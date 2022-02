Škoda Enyaq coupé je tady, nechybí verze RS

Po úspěšném uvedení modelu Škoda Enyaq iV rozšiřuje mladoboleslavská automobilka tuto modelovou řadu o elegantní kupé. Součástí nabídky je také sportovní verze RS. Enyaq Coupé iV má emocionálnější vzhled a navzdory sportovním liniím nabízí zavazadlový prostor o objemu 570 litrů.





Nová Škoda Enyaq Coupé iV se vyrábí v hlavním závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Jedná se tak o jediné modely v Evropě na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen, které nejsou vyráběny v Německu. Díky své konstrukci a velkému rozvoru nabízí platforma MEB nové možnosti konfigurace proporcí a designu karoserie. Umístění vysokonapěťové baterie v podlaze mezi přední a zadní nápravou a absence středového tunelu pak stojí za velkorysým prostorem pro všechny cestující.





Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV má ještě emocionálnější vzhled než ENYAQ iV. K dispozici je také verze SPORTLINE a sportovně laděný vrcholný model ENYAQ COUPÉ RS iV. Vůz charakterizuje specifický sportovní přední nárazník, boční prahy lakované v barvě karoserie a kola z lehké slitiny o průměru od 19" do 21". Střešní linie padá od B sloupku mírně dozadu a přechází do pátých dveří s ostře lomenou hranou. Linii karoserie dále zvýrazňuje standardně dodávané zatmavené prosklené panoramatické okno, které pokrývá celou střechu a plynule navazuje na prosklení pátých dveří. Jedná se o největší panoramatickou prosklenou střechu použitou ve voze ŠKODA. Je tenčí než klasická plná střecha a zajišťuje tak cestujícím dostatek místa nad hlavou. Panoramatická prosklená střecha vpouští do interiéru více denního světla a dodává mu vzdušnější dojem. Její součástí je speciální vrstva, která pomáhá zajistit trvale příjemné vnitřní klima. Na přání je k dispozici také přední maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují vertikální lamely. Vzhled pak podtrhuje horizontální linka. U vozu ENYAQ COUPÉ RS iV je Crystal Face součástí standardní výbavy.

Dva elektromotory, pohon všech kol: ENYAQ COUPÉ iV 80x

Stejnou baterii s kapacitou 82 kWh využívá také verze ENYAQ COUPÉ iV 80x. Tato verze disponuje pohonem všech kol díky druhému elektromotoru, který je umístěn na přední nápravě. Systémový výkon obou elektromotorů činí 195 kW**, maximální točivý moment je 425 Nm. Nejvyšší rychlost činí stejně jako u verze s pohonem zadních kol 160 km/h.

Sportovní vrcholný model: ENYAQ COUPÉ RS iV

Vrcholný sportovní model ENYAQ COUPÉ RS iV využívá rovněž baterii s kapacitou 82 kWh, dva elektromotory a pohon všech kol. Systémový výkon však činí 220 kW, maximální točivý moment je 460 Nm. První čistě elektrický vůz RS značky ŠKODA zvládá zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 6,5 s. Tato verze dosahuje jako jediná nejvyšší rychlosti 180 km/h. Maximální hmotnost přípojného vozidla činí u verzí ENYAQ COUPÉ RS iV a ENYAQ COUPÉ iV 80x 1 400 kg při 8% stoupání. Verze ENYAQ COUPÉ iV 80 může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti do 1 200 kg.

Krátké nabíjecí časy:

Dobíjení z 10 % na 80 % kapacity trvá 29 minut Baterie vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV umožňuje standardně rychlodobíjení, přičemž dobíjení baterie z 10 % na 80 % kapacity trvá 29 minut. ENYAQ COUPÉ iV lze také pohodlně dobít doma přes

noc pomocí wallboxu ŠKODA iV Charger na střídavý proud s výkonem až 11 kW. Dobíjení trvá 6 až 8 hodin. Podobných nabíjecích časů lze dosáhnout i u veřejných dobíjecích stanic na střídavý proud se stejným maximálním výkonem. Pro tuto variantu nabíjení je vůz standardně vybaven propojovacím kabelem Mennekes. Vůz lze také dobít z běžné domácí 230V zásuvky o výkonu 2,3 kW. Nabíječka pro 230V zásuvku, která je k dispozici na přání, je kompatibilní se všemi běžnými nabíjecími

zásuvkami. Na přání je dále dostupná přenosná nabíječka iV. Jedná se o mobilní řešení s vyměnitelnými propojovacími konektory. V kombinaci s CEE adaptérem umožňuje nabíjení na výkonnějších zásuvkách až do 11 kW. Adaptér Schuko pro domácí zásuvky je k dispozici v rámci příslušenství.

Úsporný provoz díky skvělé aerodynamice, tepelné čerpadlo k dispozici na přání

Na to, že se jedná o vůz s karoserií SUV, dosahuje ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV vynikající hodnoty součinitele odporu vzduchu cx 0,234. Díky tomu je vůz úspornější a nabízí dlouhý dojezd. ENYAQ COUPÉ iV využívá chytré designové prvky, mezi které patří například aktivní rolo systému chlazení umístěné ve spodním otvoru pro přívod chladicího vzduchu na předním nárazníku a mnoho dalších aerodynamických prvků, které směrují proudění vzduchu kolem karoserie nebo pod vůz. Dalšími prvky jsou aerodnamicky tvarovaný přední nárazník, přední spoiler, zakrytá plochá podlaha, vzduchové clony Air Curtain nebo střešní spoiler. K vyšší účinnosti přispívá na přání dodávané tepelné čerpadlo, které je určeno k vytápění a chlazení interiéru. Vysoce účinný systém tepelného čerpadla stlačuje pod vysokým tlakem chladivo. Teplo, které při tomto procesu vzniká, je použito k zahřátí proudícího chladného vzduchu. To znamená, že vysokonapěťové topné těleso odebírá z baterie vozu méně energie a tím prodlužuje dojezd





