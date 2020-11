Předprodej nového Hyundai Tucson začal online, půl milionu nestačí

Čeští řidiči, kteří se těší na novou generaci modelu Hyundai Tucson, mají skvělou příležitost učinit první krok k objednávce svého nového vozu. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 jsou prodejní místa značky Hyundai prozatím uzavřena a prodej nového Tucsonu začal online.





Každý zákazník má nyní možnost předobjednat si svůj vůz přes konfigurátor na hyundai.cz a kromě Vánoční prémie ve výši až 70 000 Kč a tradičních benefitů Hyundai vč. sady zimních pneumatik zdarma zároveň získat i dvě další mimořádné výhody.





Každý, kdo si svůj nový Tucson nebo Tucson Hybrid objedná do 31. prosince 2020, bude automaticky zařazen do slosování, jehož výherci Hyundai vrátí celou kupní částku vozu - bez ohledu na výbavu a motorizaci. Všichni zákazníci, kteří si nový Tucson (ale i ostatní modely z nabídky Hyundai) předobjednají online do 20. listopadu 2020 a následně uzavřou závaznou objednávku na vůz do 31. 12. 2020, navíc získají voucher na originální příslušenství Hyundai v hodnotě 10 000 Kč.

„Online předprodej se osvědčil již při nedávném uvedení nových generací našich kompaktních modelů i10 a i20. V případě nového Tucsonu, jehož prodej startuje v době, kdy by nedočkaví zájemci svou objednávku museli kvůli uzavření našich dealerství odložit, je o to logičtějším krokem,“ uvedl marketingový a produktový ředitel Hyundai Motor Czech Marek Trešl.

Zcela nový Tucson startuje na ceně 529 990 Kč. Přináší přelomový design jak uvnitř vozu, tak v exteriéru, jemuž dominují přední světlomety efektně skryté v mřížce chladiče. Vedle klasických benzinových a dieselových motorů je dostupný také jako mild hybrid, full hybrid i plug-in hybrid, v kombinaci s pohonem předních i všech kol. Sériová výroba byla v Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích zahájena na konci října tohoto roku.

Dosluhující generace Tucsonu se aktuálně prodává v ceně od 449 990 Kč v základní výbavě Start s benzínovou 1.6 GDi a manuální převodovkou. Za lepší výbavu Comfort se připlácí třicet tisíc korun. Zajímavá je limitovaná edice Adventure, která startuje s bohatou výbavou na částce 499 990 Kč.





