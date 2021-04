Test: Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV DCT - dospělé malé auto

Nejnovější generace i20 s moderním vzhledem má všechny předpoklady být úspěšným vozem. Hyundai v případě novinky nastolil velmi vysokou laťku, nám však u vrcholného provedení vadilo pár drobností.





Na nejlevnější provedení i20 v provedení 1.2i Start stačí aktuálně 279 990 Kč. Pokud ale chcete slušně vybavený vůz, doporučujeme připlatit osmdesát tisíc korun za výbavový stupeň Smart, který uspokojí většinu motoristů. Testovaný model s přeplňovanou jednotkou 1,0 T-GDI Mild Hybrid ve vrcholné specifikaci Style na 489 990 Kč, příplatková výbava vyhnala cenu až na 600 tisíc korun, což je za malý vůz hodně peněz. Je pravdou, že zkoušená i20 nabízela vše, co lze v ceníku zaškrtnout.





Nová generace i20 stojí na podvozkové platformě převzaté z minulé generace. Novinka se nepatrně natáhla na délku i šířku. O něco menší je na výšku. To proto, aby více vynikla dynamická silueta vozu. Styl zkoušené i20 potrhuje černé lakování střechy za dvanáct tisíc korun a sedmnáctipalcová kola dodávaná v rámci paket Premium (+ 50 000 Kč). Kromě toho tento paket přináší LED zadní svítilny, které mají charakteristický podpis ve stylu písmene Z. Dalším zajímavým prvkem zádi je i červená linka spojující svítilny, tvořená ovšem pouze odrazkami, která odděluje plechovou část pátých dveří od černě lakovaného plastu.

Po otevření dveří zaujme moderně pojatá kabina. Za volantem nalezneme digitální přístrojovou kapličku Supervision s 10,25“ displejem a uprostřed palubní desky pak stejně velkou obrazovku infotainmentu s integrovanou navigací a bohatými možnostmi konektivity. Oba zmíněné displeje pořídíte jen ve vrcholném provedení Style. Standardně Hyundai dodává přístrojový štít analogový a displej infotainmentu ve výbavě Smart osmipalcový, jinak chybí zcela.

Nejvyšší výbava přidala sportovní sedadla, která jsou dobře tvarovaná a vyhoví pasažérům nejrůznějších proporcí. Ve voze je dostatek odkládacích prostor a držáků na lahve. Dokonce i do kapsy v zadních dveřích se vejde větší než půllitrová PET lahev.

S vrcholným provedením se také pojí nejsilnější pohonná jednotka. Tou je v případě i20 benzínový přeplňovaný tříválec s mild-hybridní výpomocí. Litrový motor díky přítomnosti hybridní soustavy působí velmi příjemně. Pružné zrychlení je víc než dobré a předjíždění je radost. Tříválec při běžné zátěži přepíná do režimu ECO a působí po opakovaném stlačení plynu mdle. Za vším stojí naladěný dvouspojkové převodovky a přítomnost startér/generátoru. To se však razantně změní, pokud přepnete do režimu SPORT. Pak je i20 mrštná a umí vytasit drápky. Pokud ovšem nepatříte mezi závodníky a s charakterem vozu splynete, užijete si uvolněné cestování při slušné spotřebě paliva. My ovšem za volantem i20 většinou pospíchali a výsledkem bylo odběr 6,5 l/100 km, což příliš nekoresponduje s údaji výrobce. Ten slibuje průměrnou spotřebu 4,7 l/100 km.

Mild-hybridní i20 jezdí slušně a snaží se tlumit nerovnosti. Na sedmnáctipalcových kolech o rozměru 215/45 ji to ale moc dobře nejde. Na hladkém povrchu jezdí famózně, na nerovnostech už to taková slast není. Každopádně sedmnáctky bychom na voze rozhodně mít nechtěli. Několikrát nás při jízdě otravovat systém hlídající tlak v pneumatikách, vždy se jednalo o poplašnou zprávu. Po každém startu jsme také vždy vypínali systém start-stop pomocí tlačítka umístěného nalevo od volantu a systém sledování jízdních pruhů. Jedině tak se z i20 stane normálně řiditelný vůz. Brzdy mají kamenný projev. Šlápnete na brzdový pedál vší silou a vůz jen těžko na suchém asfaltu uvedete k činnosti systému ABS. Za vším podle nás stojí tvrdé brzdové destičky.

Hyundai i20 je skvělý malý vůz, který se chová dospěle a je po všech stránkách moderní. Ukázkový vyšperkovaný model bychom si nekoupili a raději se drželi u středně vybaveného vozu (výbava Smart), který obouvá menší kola a zajisté bude v běžném provozu jezdit komfortněji. Tím bychom také ušetřili nemalé peníze.

Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV DCT

Zdvihový objem válců: 998 ccm

Palivo: benzin

Výkon: 88 kW/120 koní při 6000 ot./min

Točivý moment: 172 Nm při 1500–4000 ot./min‚ MHEV: 200 Nm při 2000–3500 ot./min

Zrychlení 0–100 km/h: 10.3 s

Maximální rychlost: 185 km/h

Převodovka: sedmistupňová dvouspojková (DCT)

Spotřeba paliva (l/100 km): 5.1-5.5 / 3.9-4.2 / 4.3-4.7

Objem palivové nádrže: 40 litrů

Délka: 4040 mm

Šířka: 1775 mm

Výška: 1450 mm

Rozvor: 2580 mm

Pohotovostní hmotnost: 1190-1300 kg





