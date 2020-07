Rafael Nadal je stále věrný automobilce Kia

Tenista Rafael Nadal spolupracuje už přes dvacet let s korejskou automobilkou. Jelikož je jejím abasadorem, využívá také její modely. Například v roce 2017 si převzal nejvýkonnější model Stinger, který pohání benzínový šestiválec o výkonu 370 koní. Ještě připomeneme, že stejným modelem jezdí i český hokejista Jaromír Jágr.





Automobilka Kia je hlavním partnerem turnaje Australian Open, oznámila prodloužení spolupráce s tenisovou hvězdou Rafaelem Nadalem prostřednictvím tréninku vysílaného naživo na jeho oficiální facebookové stránce. Vysílání poskytlo fanouškům příležitost pomoci Nadalovi, jenž se připravuje na návrat na kurty, dostat se opět do kondice.





Podepsání dohody o prodloužení partnerství znamená, že spolupráce mezi Nadalem a značkou Kia přesáhne 20 let. Tehdy mladého tenistu začala společnost Kia Spain sponzorovat v roce 2004 a ten se o dva roky později, v pouhých 19 letech, stal celosvětovým velvyslancem (Global Brand Ambassador) značky Kia.

Živé vysílání z Akademie Rafaela Nadala na tenistově rodné Mallorce mělo za cíl „rozpohybovat Rafaela“ (#GetRafaMoving), přičemž hlasování v reálném čase využilo mnoho příznivců. Fanoušci rozhodovali o průběhu tréninku pomocí řady emodži na základě toho, co chtěli, aby jim Nadal předvedl. Během tohoto jedinečného tréninku absolvovala tenisová legenda různá cvičení, při kterých mířil na cíle přes vracení úderů až po úžasné údery plné triků.

Trénink vedený jeho příznivci komentoval takto: „Fanoušci žijí už několik měsíců bez tenisu, což v mém případě platí obzvlášť, protože kromě tréninků v Akademii Rafaela Nadala, jsem nebyl nijak aktivní, takže nápad uspořádat pro ně tuhle zvláštní akci se mi líbil.“

„Kia mě podporuje od mých 17 let a sehrála velkou roli v mé dráze profesionálního tenisty i na mé osobní cestě. Těším se na to, co dalších pět let spolupráce přinese na kurtu i mimo něj,“ dodal.

COO společnosti Kia Motors, Ho Sung Song, uvedl: „Naše šestnáctiletá spolupráce s Rafaelem Nadalem podnítila miliony lidí k tomu, aby začali hrát tenis, takže jsme chtěli, aby se jeho fanoušci v době, kdy je Rafael potřebuje nejvíce, stali hlavní součástí jeho tréninku a povzbudili ho k úspěšnému návratu na kurty. Z prodloužení spolupráce o dalších pět let máme velkou radost a těšíme se, že se budeme navzájem inspirovat k trvalému rozvoji.“





