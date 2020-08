Řidič pozor! V pátek se měří ve velkém - policisté budou na 900 místech

V pátek se vyplatí sundat nohu z plynu. Na silnicích totiž bude probíhat dopravně bezpečnostní akce s názvem Speed Maraton zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti.





Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření, byli jste to i Vy. Široká veřejnost, měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu. Měření se uskuteční na cca 900 místecch.





Rychlost patří k jedné z nejčastějších příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu nehod se v prvních sedmi měsících roku 2020 podílí na 15,4 %, kdy při těchto nehodách zahynulo 103 osob.



Policisté budou v pátek měřit na 900 místech, dejte si pozor

Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizka, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně desítky zmařených lidských životů.

Získali jsme seznamy míst, kde budou policisté v pátek měřit:





