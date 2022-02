Soška Spirit of Ecstasy je nově aerodynamičtější. Její testování v tunelu zabralo 830 hodin

Rolls-Royce představuje nově navrženou ikonickou sošku Spirit of Ecstasy, která zdobí chladič nového plně elektrického vozu Spectre, 111 let ode dne, kdy byla 6. února 1911 zaregistrována jako duševní vlastnictví značky.





Nová podoba sošky má nižší a dynamičtější postoj, který se ještě více přibližuje původním návrhům jejího tvůrce, ilustrátora a sochaře Charlese Sykese, z počátku 20. století. Její fyzická podoba také symbolizuje The Expression – ztělesnění nového vizuálního stylu značky.





Nová podoba ikonické sošky figurky Spirit of Ecstasy byla stvořena pro plně elektrickou budoucnost značky Rolls-Royce

Připravovaný plně elektrický vůz Spectre je dosud nejaerodynamičtějším produktem značky

Redesign sošky přispěl už u prvních prototypů ke zlepšení koeficientu aerodynamického odporu (cx) na pouhých 0,26

Modelování designu a testování v aerodynamickém tunelu věnovali zaměstnanci Rolls-Royce 830 hodin

Současně Muse, umělecký program značky Rolls-Royce, představuje porotu soutěže Spirit of Ecstasy Challenge, která vyzvala umělce, aby vytvořili textilní díla inspirovaná právě ikonickou soškou

6. února uplynulo právě 111 let od roku 1911, kdy byla soška Spirit of Ecstasy oficiálně registrována jako duševní vlastnictví společnosti Rolls-Royce

Nová Spirit of Ecstasy je vysoká 82,73 mm oproti původním 100,01 mm. Její šaty, které za ní vlají v proudu větru a jsou často mylně označovány jako „křídla“, byly rafinovaně přepracovány tak, aby byly realističtější a aerodynamičtější.

Nejviditelnější změnou prošel její postoj. Dříve stála v mírném předklonu s nohama blízko u sebe, nyní je skutečnou bohyní rychlosti. S jednou nohou nakročená vpřed a skloněnou hrudí je připravena vzdorovat rychle proudícímu vzduchu a její dychtivý pohled míří vpřed. Tyto změny mají praktické i stylistické výhody a přispívají k pozoruhodným aerodynamickým vlastnostem vozu Spectre. Nejranější prototypy tohoto elektromobilu mají koeficient odporu vzduchu (cx) pouhých 0,26, což z něj dělá ten nejaerodynamičtější Rolls-Royce vůbec. Očekává se, že se tuto hodnotu podaří v rámci testování v roce 2022 dále snížit.

Nová podoba sošky zachycuje podstatu původních kreseb Charlese Sykese, ale místo pouhého překreslení nebo přepracování její nový tvar digitálně zkonstruoval počítačový modelář z Home of Rolls-Royce, který se věnuje kresbě živých modelů a sochařství. Zkušenosti z této oblasti byly nedocenitelné při vývoji rysů obličeje sošky a jejího výrazu, který zachycuje soustředění, ale zároveň také klid. Designéři z Goodwoodu konzultovali její vlasy, oblečení, držení těla i výraz se stylisty, čímž dodali její dynamice a vzhledu současnou auru.

Sošky byly doposud vyráběny starobylou metodou lití do ztraceného vosku a každá byla ručně dokončována, takže se vždy od sebe v malých detailech mírně lišily. Až do roku 1939 vyráběl sošky sám Charles Sykes a v duchu této tradice je lidský element zajímavým kontrastem k precizně zkonstruovanému automobilu, jehož přídi vévodí.

Ačkoliv je to v moderní době poměrně vzácné, byly na sošce za její 111letou historii provedeny různé změny. Vyráběla se v různých velikostech i materiálech a krátce dokonce i vkleče. Nová verze vytvořená pro vůz Spectre se objeví na všech budoucích modelech značky. Současná Spirit of Ecstasy zůstává u stávajících provedení vozů Phantom, Ghost, Wraith, Dawn a Cullinan a na jejich Black Badge verzích.

Zároveň s představením nové podoby Spirit of Ecstasy ohlásil umělecký program Rolls-Royce Muse složení poroty soutěže Spirit of Ecstasy Challenge. Tato iniciativa zve všechny odvážné a bystré mladé kreativce, aby ukázali ikonu Spirit of Ecstasy v novém kontextu bez ohledu na její současný domov na chladičích vozů Rolls-Royce. Tito mladí umělci vytvoří vysoce koncepční díla, která překvapí, potěší i inspirují.

Pro každý ročník tohoto prestižního bienále vybere panel odborných poradců z celého světa médium, z něhož umělci vytvoří interpretaci Spirit of Ecstasy. Pro tento ročník je jím textil. Váženými členy poroty jsou: Andres Warming, ředitel designového oddělení Rolls-Royce Motor Cars; Yoon Ahn, kreativní ředitelka Ambush a vedoucí oddělení šperků v Dior Men; Tim Marlow, ředitel a výkonný ředitel Design Musea v Londýně; a Sumayya Vally, ředitelka jihoafrického architektonického studia Counterspace. Společně vyberou tři finalisty, kteří se této slavnostní události zúčastní.





