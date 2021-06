Škoda uvádí na trh Octavii RS 120 let Motorsport za milion

ŠKODA AUTO oslavuje 120. výročí své angažovanosti na poli motorsportu a při té příležitosti uvádí na český trh akční modely 120 let Motorsport. SCALA a KAMIQ se do prodeje dostaly již dříve, nyní je následuje OCTAVIA RS v obou karosářských variantách s kompletní paletou pohonných jednotek. Doporučené prodejní ceny začínají na částce 999 900 Kč včetně DPH za liftback s motorem 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k).





Na počest významného výročí přichází značka ŠKODA s akčním modelem OCTAVIA RS 120 let Motorsport. „Nejen fanouškům motorsportu přinášíme akční model OCTAVIA RS, který se nejlépe hodí k oslavě 120 letého působení značky ŠKODA v motoristickém sportu. Vůz nejen skvěle vypadá, ale neméně skvěle i jezdí. A k tomu přidává bonus v podobě nadstandardní výbavy za atraktivní cenu,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení automobilky ŠKODA AUTO.





Nad rámec standardní specifikace RS servíruje akční model 120 let Motorsport 19 palcová černá leštěná kola Altair, černě lakované koncovky sportovního výfuku, adaptivní podvozek, elektricky nastavitelná sportovní Top ergonomická sedadla s masážní funkcí, balíček asistované jízdy 2.0 Top, sound systém Canton a kromě plug-in hybridní verze RS iV také dojezdové rezervní kolo s příslušenstvím. Tato výbava má hodnotu 175 900 Kč, přičemž zákazník zaplatí navíc pouze 110 000 Kč. ŠKODA OCTAVIA RS 120 let Motorsport 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k) s šestistupňovou manuální převodovkou tak vyjde na 999 900 Kč včetně DPH. Na shodných 1 049 900 Kč vyjdou provedení 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k) s převodovkou DSG a plug-in hybridní RS iV. Vyznavači nafty mohou volit motorizaci 2,0 TDI s výkonem 147 kW (200 k), jejíž doporučená prodejní cena byla stanovena na 1 009 900 Kč (resp. 1 064 900 Kč s pohonem 4×4). Stejně jako u všech ostatních variant modelu OCTAVIA činí příplatek za karoserii kombi 40 000 Kč.

Mladoboleslavská automobilka neoslavuje 120 let působení v motorsportu pouze akčními modely. V letošní sezoně podporuje rekordních 8 posádek dealerských týmů v českém rallyovém mistrovství. Po dvou odjetých soutěžích zatím domácímu šampionátu vládnou jezdci podporovaných týmů Jan Kopecký, Filip Mareš a Jan Černý se svými speciály ŠKODA FABIA Rally2 evo. Spoustu aktivit a doprovodného programu chystá ŠKODA AUTO Česká republika a její autorizovaní obchodníci přímo na jednotlivých soutěžích, jakmile to situace dovolí. Nejnověji se tradiční česká značka zapojila do stále populárnější oblasti esportu, kde působí s vlastním značkovým seriálem ŠKODA eRally Cup. Zkratka RS, která symbolizuje dynamiku a sportovní charakter, byla poprvé použita v roce 1974 u závodního kupé ŠKODA 200 RS. Od roku 2000 se používá pro označení špičkových sportovních verzí v modelové paletě. Například v řadě OCTAVIA nechyběla varianta RS u žádné novodobé generace. Zatímco na začátku byla jediná OCTAVIA RS, dnes najdeme ve standardním ceníku 10 položek s tímto označením a dalších 10 přidává právě uvedený akční model OCTAVIA RS 120 let Motorsport.





redakce

