Tento víkend Toyota nabídne slevy 30 procent, model C-HR se slevou 195.000 Kč

Japonská automobilka na blížící se víkend připravila oslavu k třiceti letům působení v Česku. Díky tomu nabídne slevu až třicet procent. Většina oblíbených modelů od malého Aygo X až po SUV RAV4 bude o víkendu nabízet za nižší ceny.





Letos je to přesně 30 let, co japonská automobilka Toyota vstoupila na český trh. Jarní Toyota Víkend proto toto výročí připomene a oslaví ještě výhodnější nabídkou. Za nižší ceny tak bude možné pořídit nejen oblíbené modely, ale na vybrané originální příslušenství či na nákup doplňků a oblečení z oficiálního e-shopu je připravena sleva ve výši 30 %. K vybraným modelům dostanou zákazníci navíc zdarma zimní sety kol.





Samotná akční nabídka platí na většinu nejoblíbenějších modelů. Za lepší cenu tak bude nejmenší model od Toyoty Aygo X, dostupné už za 312 000 Kč včetně bonusu za výkup stávajícího vozu. Díky zimním setům v hodnotě 34 900 Kč zdarma zákaznici ušetří celkem až 64 900 Kč.

Další malý vůz Yaris je dostupný už od 380 000 Kč včetně bonusu za výkup starého vozu a díky zimním setům zdarma v hodnotě 49 900 Kč činí celkové akční zvýhodnění 94 900 Kč. Větší sourozenec s vlastnostmi SUV Yaris Cross je k dostání už od 410 000 Kč včetně bonusu za výkup stávajícího vozu, tedy o 75 000 Kč levněji.

Výhodněji lze pořídit i nejprodávanější vůz světa, tedy Corollu v provedení Sedan, jejíž benzínová verze modelového roku 22 ve výbavě Active nyní stojí 449 900 Kč, což je o 143 000 Kč méně oproti běžnému ceníku. Zájemci o verzi hatchback GR Sport modelového roku 22 mohou vůz pořídit s celkovým zvýhodněním 109 900 Kč, a to s cenou od 712 900 Kč včetně ceny za výkup stávajícího vozu a zimními sety v hodnotě 44 900 Kč zdarma.

Sleva ve výši 105 000 Kč platí také na novinku, kterou je SUV Corolla Cross. Ta bude během Toyota Víkendu k dostání už za 739 900 Kč včetně výkupu starého vozu.

Až 195 500 Kč ušetří ten, kdo si přijde pro městské SUV s výrazným designem, Toyotu C-HR. K dostání je za výjimečnou cenu od 599 900 Kč.

V akční nabídce nemůže chybět ani nejprodávanější SUV na světě, Toyota RAV4, jejíž cena v hybridní verzi 4x2 začíná už na 889 900 Kč včetně bonusu za výkup stávajícího vozu. Při jejím nákupu tak lze ušetřit až 175 000 Kč.

Za výrazně příznivější cenu lze nyní pořídit také elektromobil Toyota bZ4X, a to až o více než 170 797 Kč výhodněji díky slevě ve výši 50 000 Kč, příslušenství v hodnotě 25 987 Kč zdarma a zimním setům v hodnotě 74 900 Kč zdarma. Cena Toyoty bZ4X tak začíná na 1 220 000 Kč.

Nejen zmíněné, ale i všechny ostatní vozy z nabídky Toyoty lze pořídit přes operativní leasing KINTO One, což je vlastní služba automobilky Toyota určená fyzickým i právnickým osobám. Auto se díky ní stává dostupnějším - není třeba jej vlastnit, platíte jen měsíční poplatek, který zahrnuje například i servisní náklady. O vůz se po celou dobu trvání leasingu stará Toyota. Smlouvu KINTO One lze uzavřít až na 60 měsíců.





