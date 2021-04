Škoda Kodiaq prošla modernizací, co je nového? Bude verze RS?

Čtyři roky po zahájení SUV ofenzívy prochází světově úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ modernizací. Vůz, který může být na přání konfigurován jako sedmimístný, má modernizovaný emocionální vzhled. Vylepšeny byly i jeho aerodynamické vlastnosti. Poprvé nabízí KODIAQ inovativní Matrix-LED přední světlomety. Sportovní vrcholný model KODIAQ RS má kromě vylepšeného vzhledu i nový, výkonnější motor TSI. Modernizovaný KODIAQ bude dostupný od července 2021.





Výroba modelu KODIAQ byla zahájena v roce 2016 v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách v České republice. V rámci SUV ofenzívy investovala automobilka ŠKODA AUTO do modernizace tohoto závodu do konce roku 2018 v přepočtu více než 290 milionů eur a vybudovala zde také kompetenční centrum pro výrobu vozů kategorie SUV. Aby uspokojila velký mezinárodní zájem, zřídila ŠKODA AUTO v následujících letech výrobní linky i v Číně, Indii a Rusku. Do konce března 2021 bylo po celém světě vyrobeno více než 600 000 vozů KODIAQ.





Díky vylepšenému designovému jazyku značky ŠKODA má KODIAQ ještě emocionálnější a sebevědomější vzhled. Modernizovaný model bude dostupný od července 2021. Ve výbavových stupních Ambition a Style je součástí předního a zadního nárazníku lišta hliníkového vzhledu, která dodává vozu offroadový charakter stejně jako nová příď se zvýšenou kapotou motoru a novou, vzpřímenější maskou chladiče. Součástí standardní výbavy jsou full LED přední světlomety. Poprvé ŠKODA KODIAQ nabízí Matrix-LED přední světlomety. Výrazný a sportovní design podtrhují nová kola z lehké slitiny o průměru až 20". Speciální aero kola, nový přední a zadní nárazník a nový černě lakovaný střešní spoiler s finlety po stranách snižují odpor vzduchu. KODIAQ RS má nyní specifický přední nárazník s dynamickým designem.

Nové dekorační lišty, nové kontrastní prošívání a ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi posouvají interiér vozu KODIAQ na novou úroveň. KODIAQ poprvé nabízí elektricky nastavitelná Top ergonomická přední sedadla s potahem z perforované kůže, ventilací a masážní funkcí, která jsou součástí komfort paketu Top. Pro výbavový stupeň Style jsou na přání dostupná ekologická sedadla s kvalitními potahy z veganských, recyklovaných materiálů. Na přání je dostupný rovněž sound systém CANTON, který nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v přístrojové desce, subwoofer umístěný v zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto dosavadních osmi reproduktorů.

Virtuální kokpit se čtyřmi režimy zobrazení je součástí standardní výbavy. Dodatečný režim zobrazení Sport je k dispozici pro modely KODIAQ RS a KODIAQ SPORTLINE. Paletu asistenčních systémů doplňuje rozšířená verze proaktivní ochrany cestujících. Díky dodatečným radarovým senzorům na zádi dokáže nová verze reagovat i v případě, pokud vozidlu hrozí náraz zezadu.

Sportovní vrcholný model KODIAQ RS se kromě proměny vizáže může pyšnit i novým benzinovým motorem 2,0 TSI generace Evo koncernu Volkswagen s výkonem 180 kW (245 k). Je tak o 4 kW (5 k) výkonnější než předchozí naftový motor a zároveň o více než 60 kg lehčí. Společně s novou sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, která je lehčí o 5,2 kg, je tak agregát ještě výkonnější. Do nové generace Evo koncernu Volkswagen patří také benzinové motory 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) stejně jako naftové motory 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k).

Představením vozu KODIAQ zahájila ŠKODA AUTO v roce 2016 úspěšnou SUV ofenzívu. Svým výrazným emocionálním designem, vysokou kvalitou zpracování a vynikajícím poměrem ceny a výkonu okamžitě přesvědčil zákazníky, automobilové experty i odborný tisk. KODIAQ boduje především prostorností, zejména při své délce 4,7 m. Díky na přání dostupné sklopné třetí řadě sedadel nabízí KODIAQ místo až pro sedm cestujících. Po sklopení zadních sedadel činí objem zavazadlového prostoru 2 065 l.





