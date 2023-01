Škoda Enyaq RS iV míří do prodeje na českém trhu

Škoda Enyaq RS iV disponuje výkonem 220 kW a maximálním točivým momentem 460 Nm. Díky druhému elektromotoru, který je umístěn na přední nápravě, má stálý pohon všech kol. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za pouhých 6,5 s, maximální rychlost dosahuje 180 km/h. Je tedy o 20 km/h vyšší než u všech ostatních variant tohoto elektromobilu. O skvělou ovladatelnost ve vysokých rychlostech se stará sportovní podvozek s progresivním řízením. Díky efektivní aerodynamice je vrcholné SUV velmi úsporné a dosahuje dojezdu přes 500 km v režimu WLTP.





S novým modelem Enyaq iV udělala česká automobilka významný krok v realizaci své elektromobilní strategie. První sériový model značky na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) v sobě spojuje typické přednosti vozů Škoda, které kombinuje s ekologickým provozem. Široký výběr verzí korunuje vrcholné provedení RS iV, které se nyní dostává na český trh i v karosářské variantě SUV.





Škoda Enyaq RS iV hrdě naplňuje poslání vlajkové lodi mladoboleslavské automobilky. Za doporučenou prodejní cenu 1 644 900 Kč včetně DPH dostanou nároční zákazníci vše, co od vrcholné verze elektromobilu očekávají. Všichni autorizovaní prodejci dnes zahájili příjem objednávek, první exempláře budou svým majitelům k dispozici v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. „Po úspěšném uvedení modelu Enyaq iV, který se ihned stal jedničkou českého trhu a v současnosti drží třetinový podíl mezi všemi elektromobily, přináší nový Enyaq RS iV ještě více dynamiky a emocí. Spojuje velkorysý vnitřní prostor s atraktivním vzhledem a jízdními výkony, které označení RS iV dělají čest,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení automobilky Škoda Auto.

Vyspělé asistenční systémy a exkluzivní výbava

Design přídě zvýrazňuje maska Crystal Face, kde 131 LED diod osvětluje vertikální lamely a horizontální linku přední masky. Stejně jako všechny ostatní modely RS značky Škoda má i Enyaq RS iV červený reflexní pásek v zadním nárazníku, který se táhne přes celou šířku vozu. Vysoký standard základní výbavy potvrzuje vyhřívané čelní sklo, navigace či balíček Asistovaná jízda 2.5. Uvedením modelu Enyaq RS iV značka Škoda ještě více zpřehlední strukturu své nabídky. Nejprve si zákazník zvolí jeden ze dvou designů interiéru – RS Lounge nebo RS Suite, které jsou exkluzivně nabízeny pro tuto variantu. Následně lze vybírat z celé řady výbavových paketů či jednotlivých prvků výbavy, mezi které patří například tažné zařízení nebo panoramatické střešní okno. Majitelé nového vozu Škoda Enyaq RS iV mohou využívat výhod ekosystému Škoda iV a prostřednictvím karty Powerpass dobíjet na více než 400 000 místech po celé Evropě. Na vybraných nabíječkách je možné dobít vůz i bez karty díky nové funkci Plug & Charge, která vůz Enyaq iV RS sama identifikuje.

Rozšiřující se nabídka, další elektrické modely se představí již brzy

Uvedením verze RS iV se dále rozšiřuje nabídka modelové řady Enyaq iV na českém trhu, cesta elektrifikace značky Škoda však teprve začíná. Mladoboleslavská automobilka plánuje do roku 2026 uvést celkem 3 nové plně elektrické modely: vedle sedmimístného rodinného vozu vycházejícího z konceptu Vision 7S to budou ještě kompaktní SUV a malý městský elektromobil, který zpřístupní lokálně bezemisní pohon široké skupině zákazníků. Do roku 2030 chce Škoda Auto dosáhnout podílu čistě elektrických modelů v Evropě přes 70 %.





