kolemjdoucích, kteří se ptali, co je to za vojenský přívěs. Konstrukce karavanu je vyrobena z lehké tvrzené překližky. O tuhosti přívěsu svědčí i nosnost střešních nosičů, která je 200 kg. Speciální bezpečnostní lak vyrobený v USA je nepropustný a chrání karoserii karavanu před všemi nepříznivými vlivy počasí. Prodejce poskytuje na lak záruku dokonce až 10 let.

Offroadové vlastnosti karavanu X-Line vám dovolí vozit jej i do nerovných terénů polních, lesních nebo horských cest. Ovšem bez automobilu s koulí to nepůjde. Pro terén mimo asfaltové silnice budete potřebovat vhodný vůz, ale na silnici si vystačíte s běžným autem i s menším výkonem. X-Line totiž váží jen 550 kg. My měli k dispozici Škodu Yeti 2.0 TDI o výkonu 81 kW a jízda s karavanem byla paráda.

X-Line je vhodný i pro méně zkušené řidiče. K jeho tažení vám stačí řidičák skupiny B. Jízdní vlastnosti jsou velmi dobré, což umožňuje nižší těžiště, stabilita přívěsu a jeho kompaktní rozměry 3,5 m na délku, 170 cm na šířku a 195 cm na výšku. Na dálnici jsme jeli povolenou rychlostí 100 km/h. Když bylo třeba při předjíždění přidat, zvýšení na 110-120 km za hodinu nečinilo karavanu žádný problém a dobře seděl i při poryvech větru. Dokonce jsme slyšeli, že už s ním někdo pádil i stosedmdesátkou, ale to bychom nikomu nedoporučovali. Na okreskách jsme v některých chvílích úplně zapomněli, že máme za zády přívěs a občas jsme se museli přesvědčit ve zpětném zrcátku. Manipulaci a připojení zvládne jeden člověk. Když bylo na parkovišti málo místa, sám jsem jej odpojil a zaparkoval vedle tažného vozu.

S X-Linem můžete vyrazit kdekoliv, výhodou je také maximální flexibilita. Změnit plán můžete kdykoliv, jak se vám to hodí. Sbalíte věci, připojíte karavan a vyrážíte. Během několika minut se přesunete na jiné místo. Začalo pršet? Nevadí, můžete jet tam, kde neprší. Vzpomněli jste si na místo, které chcete navštívit? Připojíte a jedete. Ráno na samotě u lesa, odpoledne někde u vody a večer ve vinném sklípku. X-Line můžete vzít vždy s sebou nebo jej zamknete a necháte na místě, kde se budete vracet a vyrazíte na výlet autem bez přívěsu.

Testovaný karavan není sice žádné luxusní obydlí, ale poskytne vám nejen to nejdůležitější, tedy střechu nad hlavou, ale i spoustu vybavení, které vám zpříjemní pobyt v přírodě. Po odpoledním výletě beskydskými horami jsme zaparkovali na místě k přespání, které jsme si domluvili přes aplikaci. Bylo to na poslední chvíli, a proto taky nebyla posekaná tráva, ale nám to k přenocování nevadilo. Měli jsme krásný výhled na Lysou horu. Ukotvili jsme přívěs vysunutím zadních noh a brzdou vepředu.

X-Line je vybaven markýzou velikosti 2,5 x 2,5 m, kterou vysunete a upevníte tyčemi. Montáž a demontáž je jednoduchá a rychlá. Za tmy si můžete svítit LED světlem, které je po celé délce markýzy a dostatečně osvětluje prostor pod markýzou nad stolem a židlemi. Solární panel na střeše karavanu vám dodá elektřinu, která vystačí v případě zatažené oblohy až 3 dny. Jinak se baterie průběžně nabíjí a energie máte dostatek pro všechny spotřebiče. Na pravém boku přívěsu máte k dispozici zásuvku na 230V pro připojení k síti v kempu. Vedle je plnící hrdlo na vodu a koncovka na připojení sprchy. Bojler s elektrickou pumpou má nádrž na 58 litrů, což stačí na umytí nádobí a rychlé umytí pod sprchou. V přední části přívěsu je úložný prostor nákladový kufr, kde se nachází i 5-ti litrová plynová bomba pro sporák. Na levém boku je úložná skříňka pro samostatné nezávislé topení Webasto, kabel k připojení k síti, sprchu, případně další věci k uskladnění.

