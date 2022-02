Omlazené Subaru Forester má nové vychytávky. Milion stačí na základní výbavu

Subaru modernizovalo model Forester. Ten dostal chytřejší asistenční systémy a omlazenou karoserii, které dominují výrazněji tvarované světlomety. Zajímavostí je řada vychytávek, mimo jiné například ovládání gesty nebo couvací kamera opatřená ostřikovačem.





Od své premiéry v roce 1997 je Forester mezi zákazníky velmi oblíbený a získal si důvěru jako bezpečný, zábavný a spolehlivý vůz. Za posledních 25 let se v Evropě prodalo více než 357 000 kusů modelu Forester, čímž si vybudoval pozici jednoho z nejprodávanějších modelů v nabídce Subaru. Jeho kumulovaná celosvětová produkce dosahuje přibližně 4,5 milionu kusů.





Omlazená pátá generace Foresteru ctí tradici Subaru, ale současně byla zcela nově navrženým vozem, který je postaven na globální platformě Subaru Global Platform (SGP) vyznačující se mimořádnými schopnostmi, mezi něž patří vynikající jízdní vlastnosti a stabilita, zdokonalená schopnost zabraňovat a předcházet nebezpečným situacím, citlivější řízení, výjimečně nízké vibrace a vysoký jízdní komfort. Pohonné ústrojí evropské specifikace kombinuje elektromotor s pro Subaru typickými technologiemi motoru BOXER a symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD. Nejnovější omlazené provedení modelu Forester nabízí nové bezpečnostní funkce, ještě větší schopnosti v terénu, nové komfortní prvky a vylepšenou jízdní dynamiku.

Subaru Forester modelového roku 2022 je bezpečnější než kdykoliv předtím. Je vybaven novými pokročilými bezpečnostními systémy, které jsou nedílnou součástí standardně dodávaného systému EyeSight 4. generace. Zdokonalený kamerový bezpečnostní systém se vyznačuje téměř zdvojnásobeným zorným polem a jeho součástí je ne méně než 11 bezpečnostních funkcí, z nichž jsou 3 nové. Jedná se o automatické nouzové řízení, adaptivní tempomat s funkcí centrování v jízdním pruhu a prevenci vybočení z jízdního pruhu, která dokáže rozpoznat jízdní pruh nejen podle dělicích čar, ale například také podle okraje vozovky či trávy vedle ní. Předkolizní brzdový systém nyní poskytuje rozšířenou podporu pro předcházení kolizím na křižovatkách.

Mezi další bezpečnostní systémy patří funkce udržení v jízdním pruhu Lane Keep Asisst (LKA), detekce vozidel vzadu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), brzdění před překážkou při couvání (RAB), boční kamera Side View Monitor a systém sledování řidiče Driver Monitoring Systém (DMS). Tato technologie Subaru pro rozpoznávání obličeje, která upozorňuje řidiče na únavu nebo rozptýlení během jízdy a také podle konkrétní osoby za volantem automaticky nastaví sedadla, zpětná zrcátka a preference klimatizace, byla ve Foresteru modelového roku 2022 doplněna novou funkcí ovládání gesty. Pomocí jednoduchých pohybů ruky může řidič zvýšit nebo snížit nastavenou teplotu automatické klimatizace.

Nový Forester (jap. spec.) vyhrál Grand Prix Award za nejvyšší získané skóre 96,5 bodu v programu Japan New Car Assessment Program (JNCAP), získal i ocenění Advanced Safety Vehicle Triple Plus (ASV +++) v letech 2018–2019 za účinnost systému preventivní bezpečnosti, a to s celkovým počtem 122,3 bodu z celkových 126. V nárazových testech společnosti Euro NCAP získala 5. generace vozu nejvyšší možné hodnocení pěti hvězdami a navázala tak na pětihvězdičkové hodnocení sedmi předchozích modelů Subaru testovaných od roku 2009. za ochranu dospělých si připsal téměř bezchybných 97 %. Hodnocením 91 % za ochranu dětských pasažérů dokonce přepsal dosavadní žebříčky nejvyšší známkou v historii třídy menších SUV a MPV (kategorie Small Off-Road/MPV). V roce 2020 se Forester od Euro NCAP dočkal dalšího uznání v rámci ocenění Best in Class 2019, které se každoročně uděluje nejbezpečnějším autům představeným v uplynulém roce.

Dosud nejprostornější a nejschopnější Forester se vyznačuje vysoce kvalitním provedením interiéru, větším prostorem pro posádku a objemnějším zavazadlovým prostorem, jehož základní objem 509 l neomezuje ani akumulátor hybridního systému umístěný pod jeho podlahou. Se sklopenými opěradly zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru zvětší dokonce až na 1779 l a vznikne ložná plocha dlouhá až 1,98 m. Novinkou jsou vysoko umístěné háčky v zavazadlovém prostoru, umožňující lépe využít jeho celou výšku a usnadnit bezpečné zavěšení a uložení zavazadel.

Nejnovější model Foresteru přichází s robustnějším vzhledem vycházejícím z designové filozofie „DYNAMIC X SOLID“, který zaujme přepracovanou přední částí s nově navrženou maskou chladiče, světlomety a kryty mlhových světel. Mezi nové barvy patří zelená „Cascade Green Silica“, metalická bronzová „Brilliant Bronze“ a metalická zelená „Autumn Green“.

Forester modelového roku 2022 je k dispozici s navigací s 8 palcovým displejem a nejnovější generací infotainmentu, který je kompatibilní s Apple CarPlay a Android AutoTM.

Hlavní prvky Subaru Forester e-BOXER (evropská verze)

Lepší jízdní výkony se Subaru Global Platform, hospodárnost zásluhou e-BOXER

Stabilita podvozkové platformy SGP

Lineární a rychle reagující akcelerace

Citlivé dávkování točivého momentu

Hladká jízda a přirozený pocit z brzdění

Nižší spotřeba paliva

Subaru Forester je postaveno na platformě Subaru Global Platform (SGP), jež zlepšuje dynamické vlastnosti kombinací příkladné ovladatelnosti a stability. Silnými stránkami je také schopnost rychlých vyhýbacích manévrů, citlivé řízení umožňující přirozené reakce na chování vozu a v neposlední řadě i minimalizace vibrací. Nově naladěné pružiny a tlumiče na obou nápravách přinášejí modernizovanému provedení ještě více komfortu a současně agility.

Nejnovější Forester pokračuje v tradici modelu, který nabízí jízdu a jízdní vlastnosti podobné nízkým osobním vozům a zároveň terénní schopnosti vozů SUV. Standardně dodávaný trvalý symetrický pohon všech kol (S-AWD), který je charakteristickým znakem vozů Subaru, poskytuje jistotu značné trakce a mimořádné terénní schopnosti za každého počasí a na každém typu povrchu. Standardně dodávaný systém aktivního vektorování točivého momentu přináší větší ochotu k zatáčení a přesnější reakce vozu v zatáčkách.

Forester modelového roku 2022 nabízí jedinečnou kombinaci pohonu S-AWD s elektrifikovaným hnacím ústrojím e-BOXER. Jeho součástí je 2,0litrový plochý čtyřválec s protilehlými písty a přímým vstřikováním paliva, který je spojen s elektromotorem integrovaným v převodovce Lineartronic. Doplnění hnacího řetězce elektromotorem přineslo jemnější projev, o 30 % lineárnější akceleraci a současně rychlejší a intenzivnější dodávku točivého momentu.

Hnací soustava Subaru e-BOXER upravuje poměr rozdělení výkonu mezi zážehovým motorem 2,0 l a elektromotorem podle aktuálních jízdních podmínek. Pracuje se třemi jízdními scénáři: 1) pohon pouze na spalovací motor, 2) pouze na elektromotor (EV) a 3) kombinace obou zdrojů síly. Z klidu nebo v nízkých rychlostech může vozidlo pohánět vozidlo pouze elektromotor, což zajišťuje tichou jízdu s nulovými emisemi. V závislosti na stavu vozidla a nabití akumulátoru Forester ujede čistě na elektřinu až 1,6 kilometru rychlostí do 40 km/h. Ve středních rychlostech dodává kombinace zážehového motoru a elektromotoru citlivou, lineární, a přitom efektivní akceleraci. Ve vysokých rychlostech pak vůz pohání motor BOXER.

e-BOXER zároveň eliminuje nepřirozený pocit z brzdění, známý z hybridních a elektrických vozidel, takže poskytuje citlivý, snadno dávkovatelný a přirozený pocit z brzdění. Brzdy se snadno ovládají a rychle a lineárně reagují na pohyb pedálu, což dodává řidiči pocit větší důvěry a bezpečí. To je příjemné zejména při popojíždění v kolonách, kde je řidič zbaven stresu a jízda je pohodovější.

Elektromotor i baterie jsou umístěny podélně. Elektromotor je umístěn blízko těžiště vozu, zatímco baterie a další komponenty jsou pak nad zadní nápravou. Tím se dosáhlo současného snížení těžiště a lepšího rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou. Nový model poskytuje vysokou míru bezpečí a pohodový jízdní zážitek všem cestujícím, a to kdykoliv a v jakémkoliv prostředí. Přináší nejvyspělejší bezpečnostní prvky ve svém segmentu, navržené v duchu komplexního přístupu Subaru k bezpečnosti.

Výjimečně široký výhled je zajištěn kromě úzkých sloupků také zásluhou velkých oken, optimalizace umístění zpětných zrcátek a minimalizace slepých míst. Nový Forester e-BOXER je bezpečnější než kdy dříve a je technicky nejpropracovanějším Foresterem určeným pro evropské trhy. Je vybaven pokročilými bezpečnostními technologiemi pocházejícími z přístupu ke komplexní bezpečnosti Subaru.

Globální platforma Subaru zajišťuje v daném segmentu jednu z nejlepších úrovní ochrany posádky. Zvětšení podílu vysokopevnostních ocelí zvýšilo odolnost karoserie při nárazech a současně snížilo hmotnost nosné struktury. Vůz nabízí výjimečnou ochranu při nárazu. Absorbuje o 40 % více nárazové energie. Extrémně tuhý základ platformy Subaru Global Platform a zesílený rám baterie chrání vysokonapěťové elektrické komponenty, jako je baterie, převodník napětí a měnič.

Součástí standardní výbavy je asistenční systém EyeSight, jehož hlavním prvkem je dvojice kamer monitorující prostor před vozem. Při rozpoznání potenciálního rizika kolize systém řidiče varuje a v krizových situacích je připraven také aktivním zásahem brzd zabránit kolizi, případně zmenšit její následky. Systém EyeSight je připraven rovněž upozornit řidiče na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu a v této situaci mu pomoci aktivním zásahem do řízení se v něm udržet. Nově je tento standardně dodávaný systém EyeSight ve verzi 4. generace. Zdokonalený kamerový bezpečnostní systém se vyznačuje téměř zdvojnásobeným zorným polem a jeho součástí je nyní 11 bezpečnostních funkcí, z nichž jsou 3 nové. Jedná se o automatické nouzové řízení, adaptivní tempomat s funkcí centrování v jízdním pruhu a prevenci vybočení z jízdního pruhu, která dokáže rozpoznat jízdní pruh nejen podle dělicích čar, ale například také podle okraje vozovky či trávy vedle ní. Předkolizní brzdový systém nyní poskytuje rozšířenou podporu pro předcházení kolizím i na křižovatkách.

Součástí komplexního systému bezpečnostní ochrany u Forester je i systém monitorování řidiče Driver Monitoring System, který je připraven rozpoznávat řidiče a současně identifikovat jeho únavu nebo nepozornost. DMS přináší také komfortní prvky, kde po rozpoznání obličeje v paměti uloženého řidiče přizpůsobí nastavení sedadla, vnějších zpětných zrcátek a klimatizace.

Foresterem e-BOXER má také funkci automatického brzdění před překážkou při couvání, která dokáže nárazům do nich zcela zabránit, nebo alespoň zmenšit jejich následky. Systém Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) detekuje vozidla blížící se zezadu. Systém SRVD nabízí tři hlavní funkce, zlepšující viditelnost a pomáhající minimalizovat běžné příčiny nehod: monitoring mrtvých úhlů zpětných zrcátek (Blind-Spot Detection), asistent při změně jízdního pruhu (Lane Change Assist) a hlídání příčné dopravy vzadu (Rear Cross-Traffic Alert). Funkce Side View Monitor (SVM) je pomyslným spolujezdcem. Na multifunkčním displeji ve voze zobrazuje prostor vedle vozu na pravé straně, kam řidič obvykle nevidí. Tím mu pomáhá lépe manévrovat s vozem v náročných podmínkách a vyhnout se případným překážkám, stává se tak skvělým pomocníkem například při parkování u obrubníku. Subaru Forester e-BOXER je standardně vybaveno sedmi airbagy (čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční hlavové airbagy, boční airbagy chránící pánev/trup a kolenní airbag řidiče).

Forester kombinuje komfort a obratnost osobního vozu s terénními schopnostmi modelů SUV. Standardní výbavou je trvalý systém pohonu všech kol, který je pro vozy Subaru typický a dodává vozu jistotu a trakci za každého počasí a na každém povrchu. Aktivním rozdělováním točivého momentu a vektorovým řízením dynamiky současně poskytuje lepší obratnost a ochotu k zatáčení. Globální platforma Subaru Global Platform (SGP) je navržena tak, aby nabídla vyšší úroveň bezpečnosti, potěšení z jízdy a komfortu. SGP výrazně přispívá ke zvýšení tuhosti karoserie a podvozku (boční pevnost přídě +90 %, tuhost v kroucení +70 %, tuhost předního zavěšení +70 %, tuhost zadní nápravnice +100 %).

SGP nabízí výjimečnou citlivost a stabilní vedení, takže vůz jede přesně tam, kam si řidič přeje. Méně korekcí volantem snižuje při dlouhých cestách únavu. Součástí standardní výbavy je možnost volby jízdních režimů SI-DRIVE, umožňující řidiči zvolit jedno ze dvou nastavení chování poháněcí soustavy. Řidič má k dispozici režimy „Intelligent“ (I) a „Sport“ (S), které nabízejí možnosti přizpůsobení požadavků řidiče, a tím i příjemnější jízdní projev. Novinkou Foresteru modelového roku 2022 je strategie řazení e-Active Shift Control, která se automaticky aktivuje v režimu „S“ systému SI-DRIVE a přináší zejména na zatáčkovitých silnicích svižnější a suverénnější projev celého hnacího ústrojí.

Díky světlé výšce 220 mm je Forester velmi dobře připraven na dobrodružství v terénu, samozřejmostí je rovněž nejlepší možný nájezdový úhel, úhel přechodu a sjezdový úhel. Terénní režim X-Mode je nyní vybaven vylepšenou dvojici módů pro různé povrchy pod koly: „Snow/Dirt“ (sníh/štěrk) a „Deep Snow/Mud“ (hluboký sníh/bláto). Funkce X-Mode se automaticky vypíná po překročení rychlosti 35 km/h, novinkou modernizovaného Foresteru pro modelový rok 2022 je schopnost jejího opětovného automatického zapnutí při poklesu rychlosti opět pod hranici 35 km/h. Tím se řidič může více soustředit na jízdu bez nutnosti znovu mačkat tlačítko.

Funkce kontrolovaného sjíždění svahů Hill Descent Control, která automaticky udržuje konstantní rychlost při jízdě z kopce bez použití brzdového pedálu, byla vylepšena tím, že funkce po stisku plynového pedálu umožní automobil podle potřeby zrychlit a po opětovném uvolnění pedálu plynu jej automaticky vrátí na původní rychlost klesání. Řidič se tím může při jízdě z kopce více soustředit na řízení.

Forester modelového roku 2022 si zachovává svůj robustní charakter, navržený pro univerzální a praktické používání v náročných podmínkách. Utáhne proto brzděný přívěs o hmotnosti až 1870 kg.

Dosud nejprostornější a nejschopnější Forester se vyznačuje vysoce kvalitním provedením interiéru, větším prostorem pro posádku a objemnějším zavazadlovým prostorem, jehož základní objem 509 l neomezuje ani akumulátor hybridního systému umístěný pod jeho podlahou. Se sklopenými opěradly zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru zvětší dokonce až na 1779 l a vznikne ložná plocha dlouhá až 1,98 m.

Rozvor poslední generace Foresteru má hodnotu 2670 mm, z jeho nárůstu těží především prostor na zadních sedadlech. Spojení s novou globální platformou Subaru umožnilo rozšířit otvor pro přístup do zavazadlového prostoru na 1300 mm, což je větší hodnota než u většiny středně velkých vozů SUV. Pravidelný čtvercový tvar zavazadlového prostoru umožní převoz mnohem větších předmětů než dříve.

Aktuální designový styl Subaru „Dynamic x Solid“ dává Foresteru MY22 ještě robustnější vzhled, mohutné blatníky dávají opticky najevo přítomnost účinného systému pohonu všech kol S-AWD. přepracována byla přední částí s nově navrženou maskou chladiče, světlomety a kryty mlhových světel. Robustnost, ale přitom přirozenou eleganci nového SUV podtrhují akcentní barvy, leskle černé povrchy a exkluzivně navržená hliníková kola. Natáčecí LED světlomety jsou standardní výbavou všech verzí. Mezi nové barvy v nabídce patří zelená „Cascade Green Silica“, metalická bronzová „Brilliant Bronze“ a metalická zelená „Autumn Green“.

Palubní deska a interiér jako celek byly navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na ergonomickou obsluhu a vytvářely příjemné prostředí s atmosférou svobody, a přitom přirozeně robustní ochrany požadované od vozu SUV. V některých verzích výbavy dynamiku interiéru posilují ozdobné barvy středové konzoly a kontrastní prošívání čalounění. Přední sedadla poskytují komfort na dlouhých cestách. Na sedadlech druhé řady lze cítit významně více prostoru, širší schůdek integrovaný do prahu navíc usnadňuje například nakládání či upevňování střešních nosičů. Trojice oddělených kapes na zadních stranách opěradel předních sedadel slouží pro komfortní uložení například časopisů, telefonů nebo dalších drobností. Pro cestující na předních i zadních sedadlech jsou připraveny USB nabíjecí porty s maximálním proudem 2,1 A. Forester modelového roku 2022 je k dispozici s navigací s 8palcovým displejem a nejnovější generací infotainmentu, který je kompatibilní s Apple CarPlay a Android AutoTM.

22MY Subaru Forester se bude v České republice prodávat v konfiguraci 2.0 MHEV s automatickou převodovkou Lineartronic ve čtyřech výbavových úrovních. Již základní specifikace obsahuje kompletní bezpečnostní i komfortní výbavu.

2.0i-L ES Active, Lineartronic - 925 000 Kč

2.0i-S ES Comfort, Lineartronic – 1 040 000 Kč

2.0i-S ES Sport, Lineartronic – 1 100 000 Kč

2.0i-S ES Executive, Lineartronic – 1 160 000 Kč

příplatek za metalické a perleťové barvy karoserie: 12 000 Kč





