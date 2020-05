Škoda Auto nabízí svým zaměstnancům bezplatné otestování na koronavirus

Zaměstnanci a externí pracovníci závodu v Kvasinách, dojíždějící z Polska, se musí nechat testovat. V Rychnově nad Kněžnou poskytuje ŠKODA AUTO v době od 19. do 31. května denně testovací kapacitu pro až 250 těchto kolegů, aby se mohli dle plánu vrátit na svá pracoviště v závodě Kvasiny. Testy provádí zdravotní sestry nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Pomáhají jim přitom místní hasiči a zaměstnanci personálního oddělení automobilky.

Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO jsou například povinni nosit při práci roušku nebo respirátor, pravidelně si dezinfikovat ruce a pracovní nástroje a udržovat mezi sebou dostatečné rozestupy. Při vstupu do areálu závodu se zaměstnancům kromě toho namátkově měří i tělesná teplota.

Hybridní vozy předčily co do spolehlivosti elektromobily. Podle hodnocení britského měsíčníku What car? patří hybridním modelům prvních pět míst žebříčku a až za nimi je první elektromobil.