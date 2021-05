Showroomy dnes konečně otevřely

Po několikaměsíčním uzavření vynuceném vládními nařízeními mohou v pondělí 10. května obnovit svou činnost autosalony. Otevření showroomů je spojeno s dodržováním přísných hygienických opatření, jejichž cílem je minimalizovat zdravotní rizika pro zákazníky i zaměstnance. Tato opatření fungují již od loňského roku a jsou uplatňována i v autorizovaných servisech, které se naplno otevřely zákazníkům před 4 týdny.

Otevřela Škoda Auto:

„Pochopitelně vítáme možnost opět otevřít naše autorizované showroomy po dlouhé době. Jejich znovuotevření je dobrou zprávou nejen pro nás a naše obchodní partnery, ale především pro zákazníky. Automobily ještě nejsou v naší zemi spotřebním zbožím, které si lidé kupují, aniž by si ho mohli osobně prohlédnout a vyzkoušet,“ říká vedoucí obchodní organizace Škoda auto Česká republika Jiří Maláček. „Přestože samozřejmě i my disponujeme online prodejními kanály, většina soukromých motoristů se bez fyzického kontaktu stále neobejde. Ještě násobně více to platí pro segment ojetých vozů, proto jsme velmi rádi, že se otevírají také brány prodejen ŠKODA Plus. S ohledem na charakter provozu je prodej nových i ojetých automobilů z epidemiologického hlediska mnohem méně rizikový než obchody s většinou ostatních komodit,“ dodává Jiří Maláček.

Současně s otevřením prodejen vchází v platnost zvýhodnění na modelové řady, které se těší největší oblibě u retailových klientů. U vozu ŠKODA FABIA Combi Tour platí výkupní bonus 25 000 Kč, u modelů SCALA, KAMIQ a KAROQ pak 30 000 Kč. U tří posledně jmenovaných se zájemci mohou navíc těšit z produktového zvýhodnění daného rozšířenou výbavou. SCALA dostala navíc vyhřívaná přední sedadla a ostřikovače čelního skla, multifunkční kožený volant, SmartLink, kola z lehké slitiny 16“, parkovací senzory vzadu, Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru, elektricky ovládaná okna vzadu, Sunset a 8 reproduktorů. Celkový bonus tak dosahuje 61 100 Kč. KAMIQ díky výškově nastavitelnému sedadlu spolujezdce k téže výbavě navíc dosáhne na produktový bonus v hodnotě 63 800 Kč a KAROQ zásluhou tempomatu, vyhřívání předních sedadel, automatické dvouzónové klimatizaci Climatronic a 16“ litým kolům nad rámec ceníkové výbavy je nyní výhodnější o 55 100 Kč.

K otevření showroomů od Toyoty:

„Všechna naše dealerství jsou připravena na zvýšenou poptávku po předání již objednaných vozů i příchod nových zákazníků. I nadále bude fungovat náš virtuální showroom, který se za rok své existence osvědčil. Chceme tímto poděkovat všem našim zákazníkům za důvěru i přízeň v tomto složitém období. Zároveň náš velký dík patří našim autorizovaným partnerům, bez kterých bychom našich společných výsledků nedosáhli" říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Na 5. a 6. června Toyota připravuje první letošní Toyota Víkend, během kterého si budou moci zákazníci vyzkoušet všechny aktuálně nabízené modely. Jarní akce bude zaměřena primárně na modelovou rodinu Corolla a její sportovní výbavu GR Sport.

Vyjádření zástupců automobilky KIA k otevření showroomů:

„Znovuotevření prodejen je pro nás samozřejmě velmi důležité, protože ne všichni zákazníci jsou připraveni nakupovat vozy z domova pomocí digitálních prostředků komunikace,“ říká Arnošt Barna generální ředitel společnosti Kia Czech a dodává: „Většina zákazníků i nadále preferuje osobní kontakt, testovací jízdu a výběr vozu na základě konzultace s prodejcem.“

„Podle našich informací z dealerské sítě víme, že zákazníci, hlavně z privátní sféry, se už těší na převzetí svého vozu, ale také na to, že o koupi nového vozu budou moci osobně jednat a objednat si jej. Často totiž v souvislosti s pandemií odkládali jak převzetí objednaného vozu, tak proces samotného vybírání a testování,“ říká Kateřina Vaňková tisková mluvčí společnosti Kia Czech.





