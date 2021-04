Prodej auta v pár krocích: Odpovědí na inzerát vše teprve začíná

Základem každé kupní smlouvy by měly být:

Nejedná se o nijak zvlášť komplikovaný dokument, ale vždy se vyplatí do něj raději zahrnout i zdánlivé detaily . Můžete tak totiž předejít velkým konfliktům – když budete mít vše černé na bílém, řešení bude jasné jak facka.

Před prodejem vozu musí vůz projít evidenční prohlídkou, která slouží k tomu, aby se potvrdilo, že sedí jeho VIN kód, číslo karoserie a číslo motoru . Provádí se na stanicích technické kontroly , a to klidně už 30 dní před prodejem.

Od chvíle, kdy si s kupujícím vašeho ojetého auta plácnete, až do momentu, když už s ním prakticky nebudete mít nic společného, musíte ujít dlouhou cestu. Prodej auta nefunguje na principu domluvy a tím pádem je třeba zařídit spoustu věcí, než bude obchod uzavřen.

Ozval se vám po měsících inzerování zájemce o vaše auto? Ještě se neradujte, nemusí to totiž znamenat, že si ho skutečně koupí. A i když si plácnete, mějte na paměti, že celý obchod je teprve na začátku a vše vás teprve čeká. Jak prodej probíhá?

