Test ojetiny: Hyundai i30 – korejec, který změnil svět

Hyundai i30 spolu se sesterským modelem Kia Ceed způsobil cenovou revoluci na trhu s novými vozy. Hatchback i kombi totiž Evropu uchvátili cenou, ale přitom poprvé v historii korejských vozů také kvalitou zpracování a použitých materiálů. Najednou byl na trhu vůz schopný se měřit s takovými automobily jako je Ford Focus nebo Opel Astra, ale za cenu, kterou oslovil skutečně velkou část řidičské populace.





První generace Hyundaie i30 dorazila do prodeje v roce 2007 a to v provedení hatchback. Vůz vzápětí absolvoval bariérovou zkoušku Euro NCAP s výsledkem 4 hvězdy z 5 možných za ochranu posádky při nárazu. Tento výsledek vůz zopakoval i ve vylepšené verzi o rok později. To vstoupilo na trh i kombi pod označením i30cw. V roce 2009 se do „í-třicítky“ začal montovat systém Start-Stop a v roce 2010 prošla modelová řada faceliftem. V inovované podobě se však vůz vyráběl jen do roku 2011, kdy byl na podzimním frankfurtském autosalonu představen Hyundai i30 druhé generace, který od roku 2012 první řadu nahradil.





Proti sourozenecké Kie Ceed se model i30 liší nejen vzhledem, ale i rozvržením interiéru, což poznáte u kombíků. Hyundai i30cw totiž nabízí více místa na zadních sedadlech, zatímco Kia Ceed SW má větší zavazadelník. V praxi to znamená, že „í-třicítka“ v provedení kombi disponuje zavazadlovým prostorem o objemu pouze 415 litrů v základním uspořádání, což na kombík nižší střední třídy není mnoho. Avšak ani hatchback s objemem zavazadelníku 340 litrů nepředstavuje nějaké terno.

Pochvalu si však vůz zaslouží za příkladnou nabídku místa pro posádku, a to jak na předních, tak zadních sedadlech. Pohodlnému cestování dále pomáhá komfortně naladěný podvozek, solidně tlumící nerovnosti. Druhou stranou mince je větší náklon karoserie v zatáčkách a jízdní vlastnosti dosahující maximálně průměru. Zde se u ojetin může zle projevit stav podvozku, když originální silentbloky ramen nemají nejlepší životnost a zhoršený stav podvozku pak chování za jízdy dokáže silně ovlivnit.

Celkem se pod kapotu „í-třicítky“ první generace dostaly tři benzinové motory s proměnným časováním ventilů CVVT a čtyři turbodiesely, z nichž ten nejsilnější disponuje technologií proměnné geometrie lopatek turba VGT. Už základní benzinová čtrnáctistovka nabízí výborný výkon 80 kW a pro pohon vozu je tak zcela vyhovující. Ještě více sil má jednotka 1.6 CVVT pracující s výkonem 93 kW, ale kvůli povedené „jedna-čtyřce“ není na trhu moc často k vidění. Totéž platí i o dvoulitru s výkonem 105 kW.

Základní turbodiesel 1.6 CRDi výkonem 66 kW příliš neuchvátí a tak doporučujeme spíše jeho silnější verzi 1.6 CRDi s výkonem 85 kW, která je ideální. Ještě více nabízí pohonná jednotka 2.0 CRDi VGT pracující s výkonem 103 kW. Když ale budete jezdit často s lehkou nohou, takříkajíc na spotřebu, nebudete využívat variabilní lopatky turba, což časem povede k jejich zatuhnutí a padání vozu do nouzového režimu. Oprava pak spočívá v demontáži a repasi turbodmychadla, což není úplně levná záležitost.

„Objevují se automobily s vůlemi na podvozku, občas se lze setkat s pazvuky v interiéru,“ pokračuje vy výčtu možných problémů Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Na podvozku přitom vznikají vůle jak v silentblocích ramen, tak v táhlech stabilizátoru, což vede k jejich hlasitému klepání. Občas zlobí autorádio, výjimkou není praskání žárovek ve světlometech.

„Určitě prověřte funkci stěračů a ostřikovačů, se kterými jsou někdy problémy,“ nabádá zástupce AAA AUTO. Důkladnou kontrolu si ale zaslouží veškerá výbava vozu. „K dalším rizikovým prvkům výbavy patří klimatizace a elektrické ovládání oken,“ pokračuje Jindřich Topol z AAA AUTO. Objevují se i potíže s korozí a to ne na karoserii, ale na výfuku. Jeho důkladnou kontrolu na zvedáku tak lze jen doporučit.

Hyundai i30 se i na trhu s ojetými vozy nabízí za zajímavé ceny. Automobily první generace ale už pár let jezdí, a tak u nich nelze očekávat zcela bezporuchový provoz.





Milan Jirouš

Vyhledat vozidla v inzerci: Hyundai

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek