Stěrače stírají, ostřikovače stříkají … ani při cestách po Česku nepodceňte kontrolu vozu

Skoro každý zná scénu z českého filmu Vrchní, prchni!, v níž Zdeněk Svěrák kontroluje auto před cestou. Jakkoliv humorně jeho pedantství může působit, podobnou kontrolu byste před dovolenou měli provést i vy. Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, po deštivém červenci se očekává teplejší srpen a řada rodin plánuje dovolenou u moře právě v následujících týdnech. Na co ale nezapomenout?





Před výjezdem je nutné auto na cestu dobře připravit a důsledně ho zkontrolovat. Jestliže se vydáte poznávat krásy naší země, zvládnete kontrolu svého vozu ve většině případů sami. Nezapomeňte na kontrolu brzdových destiček, brzdová kapalina by se měla měnit minimálně každé dva roky.





„Zároveň je dobré zkontrolovat termín STK a dalších měření, pokuta na dovolené nikoho nepotěší,“ říká Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto pro Českou republiku a Slovensko.

Máte-li naplánovanou dovolenou u moře, tedy cestu delší než tisíc kilometrů, zvažte, jestli nenecháte stav vozidla zkontrolovat odborníky. Motor nebo výfukový systém může potrápit každého z nás a běžný řidič nemusí případný problém rozpoznat. „Před vycestováním do vzdálenějších zemí je nutné přesně zkontrolovat a opravit jakékoliv netěsnosti motoru a stav plastových krytů podvozku. Vysoké rychlosti a vícehodinové cestování zvyšují teplotu výfukového systému. V kontaktu s olejem nebo plastem může dojít i k požáru,“ upozorňuje Krejčí.

Kontrola pneumatik před dovolenou je naprostý základ

Stav pneumatik je neméně důležitý. Letní pneumatiky jsou samozřejmostí, hloubka dezénu u nich musí být minimálně 1,6 milimetru. „Pokud jsou pneumatiky sjeté nebo podhuštěné, dochází k nedostatečnému odvodu vody a následkem toho ke špatné přilnavosti a může dojít ke smyku,” říká Krejčí a doplňuje: „Velmi důležité je stáří pneumatik. Je možné, že pneumatiky mají dezén ještě v pořádku, ale stáří pneumatik má už negativní vliv na odolnost. Při běžném denním zatížení není ten problém tak markantní, ale při cestě na dovolenou často nakládáme auto víc než obvykle, což může vést k poškození pneumatik. Samozřejmě také platí, že větší zatížení je třeba kompenzovat vyšším tlakem v pneumatikách, a to podle pokynů výrobce.“

Alespoň pohledem je také potřeba zkontrolovat všechna světla, stěrače a ostřikovače, karoserii či zrcátka. Zkrátka běžný stav auta. Doplňte všechny kapaliny – kromě té brzdové také olej, ostřikovače a samozřejmě také benzín nebo naftu. Nezapomeňte ani na klimatizaci, která by měla být alespoň jednou ročně dezinfikována speciálním sprejem. Pro majitele elektroaut je samozřejmostí plné nabití baterie, je dobré si i zjistit, kde se po cestě budou dát znovu dobít.

Co je potřeba vyřídit předem

Pokud s autem vyrážíte do zahraničí zvažte žádost o mezinárodní řidičský průkaz. V zemích EU, EHP a ve Švýcarsku potřeba není, jinde ale ano. Stojí padesát korun a je to vlastně jen překlad a doplněk řidičáku klasického. Ten proto musíte mít s sebou také. Rovněž zkontrolujte veškeré doklady k vozidlu, jako je technický průkaz či zelená karta. Reflexní vestu mějte vždy po ruce, praktický je prostor ve dveřích u řidiče.

Naplánujte si trasu. Nejde jen o vyhledání cesty z bodu A do bodu B. Obzvlášť u delších tras je dobré cestu rozplánovat na menší úseky, například podle míst, která můžete navštívit. Cestování je takto mnohem snesitelnější a snížíte šanci nehody z únavy. Řešením může být také cesta přes noc, pokud s ní řidič nemá problém a je na noční cestování zvyklý. Ovšem platí, že při prvním náznaku únavy by měl šofér zastavit, občerstvit se a nabrat nové síly.

Nezapomeňte také zkontrolovat zpoplatněné úseky, podmínky na všech hranicích a vjezdy do zelených zón měst. Letos si zjistěte i aktuální situaci v cílové zemi ohledně pandemie Covid-19 na stránkách Ministerstva vnitra. Zhoršená situace je v tuto chvíli především v některých balkánských státech.

V neposlední řadě myslete na své pohodlí. Vaše rodina to možná nerada uslyší, ale spokojený řidič je pro bezpečné cestování klíčové a vy tak máte oficiální důvod pro poslech vaší oblíbené stanice. Zastavujte jak často potřebujete, i teplota v autě či hlasitost hovoru by měla být podřízena vám.

Myslete na to, kdo a co s vámi cestuje

Pokud jedete na dovolenou s dětmi, vyvstává před vámi ještě pár starostí navíc. Děti by v žádném případě neměly ležet na zadních sedadlech nebo si odepínat bezpečnostní pásy. Ty do tří let musí navíc sedět v autosedačce. Stejně tak buďte opatrní ohledně cestování se zvířaty, v zahraničí vás totiž policie vůbec nemusí pustit dál, pokud psa či jiné zvíře nepřevážíte správně.

Nepodceňujte ani situaci kolem kufrů a dalších zavazadel, které s sebou vezete. Jiná zátěž auta totiž způsobí, že se bude chovat mírně odlišně od toho, nač jste zvyklí. Může se prodloužit brzdná dráha, jiná bude i spotřeba a zrychlení. Myslete také na bezpečné uložení nákladu, aby se padající věci nemohly dostat pod pedály, nebo někoho zranit. Za uložení věcí v autě má vždy zodpovědnost řidič.

Povolený alkohol neznamená bezpečný alkohol

Ošemetná může být různá tolerance alkoholu v různých státech. Ve většině evropských států můžete řídit pod částečným vlivem alkoholu, hranice bývá nejčastěji půl promile. Nezapomeňte ale, že na řízení po konzumaci alkoholu nejste zvyklí a v každém případě vám zpomalí reakce. Při dopravní nehodě pak alkohol v krvi hraje výrazně proti vám, ať už je tolerance v dané zemi jakákoliv.





