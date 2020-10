Test: Toyota Corolla 2.0 GS Hybrid - Corolla nemusí být nudná

Corollu kombi můžete mít v zajímavém provedení GR Sport, která nekřičí do světa, že se jedná o sportovce ale v případě potřeby dokáže pobavit. Z obyčejného kombi se mávnutím kouzelného proutku stal hodně zajímavý vůz.





Corolla GR Sport se od ostatních variant liší už svým vzhledem. Má dvoubarevnou karoserii tvořenou jednou z osmi speciálních barev a vždy černé střech. Má specifickou masku chladiče a černé detaily karoserie – rámečky kolem oken, boční lišty nebo kryty vnějších zpětných zrcátek. Základem jsou sedmnáctipalcová černá litá kola, Bi-LED přední světlomety, zatmavená zadní okna a například difuzor na zádi. Z nudné Corolly se tak rázem stal atraktivní kombi, které na sebe stále ještě nestrhává pozornost okolí.





Vnitřek se vyznačuje sportovními sedadly čalouněna kombinací textilu a syntetické kůže. Ty poskytují tělu v zatáčkách výraznější oporu. Kontrastní prošívání Toyota použila nejen na sedadlech, ale také na hlavici řadící páky, volantu nebo výplních dveří.

U výbavy GR Sport se majitelé mohou těšit z dvouzónové automatické klimatizace, bezdrátové nabíječky mobilních telefonů, 8palcového infotainmentu, parkovací senzory vpředu i vzadu, ambientní osvětlení nebo adaptivního tempomatu. Za 43 tisíc korun je možné přiobjednat paket Dynamic, která přidá 18ti palcová kola, vyhřívaný volant, head-up displej nebo systém upozorňující na auto ve slepém úhlu. Spolu s paketem Dynamic je možné v ceníku zaškrtnout adaptivní tlumiče za 26 tisíc korun.

Aktuálně zkoušenou Toyotu s dvoulitrovým hybridem v provedení GR Sport koupíte za akční cenu 772 900 Kč. O 75 tisíc levněji můžete mít v tomto provedení vůz poháněný benzínovou osmnáctistovkou, ale věřte, dvoulitr je lepší po všech stránkách. Za vše mluví už jen samotné zrychení z 0 na 100 km/h. Jednaosmičce to trvá předlouhých 11,1 sekundy, kdežto dvoulitr to zvládne za 8,1 sekundy.

Corolla se ovládá se snadností a lehkostí. Fakt, že se jedná o hybrid, neznamená pro řidiče žádné další úkony navíc. Voličem převodovky zařadíte jednoduše do polohy „D“ a pak jenom šlapete na plynový pedál popř. brzdový a točíte volantem. Řízení je tak velmi jednoduché a pohodlné. Corolla se rozjíždí na elektrický pohon elektromotoru, který se spolu se čtyřválcem schází v jedné převodovce s plynule proměnným převodem. Teprve po rozjezdu se do hry podle potřeby přiřazuje benzinový čtyřválec.

Podvozek sází na víceprvkovou konstrukci zadní nápravy, což zaručuje Corolle kvalitní jízdní vlastnosti. V praxi dokáže tohle auto jezdit svižně i v zatáčkách a nepůsobí příliš těžkopádně. Je to dáno kromě jiného tím, že těžké baterie už nejsou zcela vzadu, ale před zadní nápravou a bylo docíleno daleko lepšího rozložení hmotnosti. Celkové kilogramy se navíc podařilo udržet pod hodnotou 1,4 tuny, což je skvělé. Podvozek je jistý, tuhý ale zároveň komfortní. A to i v našem případě kombinace osmnáctipalcových kol a příplatkových adaptivních tlumičů. Ty se chovají různě v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Podvozek je vybaven G senzory vpředu a vzadu, které posílají získaná data do inteligentní řídící jednotky, která v závislosti na získaných informacích upravuje nastavení tlumičů.

V režimu Comfort se Corolla ladně pohybuje i na rozbitých silnicích za občasného doprovodu nějakého pazvuky, za kterým stojí široké pneumatiky o rozměru 225/40. V režimech Sport a Sport+ Toyota příjemně ztuhne a vůz nabízí výrazně vyšší jistotu a náznak hravosti. Jediné, co testovanému vozu musíme vytknout, byl hluk od jinak fantastických pneumatik Falken. Ty patří mezi držáky na silnici, mají vyztužené bočnice, ale jsou jednoduše hlučné. Svůj podíl na tom zajisté má i samotné horší odhlučnění od kol, přece jen v této třídě panují přísná měřítka. Nepříjemné hučení se dostavovalo v rychlostech nad 120 km/h, což pokračovalo až k maximálce 180 km/h (hybridy mají elektronické omezení maximálky).

Naopak výtečné to bylo se spotřebou paliva. Týdenní test jsme dokončili se závěrečnou spotřebou 5,7 l/100 km. A to v šesti stovkách ujetých kilometrů byly i rychlejší přesuny.

Hybridní Toyota Corolla kombi v testovaném provedení GS Sport je skvělým vozem, u kterého není hybridní soustava na obtíž. Posádku nijak neusurpuje a řidiči pomáhá dosahovat lepších výkonů. Corolla je vlastně hodně povedeným kombíkem, který vyniká přívětivostí a úsporností. Jediné, co lze testovanému kousku vytknout, je zmiňovaný hluk od pneumatik při vyšších rychlostech.

Pohonná jednotka elektromotor a benzinový řadový čtyřválec 2,0 l Výkon benzínového motoru 153 koní (112 kW) při 6 000 ot./min. Točivý moment benzínového motoru 190 Nm při 4 400 - 5 200 ot./min. Celkový výkon hybridní soustavy 184 koní Převodovka e-CVT Pohon předních kol Pohotovostní hmotnost 1 370 kilogramů Akcelerace 0-100 km/h 8,1 sekundy Maximální rychlost 180 km/h Spotřeba udávaná (kombi) 5,1 l/100 km Spotřeba naměřená (kombi) 5,7 l/100 km Objem palivové nádrže 43 litrů Rozměry (délka/šířka/výška) 4 650/1 790/1 435 mm Rozvor 2 700 mm Objem zavazadlového prostoru 581 litrů





