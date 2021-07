Test: Citroën ë-C4 - odvážný elektromobil za rozumné peníze

Dojezd přes 300 km, rychlé nabíjení, prostorná kabina, pohodlná jízda a cenovka začínající aktuálně na 804 900 Kč. To zní až neuvěřitelně. Do redakční garáže se dostal Citroën C4 v elektrickém provedení, který se stal pro nás velkým překvapením.





O francouzské novinky jsme žádné velké iluze neměli. Model ë-C4 totiž využívá koncernovou techniku PSA (nově Stellantis), kterou jsme měli možnost otestovat v různých modelech a ani jeden nás neoslovil tak, že bychom museli hned pro něj běžet do showroomu.





Tohle auto si s žádným jiným nespletete. Nová C4 je v reálu hezčí než na fotkách a podle nás se designově povedla. Elektrická C4 staví na stejných základech jako sesterské vozy skupiny PSA. Je postavená na modulární platformě e-CMP, u které byla využita 50kWh baterie slibující dojezd až 350 km (dle WLTP) a 100 kW elektromotor s pohonem předních kol.

Už hybridní C5 Aircross nás oslovila naprosto poskytovaným cestovním komfortem a elektrické C4 se podařilo vydat ve stejných kolejích. Citroën pochopil, že jeho silnou stránkou bylo vždy dělat pohodlná auta a začal se toho alespoň u nových modelů držet. A to chválíme. Elektrická C4 je uvnitř obyčejné auto, které má extravagantní karoserii a vše si dělám po svém. A nutno uznat, že dobře. Velmi dobře. Jízdní komfort, ovladatelnost, prostornost i ten dojezd patří k tomu nejlepšímu, co s touto cenovkou seženete.

Vnitřek vozu ničím zásadně nepřekvapí. Ve Francii se vyřádili na kabátě a v kabině se drželi zkrátka, což je dobře. Povedla se kombinace desetipalcového displeje doplněného o důležité klasické ovladače ve spodní části. Přístrojovou kapličku za volantem je zde tvořen jednoduchým displejem, který vynikal dobrou čitelností a přehledností. Za příplatek je možné dokoupit head-up displej promítající důležité informace na čelní sklo. Tlačítko rekuperace B našlo své místo na středovém tunelu, což při častém používání odvádí řidičovu pozornost. Raději bychom viděli třeba na volantu. Přes aplikaci My Citroën lze jednoduše přes smartphone naprogramovat časy dobíjení vozu v garáži, přednastavit teplotu kabiny, nebo třeba sledovat informace o stavu nabíjení či kapacity baterie.

Na předních sedadlech si není na co stěžovat. Nesedí se zbytečně vysoko, z auta je dobře vidět (jen dozadu je to kvůli dělenému oknu horší) a sedačky poskytují slušný komfort. A špatné to není ani vzadu, kde je dostatek místa zejména v podélném směru. Zavazadlový prostor nabídne podle výrobce 380 litrů objemu, po sklopení zadních sedaček pak 1 250 litrů. Dvojité dno zavazadelníku se stalo úkrytem pro dobíjecí kabely. Čím C4 nepotěší je horší výhled vzad (dělené zadní sklo) a těžší zavírání pátých dveří.

Elektromotor poskytuje výkon 100 kW / 260 Nm, což bohatě stačí na zdolání stovky za 9,7 sekundy a maximálku 150 km/h (el. omezena). Jízda s ë-C4 je velmi příjemná. Citroën nechce sportovat a vše je podřízeno cestovnímu komfortu. Uvolněnost a určitá plavnost je příjemná a francouzská novinka polyká kilometry se samozřejmostí. Citroën ë-C4 se od sesterských modelů liší, je měkčí podvozek s progresivními hydraulickými dorazy odpružení, které mají dle slov automobilky poskytovat dokonalý komfort a dojem jízdy na létajícím koberci. Výtečné je také odhlučnění podvozku. Tichý a plynulý elektrický pohon podporuje pohodovou notu, na kterou auto hraje.

Vůbec nejlépe se cítí na silničkách mimo město, kde dokáže navíc jezdit velmi levně. Spotřeba při uvolněné jízdě - např. na trase Praha - Mladá Boleslav a Jičín a zpět znamenala odběr 16,6 kWh/100 km, což není špatná hodnota. Po hlavním městě jsme se dokázali pohybovat klidně za 11-15 kWh/100 km a horší situace panovala jen na dálnici při povolené maximálce. Tam spotřeba leze přes 22 kW/h 100 km a celkový dojezd letí rapidně dolů (ostatně konkurenční elektromobily na tom jsou naprosto stejně). Bez problémů tentokrát fungovalo i dobíjení, které nezlobilo při nabíjení z běžné 220V zásuvky ani u 50 kWh stojanu na kterém se baterie dobijela do plna za necelých 2,5 hodiny.

Za nižší spotřebou oproti SUVéčkům stojí zejména nižší světlá výška a povedenější aerodynamika. Nové C4 musíte přijít na chuť, podvolit se klidné jízdě kterou umí znamenitě a jednoduše s ní nezávodit Pokud jsou pro Vás pohodlné přesuny tím nejdůležitějším, kupte si ji. Nic jiného elektrického s podobnou cenovkou jednoduše neseženete. Aktuálně za základní ë-C4 zaplatíte 804 900 Kč, v nejlepší výbavě pak 924 900 Kč, takže se i s řadou příplatků vždy vlezete do milionu.

Plusy:

design

nízká spotřeba

reálný dojezd 320 km

cestovní komfort

odhlučnění

pořizovací cena

dobrá ergonomie

Mínusy:

horší výhled vzad

nesnadné zavírání pátých dveří





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek