Stáří správně uskladněných pneumatik se bát nemusíte, horší je to s pneumatikami na stojících vozech

Na každé pneumatice nalezneme tzv. DOT kód, který pomáhá určit přesný věk a datum její výroby. To je známá věc a většina z nás při nákupu nových pneumatik tento údaj kontroluje. Stáří vyrobené pneumatiky ovšem není tak problematické, jako pláště obuté na stojícím voze.





V těchto dnech vrcholí období přezouvání vozidel a s tím i často spojený nákup nových pneumatik. Při pořizování nové sady se řidiči mohou zajímat i o skutečný věk pneumatik, který lze nalézt na bočnici pod označením DOT. Tento údaj slouží však především výrobcům, kteří díky němu dokáží přesně sledovat jednotlivé šarže svých produktů. Pneumatiky začínají opravdu stárnout až po nasazení na vozidlo. Jak se však starat o pneumatiku tak, aby její jízdní vlastnosti vydržely co nejdéle? Continental přináší tipy, jak předejít stárnutí správným skladováním právě nepoužívané sezonní sady a jak zabránit deformaci pneumatik na vozidle, které kvůli pandemii koronaviru zůstalo odstavené na parkovišti či v garáži.





Podle průzkumu společnosti Continental kontroluje při nákupu věk pneumatik téměř 66 procent řidičů. Někteří z nich si mohou klást otázku, zda nenakupují pneumatiky, kterým již skončila doba použití. Motoristé však mohou zůstat klidní, na pneumatiku, která by již kvůli svému stáří nesplňovala kvalitativní požadavky, narazí na českém trhu opravdu málokdy. Continental proto přináší důležité informace o datu výroby pneumatik a jejich skladování – ať už mimo sezonu nebo během dlouhodobé odstávky vozidla kvůli pandemii COVID-19.

Datum výroby pneumatiky

Každá pneumatika má na své bočnici DOT kód. Tyto čtyři číslice pomáhají určit její přesný věk a datum výroby. Pokud na pneumatice nalezneme například číslo 3519, znamená to, že byla vyrobena ve 35. týdnu roku 2019. Toto číslo slouží především výrobcům, kteří dokáží přesně sledovat jednotlivé šarže svých produktů. Díky DOT kódu na bočnici se dá dohledat, jaká směs byla při výrobě pneumatiky použita a stejně tak i jaké stroje a kteří operátoři na ní pracovali.

Při výrobě se běžně děje, že se letní pneumatiky vyrábějí už na podzim. Samotná výroba jedné pneumatiky sice trvá jen několik hodin, ale kvůli sezonnímu nákupu se může cesta od výrobce k zákazníkovi prodloužit. „Běhounová směs moderních plášťů obsahuje činidla s postupným uvolňováním, která chrání pneumatiku při správném skladování minimálně po dobu pěti let," říká Ing. Aleš Langer, šéf oddělení Technického zákaznického servisu v společnosti Continental Barum s.r.o.

Pneumatika stárne až na vozidle

Pneumatika začíná skutečně stárnout až obutím na vozidlo. Teprve tehdy na ni ve větší míře začínají působit vnější vlivy jako sluneční zářeni, ozón a vzdušná vlhkost. Zákonem určená záruční doba na pneumatiky činí dva roky a začíná běžet až datem nákupu plášťů. Celková životnost pneumatik je však mnohem delší.

Prvních pět let má pneumatika prakticky stejné vlastnosti jako ta, která právě sjela z výrobního pásu. Ale i po uplynutí této doby zbývá do konce celkové životnosti pneumatiky dalších pět let, během nichž je možné spolehnout se na špičkovou kvalitu jízdy. Hraniční věk pneumatik, kdy musíme začít uvažovat nad jejich výměnou, činí deset let, bez ohledu na stav dezénu.

„Ve vícero interních testech, které jsme realizovali během uplynulých let, se potvrdilo, že běžný řidič nemůže rozpoznat rozdíl mezi novou pneumatikou a pláštěm vyrobeným před pěti lety. Rozdíly jsou natolik minimální, že je nezaregistrují ani profesionální testovací jezdci," uvádí Aleš Langer.