Zadní část karavanu je vyhrazena pro kuchyňku na přípravu jídel. Na bok karavanu lze instalovat skládací stůl, který je při přepravě umístěn v interiéru karavanu. Rozšiřuje tak manipulační prostor kuchyňky. Kuchyňka je vybavena plynovým sporákem s dvěma hořáky, přenosnou lednicí a dřezem na nádobí s vodovodní baterií. Chybí nádrž na odpadní vodu, a proto je nutné postavit pod výpusť kbelík. V případě deště nebo prudkého slunce je možné kuchyňku chránit stanem s moskytiérou ve tvaru kapuce. V kuchyňce připravíte snadno třeba vajíčka se slaninou, kuřecí nudličky s rýží, uvaříte párky nebo jiná nenáročná jídla.

Prostor pro manipulaci je dostatečný. Pro uložení potravin a nádobí jsou zde úložné skříňky a příborník. Kohoutek baterie je nutné otočit úplně do výchozí polohy, jinak se spouští čerpadlo, které vydává rušivý zvuk. V kuchyňce se také nachází ovládací panel s hlavním vypínačem el. energie, vypínači ledničky, osvětlení kuchyňky a přepínač měniče energie z 12V na 220V. Pro připojení spotřebičů jsou zde dvě zásuvky na 220V a jedna na 12V. Dále vstup pro USB kabel, hodiny, budík, teploměr a voltmetr stavu baterie.

Karavan X-Line vám nenabídne uvnitř příliš prostoru a ani se tam nepostavíte, protože není primárně určen k obývání. Ovšem pohodlně se v něm vyspí dvě dospělé osoby a když se uskromní, tak se vejde i menší dítě. Pokud byste potřebovali více prostoru pro spaní, je možné přívěs rozšířit o střešní stan vhodný pro další dvě osoby. Postel o rozměru 200x140 cm je vybavena pěnovou matrací o výšce 10 cm a lamelovými rošty. Za příplatek se nabízí zavazadlový úložný prostor ve spodní části přívěsu se skládací matrací, ze které můžete vytvořit pohodlnou sedačku. Opřít se můžete o textilem potaženou opěrku, věci můžete odložit na poličky, které jsou hned vedle po ruce.

Boční dveře jsou s otevíracími okny, závěsy a moskytiérami. Pro lepší přístup se dají otevřít dokořán a zabezpečit, aby se nezavíraly. V noci je možné se uvnitř zamknout. Při chladnějším počasí zapnete topení a během chvilky prostor vyhřejete. Po vypnutí topení ještě nějakou dobu se zpožděním dobíhá a vydává hučivý zvuk, který po chvilce přestane. Pro vyvětrání slouží střešní okno, které je možné za příplatek vybavit i ventilátorem s teplotním čidlem. K dispozici jsou dvě skříňky pro uložení věcí. Příjemné chvíle si můžete zpříjemnit hudbou z audio systému s dvěma reproduktory. Další dva reproduktory jsou v kuchyňce. Využít můžete také televizor s LED obrazovkou. Anténa je externí, konektor pro připojení se nachází na levém boku přívěsu. Na ovládacím panelu jsou vypínače vnitřního i venkovního osvětlení, vstup pro TV USB, ovládání topení, zásuvka na 220V a rádio. USB konektory jsou také na čelní stěně pod opěradlem.

Pokud máte chuť prožívat chvíle pohody a dobrodružství na cestách po českých i zahraničních končinách, volbou karavanu X-Line od Life Style Camper neuděláte chybu. Flexibilita ve spojení s vlastnostmi tohoto mini karavanu jistě splní vaše potřeby ať už při víkendových výpravách nebo na delších cestách na dovolenou. S karavanem jsme za dva dny najeli téměř 500 kilometrů a byl to příjemně strávený čas jak za volantem, tak i v přírodě.

Text a foto: Jiří Řikovský





Fotografie k článku

