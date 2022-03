Test: Citroën C3 Aircross - skoro SUV

Modernizace přinesla drsnější výraz, modernější multimediální systém a nový výbavový stupeň C-Series. Jak jezdí C3 Aircross s benzínovým tříválcem ve spojení s manuální převodovkou? Pro koho se nejvíce hodí?





Model C3 Aircross je na trhu od roku 2017, kdy nahradil populární C3 Picasso. Jeho konkurenti jsou například Peugeot 2008, Opel Mokka nebo Škoda Kamiq.





Model C3 Aircross přijde aktuálně minimálně na 444.900 Kč, za což dostanete vůz ve výbavě Feel poháněný benzínovým tříválcem 1.2 PureTech o výkonu 110 koní spojeným s manuální šestirychlostní převodovkou. Výbava obsahuje manuální klimatizaci, pomocníka při rozjezdu ve svahu, tempomat, sedmipalcový dotykový displej a celou řadu bezpečnostní výbavy. Lepší volbou je v našich očích druhý výbavový stupeň Feel Pack za který se připlácí dvacet tisíc korun. Navíc dostanete přední mlhovky, podélné střešní nosiče, elektricky ovládaná okna zadních dveří, kožený volant, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka a Mirror Screen. Další výbavový stupeň Shine přidává automatickou klimatizaci, dešťový senzor, paket Look, dvojitou podlahu zavazadelníku nebo hliníkové disky kol.

Námi zkoušené provedení C-Series odvozené z výbavy Feel Pack přidává automatickou klimatizaci, dešťový senzor, zatmavená skla zadních oken, hliníkové disky kol nebo bronzové kryty předních zpětných zrcátek. Takto vybavený vůz pořídíte minimálně za 479.900 Kč, v případě silnějšího tříválce s automatem pak za 524.900 Kč. Testovaný vůz přišel v době testu vč. příplatků na 508.300 Kč (připláceno se dvanáct tisíc za Citroën Connect Nav v dotykovém displeji, 8.900 Kč za Grip control, 2.500 Kč za zpětné zrcátko s automatickou clonou, 4.500 Kč za vyhřívané přední sklo nebo 500 Kč za přípravu pro rezervní kolo.

C3 Aircross dostalo po modernizaci výraznější přední část, přitom si ale ponechává svoji siluetu, výšku i ochranné prvky vytvářející dojem robustnosti. Vůz stále nabízí slušnou prostornost a výborné prosvětlení a díky novince (sedadlům Advanced Comfort) vynikající komfort v kabině. Na palubní desce můžete mít za příplatek větší devítipalcový dotykový displej, nové jsou pak úložné prostory zabudované do středové konzole. Omlazený vůz přináší daleko větší nálož asistenčních systémů řízení nebo konektivity. Kromě toho může být vůz vybaven například Head-up displejem s barevným zobrazením nebo zpětnou parkovací kamerou se systémem Top Rear Vision.

Novinka nabízí volbu mezi benzínovými (PureTech) a dieselovými (Blue HDi) motory: PureTech 110 s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6, PureTech 130 s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6, BlueHDi 110 s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6 a BlueHDi 120 s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6. O pohon zkoušeného vozu se starala dvanáctistovka PureTech s výkonem 81 kW (111 koní) v 5 500 otáčkách a 205 newtonmetry točivého momentu dostupných od 1750 otáček ve spojení s šestirychlostní manuální převodovkou. Stokilometrové rychlosti C3 Aircross dosáhne za 10,1 sekundy a maximálně peláší 183 km/h. Na poměry tříválců jede zkoušený tříválec svižně a dech mu nedochází ani při dálniční maximálce. Přitom spotřeba paliva není vůbec špatná. Pohodová jízda s přejezdem několika horských středisek znamenala odběr 6,5 l/100 km. Při snaze o úspornou jízdu a pohybu po okresních silničkách umí spotřeba rychle padat k pětilitrové hodnotě.

Manuální převodovka funguje celkem přesně, problém jsme měli pouze se spojkou zabírající skokově příliš nahoře. Dráhy řazení jsou delší, ale pokud nepojedete závodit, budete spokojeni. Podvozek je komfortní přesně tak, jak od francouzského vozu čekáte. Pokud jezdíte spíše na pohodu a po dobrých silnicích je posádce dopřán solidní jízdní komfort. V rychlostech do 110 km/h panuje je odhlučnění kabiny dostačující, nad tento limit začíná do interiéru pronikat jemný svist. Nastavení na měkčí notu zajišťuje pohupování karoserie a ostřejší jízdní tempo vede k výraznějším bočním náklonům, což nemusí být každému příjemné. K charakteru vozu to ale pasuje. Přes většinu nerovností se dokáže jen tak ladně zhoupnout, až na doopravdy velkých dírách posílá do kabiny tupé rány. S francouzem lze jezdit rychleji, ne však ostře. Pokud patříte k zapálenějším řidičům milující rychlejší průjezdy zatáček, budete zklamáni. Karoserie zaklekne, sedačky s minimálním bočním vedením nepodrží Vaše tělo a jízda nebude zrovna příjemná. Pokud vjedete na rozbitou silnici, nadprůměrně komfortní podvozek dokáže na sérii nerovností řidiče slušně potrápit. Motor je v tomto případě rychlejší než podvozek.

Za zhruba půl milionu korun v případě Citroënu C3 Aircross dostanete vůz tvářící se jako SUV, které je vzhledem ke svým rozměrům slušně prostorný a má dostatečně výkonné srdce. Je to ideální vůz pro město, příměstské cesty nebo okresky.

Plusy

Design a možnosti jeho konfigurace

Výkon motoru

Komfortní sedačky

Pohodlný podvozek (na dobrých silnicích)

Slušná spotřeba

Pohodlná jízda

Minusy

Nejisté jízdní vlastnosti při rychlé jízdě na rozbité silnici

Nepříliš citlivá spojka

Ovládání klimatizace

Citroën C3 1.2 PureTech 81 kW MAN6 Typ motoru: přeplňovaný zážehový Válce / ventily: 3 / 4 Zdvihový objem (ccm): 1 199 Nejvyšší výkon (kW / ot/min): 81 (111) / 5 500 Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min): 205 / 1 750 Maximální rychlost (km/h): 183 Zrychlení 0 - 100 km/h (s): 10,1 Spotřeba kombi (l/100 km): 5,9 Spotřeba v testu (l/100 km): 5,5 Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l): 410 / 1289 Objem nádrže (l): 45 Rozměr pneu: 205/60 R16 Délka (mm): 4 160 Šířka (mm): 1 765 Výška (mm): 1 597 Rozvor (mm): 2 604