Deformace pneumatiky na odstaveném vozidle

Co však s pneumatikami, které jsou na dlouhodobě nevyužívaném vozidle? Zejména během období koronaviru řidiči najedou méně kilometrů než obvykle, protože mnozí z nich nejezdí do práce, na výlety či na dovolené. Auta zůstávají stát na parkovišti či v garáži. Řidiči ale nemusí mít obavu, při správném přístupu si pneumatiky zachovají své jízdní vlastnosti.

Pokud je auto odstavené delší dobu, může řidič po zahájení jízdy cítit mírné vibrace, které však běžně zmizí po několika kilometrech. Tento jev nastává z důvodu dlouhého kontaktu pneumatiky s rovnou plochou a tlakem vytvořeným váhou vozidla. Takový stav se nazývá dočasný Flat Spotting a riziko jeho vzniku se zvyšuje s podhuštěním pneumatik a délkou odstavení vozidla. Během jízdy se pneumatika otáčí přibližně 518krát za kilometr (u pneumatiky s rozměrem 205/55 R16), a vytváří teplo, jehož vlivem se pneumatika stává poddajnější. Po zaparkování se ochladí a mírně přizpůsobí povrchu, na kterém stojí. Závažnost deformace záleží i na tlaku v pneumatikách, tedy zda jsou pneumatiky podhuštěné nebo přehuštěné.

Nejhorší pro pneumatiku je spojení vysokých teplot a podhuštění. Pokud vozidlo stálo jen několik dnů nebo týdnů, ale pneumatika byla správně nahuštěná, obvykle se nic nestane. V případě, že pneumatika stojí delší dobu a je podhuštěná, hrozí sice dočasná deformace, ale po pár kilometrech jízdy se pláště po dosažení provozní teploty vrátí do normálu. Když však vůz stojí déle než měsíc za vyšších teplot a s podhuštěnými pneumatikami, vznikne trvalá deformace, kterou už nenapraví ani jízda, ani automechanik.

Při správném postupu dokážeme takové deformaci předejít či zmírnit následky odstávky. Nejdůležitější je udržovat v pneumatikách správný tlak, podhuštěné pneumatiky jsou pro vytvoření plochého místa náchylnější. Proto se před plánovanou dlouhodobější odstávku vozidla doporučuje tlak v pneumatikách mírně zvýšit. I v autosalonech mají pneumatiky nahuštěné na maximální tlak 3,5 baru, který upravují až před prodejem. Jde o dobrý způsob, jak zabránit zmíněnému Flat Spottingu. Také je vhodné během odstávky mírně měnit pozici pneumatik, díky tomu zabráníme dlouhodobému kontaktu jedné části pneumatiky se zemí.

Správné skladování používaných pneumatik

Jelikož nyní probíhá období přezouvání, je důležité nepoužívanou sadu správně uskladnit, aby i v další sezoně mohla plnohodnotně plnit svoji funkci. Důležité je začít mytím: po sezoně pneumatiky řádně očistěte, i s využitím kartáče, saponátu a vody. S pneumatikami se vám bude lépe manipulovat, ale prodloužíte tím i jejich životnost. Pláště je poté nutné dobře vysušit a uložit, ideálně zabalené v igelitových pytlích (vždy platí: čím sušší prostředí a méně vzduchu, tím lépe) na místo, kam nesvítí slunce, do chladu a sucha. Ideální teplota pro skladování se pohybuje kolem 10 –15 °C.

Kromě dodržování základních pravidel pro skladování existuje rozdíl i v tom, zda odkládáte jen pláště, nebo celé kola. Obecně lze uplatnit obě varianty.

V případě samotných pneumatik se doporučuje ukládat je nastojato a pravidelně pootáčet. Naopak při uskladnění celých kol i s ráfky je doporučeno uskladňovat je naležato, případně v závěsu. Důležité je, aby pneumatiky zůstávaly rovnoměrně zatíženy, proto by se měly přibližně po měsíci přeskládat.

Omytí a uskladnění nepoužívaných pneumatik si může zařídit každý sám. Pokud se ale rozhodnete nechat ho na odborných pneuservisech, bezpečnost a správné podmínky skladování máte vždy zaručeny. Pneuservisy totiž disponují vhodnými skladovacími prostory, ve kterých zůstanou unikátní vlastnosti pneumatik zachovány.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek